老人は大切にすべきなのか？大学教授が60歳間近で気づいた、「老い」の社会的役割
社会保険料の負担増や、年金制度をめぐる不公平感を理由に、世代間の対立が進む昨今。高齢者は本当に社会のお荷物なのか。60歳を目前にした大学教授の筆者は、死を意識するなかで改めて「老い」に向き合った。生物学と人類史の視点から見えてきた、老いることの社会的意味とは？※本稿は、静岡大学教授の稲垣栄洋『私たちはどう老いるか』（小学館）の一部を抜粋・編集したものです。
『竹取物語』のおじいさんが
自分より年下と知ってのけぞった
昔話の「かぐや姫」は、もともとの話は平安時代に記された『竹取物語』である。竹取物語は現存する日本最古の物語である。
竹取の翁と呼ばれるおじいさんが光り輝く竹を見つけ、その中に小さな女の子を見つける。そして、おじいさんとおばあさんに育てられたかぐや姫は、最後には月に帰ってしまうのである。
日本最古の物語にしては、何とファンタジーに満ちていて壮大な物語だろう。
ところで、竹取物語には、「竹取の翁」と呼ばれるおじいさんが登場する。
このおじいさんは、何歳くらいなのだろうと興味本位で調べてみて驚いた。
こんなSFのような物語に登場して、「翁」と呼ばれているくらいだから、仙人のようなおじいさんかと思っていたら、物語には50歳と書かれているという。この話を聞いたときはのけぞった。竹取の翁は、私より年下だったのだ。
それにしても、竹の中から女の子が生まれるというのは、本当に不思議である。
確かに、竹の中には小さな女の子が入るくらいの空洞がある。
竹には節目がある。
そして、この節と節とが空間を支えているのである。
竹はしなやかによく曲がって、簡単に折れることはない。
竹は節目があるから、強いのである。