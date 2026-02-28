「離婚して良かったんじゃないかな」。そう語るのは、ぼる塾のあんりさん。2024年には「大家族」の記憶を語った彼女が、実は3歳で両親が離婚していたという家族の裏側を公表し話題になりました。自由奔放な母、そして元暴走族の父。思春期の身体の変化に戸惑う娘に、不器用な父が買ってきた「赤飯」の記憶…。20年を経て今だから話せる、型にはまらない家族の愛し方を伺いました。

【写真】「DNAがすごい！」元暴走族だった父と顔がそっくりな、幼少期のあんりさん（7枚目/全16枚）

母がいないときに迎えた、初めての身体の変化

小学生の頃に家族で公園に出かけた時

── 2024年のインタビューでは、あんりさんが子どもの頃は祖父母に両親、5人の兄弟という計9人の大家族で暮らしていたと伺いました。しかし翌年、実は3、4歳の頃に両親が離婚していたと公表されて驚きました。

あんりさん：隠すことでもなかったんですけど、限られた時間で説明するには難しいかなと思って、これまでもとくに言ってなかったんですよね。でも去年、そろそろ言ってもいいかなと思って、鬼越トマホークさんのYouTubeでサラッと言ったら思いのほか反響があった感じで。

── そうだったんですね。あんりさんが両親の離婚を理解したのはいつ頃ですか。

あんりさん：私が3歳の時に離婚していたようですが、ちゃんと理解したのは小学1年生くらいだったと思います。でも、離婚後も週末には家族揃って出かけていました。帰りは母だけ別の家に戻ったと思うんですけど、私もその頃には疲れて車内で寝ていたので、母と別れたシーンが記憶になくて。小学校の友達と話をしていて、「友達のお母さんは毎日家にいるけど、うちは違うんだな」と気づいて、そこから知っていったような気がします。

── ご両親に離婚理由を聞いたことはありますか。

あんりさん：大人になった今も聞けてなくて、いまだに理由はわからないんです。でも週末ごとに会うくらいだから、そこまで仲が悪かったわけではないと思います。

── でも、平日は基本的にお母さんがいない生活ですよね。初めて生理が始まった時など、どうされたのですか。

あんりさん：初めて生理になったときは、家でソワソワしていたら祖母が気づいてくれて、祖母から母にすぐ連絡がいって、そのまま母と一緒に生理用品を買いに行きました。母はそのまま自分の家に帰りましたが、同時に母から父に連絡がいって、父が仕事帰りに赤飯を買ってきたんです。その夜は家族みんなで赤飯を食べました。父は元暴走族でしたが、口数が多いわけでもなく、母親が家にいないことで、父としてどう娘の成長に反応していいのかわからず、精一杯考えて選んだのが赤飯だったと思うんです。そんな父の不器用さが言葉以上の「おめでとう」に感じて、父の思いは十分伝わりました。

初めてブラを買うときも、母から「そろそろ大人の下着を買った方がいいから、今度ショッピングモールに行った時に買いに行こう」と言ってくれて。下着を買うために母に会うのではなくて、いつもの週末の買い物のついでに、みたいな感じで自然に揃えていきましたね。

「はぐれても探さない」自由奔放な母への憧れ

食事は食べることも作ることも好きなあんりさん

── 母娘の時間は自然な流れで続いていたのですね。お母さんから影響を受けたことはありますか。

あんりさん：母から料理を習ったおかげで、料理が好きになったことは大きいですね。それに母は明るくて素直、何かに縛られることなく、自由に動ける人なんです。

たとえば私が子どもの頃、兄弟たちと一緒にスーパーに連れて行ってくれたときも「今日は私が買い物をするから、あんたたちを見ていない。あんたたちはついて来ているだけだから、はぐれたとしても探さない」と言われて。冗談だとは思うけど、はぐれないように必死について行きました（笑）。

家族でプールに行ったときも、私は絶叫系が苦手なので大きな滑り台は渋っていたら、母は「お母さん滑ってくるから、ここでお兄ちゃんと待ってて」と一人で滑り台に向かって行っちゃう。私が子どもの頃は引っ込み思案で自分の意見を抑えてしまうところがあったので、母の自由な姿を見て、憧れる面はありましたね。

「離婚してくれて良かったな」と言える訳

── お母さんは自分にないものを持っていると。

あんりさん：そうですね。母の自由奔放なところは娘の私から見ても格好いいと思うし、おまけに母は結構モテたんですよね。母の歴代の彼氏はほとんど会ってきたと思いますが、相手が途切れたことがなかったんじゃないかな。母は私たち家族のことも全然隠さずにパートナーに話をしていて、私が泊まりに行った時も普通に家にいたし、私もその人に会ってまったく嫌な気持ちにはならなかったですね。父も母もそれぞれパートナーがいて、変な話ですけど、兄の彼女に会うときとあまり気持ちが変わらないような感覚でした。

両親は私が幼い頃に別々の人生を選択しましたが、変な言い方かもしれませんが「離婚してくれて良かったな」と思うこともあるんですよ。夫婦として合わないなら、違う道を選んだ方が健全だし、離婚＝不幸とは限らない。たとえば離婚して自分が好きな人と一緒にいるとか、仕事に夢中になるとか、自分が自分らしく生きる方が幸せだと思うし、何かを無理をして我慢して生きるより、よっぽど人生が充実すると思うんです。母を見ていると常に自分に正直で自由に生きていて。娘ながらに母が選んだ道は正解だったと思うし、そんな母を見て誇らしくも思います。

── 母の愛情もずっと感じてきて。

あんりさん：母の元気な部分は大好きですし、離れて暮らしていても、母の愛情はずっと感じてきて、絶対的な安心感がありました。自分も誰かにとってそんな存在になれたらいいなと思いながら、これからも明るく楽しく過ごしてほしいと思っています。

娘のために黙って赤飯を買ってきた父。そして、離れていても「自分らしく生きる姿」を見せ続けた母。あんりさんが語る両親の物語は、愛にはいろいろな形があることを教えてくれます。

あなたが大人になってから、あるいは親になってから気づいた、あの時の「親の本当の思い」や、不器用な愛情のエピソードはありますか。

取材・文：松永怜 写真：あんり