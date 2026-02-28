アメリカ発祥の小さな家＝「タイニーハウス」。

地元の木材の魅力を伝え、林業を活性化しようと自治体がプロジェクトを立ち上げました。

◆適正な森になっていない “ヒノキの森”

面積の半分以上を森林が占める「西海市」。

このうち、人の手で植林された人工林の9割以上が “ヒノキ” です。

美しい光沢と木目が特徴で、高い耐久性や耐水性のほか、抗菌・防虫効果があるといわれていますが…。

（西海市農林緑推進課 里中 秀明さん）

「ほとんど市外、県外に出荷されている。(森の密度を調整する)間伐は、担い手不足で思うように進んでいないのが現状。適正な森になっていない」

整備が十分にできていない森林は、日光が地面に届かないことで草が生えず、山崩れが起こりやすくなっています。

曲がったり、やせ細ったりした木なども、木材としては使えないのでそのまま残され、荒地になる山々が増えているといいます。

そこで地元のヒノキを活用しようと、市が2020年から取り組んでいるのが…。

（西海市農林緑推進課 里中 秀明さん）

「西海市のヒノキを使った “タイニーハウス”」。

◆規格外の地元ヒノキを 地元で有効に活用

“小さな家” を意味するアメリカ発祥の家「タイニーハウス」です。

壁や床、家具など、ほとんどに “西海市のヒノキ” が使われています。

（西海市農林緑推進課 里中 秀明さん）

「ミニマルな(＝ 無駄を省いた)生活。多様化する生活様式。ライフスタイルに合わせて、小さめの家もすごく価値があるものだと取り組み始めたところ」

プロジェクトを立ち上げたのは、西海市農林緑推進課の里中 秀明さん(66)です。

県の職員として林業の普及や指導などを担い、2020年の定年退職後、市の職員として働いています。

（西海市農林緑推進課 里中 秀明さん）

「地域の方々は意欲がある。行政としては、支援をするとグッと動き出すのを体感できていて、そこがやりがいでもあるし、西海市の魅力」

西海モデルの「タイニーハウス」の条件は、3つ。

① 西海市産のヒノキを50％以上使うこと

② 建築面積を30平方メートル以下にすること

③ ヒノキ製の大型ウッドデッキを備えること

（西海市農林緑推進課 里中 秀明さん）

「香りがすごく心地よいところが一番。リラックスできる。

無垢材を使うと木自体が呼吸するので、湿度が高い時や低い時は、調節してくれる」

市では地域で生産された木材を、地域で利用する “地産地消” をモットーに、市内の林業、建築業などと連携し「開発研究会」を発足しました。

伐採や加工、建築から販売まで、すべて西海市で行っています。

タイニーハウスの主な狙いは、西海市産のヒノキの魅力を市の内外に広めること。

そして 木材の需要を拡大し、林産業などを活性化させることです。

（西海市農林緑推進課 里中 秀明さん）

「(地元のヒノキは）ピンクの色が濃くて香りが高いと市場で評価されてきた。

その良さがなかなか表に出てきていない。

地元の木材を使うことによって、運搬の経費もCO2の排出も減る」

◆幅広い世代にアピール「デザインコンテスト実施」

研究会は、これまで3棟のタイニーハウスを建てました。

（西海市農林緑推進課 里中 秀明さん）

「1番目に建てられたタイニーハウスの最大の特徴は、いろんな遊び心があるところ。

ロフトがあって、上の方の空間もいろんな用途で使われる。

ボルダリングは非常に人気がある。これを登ってロフトまで上がるのも可能」

タイニーハウスは一般の住宅よりも面積がコンパクトなため、建築期間は一般住宅の半分以下の約1か月～2か月で完成するそうです。

西海市は幅広い世代に取り組みを知ってもらおうと、2023年度から誰でも参加できるデザインコンテストを実施。

去年3月に完成した家は、2023年度の最優秀賞に選ばれたもので、長い机が室内から外のテラスまで一周するようなデザインを採用しています。

3棟は、現在モデルハウスやイベントスペースとして活用されていて、市は来年度、就労目的の移住者への貸し出しを予定しています。

（西海市農林緑推進課 里中 秀明さん）

「ベンチ代わりに、外を眺めて休憩できる」

魅力を多くの人に知ってもらおうと、定期的に見学会を開いています。

訪れた人には外観や室内の印象、費用面などのアンケートを行い、今後の活動に生かしています。

（長与町から）

「木の香りがするのがいい。私たちはクロス張りの中で生活しているので」

（西海市農林緑推進課 里中 秀明さん）

「二拠点住宅や、趣味の部屋として使いたいなど、(用途も)さまざま。非常に好感度が高い。

私たちの取り組みも受け入れられると確信を持った」

まちの雄大な自然を活用した、西海市のタイニーハウス。

新たな魅力につながることが期待されます。

（西海市農林緑推進課 里中 秀明さん）

「木材は、人にも環境にも優しい。最終的には貴重かつ、豊かな西海市産のヒノキを使って、森も地域も人も元気になる、いい循環ができればいい」

タイニーハウス西海モデルデザインコンテストには今年度、77人から応募があったそうです。

2月24日に審査会が開催され、受賞作品は、来月初旬に公表予定だということです。