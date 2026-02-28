柄本佑（39）が27日、都内で行われた主演映画「木挽町のあだ討ち」（源孝志監督）初日舞台あいさつに登壇した。

時代劇とは思えないほど女性で埋め尽くされた客席からあふれる、華やかな熱気を浴び「何より劇場内の湿気、ウエットで皆さんにご満足いただけたのかな、と」と自信を深めた。

時代劇ながら謎解き、アクションありの盛りだくさんな作品で、北村一輝（56）は「『（名探偵）コナンみたい』でしょ？ すごく分かりやすく面白い」と太鼓判を押した。渡辺謙（66）も、実写邦画史上初の興収200億円を突破した出演作「国宝」（李相日監督）を引き合いに「『国宝』に出てなんなんだけど、重厚な映画が評価される。こんなにスカッと映画館、出られるタイプの映画は久しぶり」とたたえた。

なにわ男子・長尾謙杜（23）も「僕のファンの方も見ていただいて、時代劇の沼にはまっていただけたら」と笑みを浮かべた。女装から変身してあだ討ちする若侍を演じ、美しさが話題を呼んでおり「きれいにして良かった。僕の中ではヒロインだと思っている。今日は人生のキーとなる日なのかな」と胸を張った。

柄本は「ジャンルを超えて楽しい映画。新しい時代劇を見た驚きを持って、たくさんの方に伝えていただきたい」と呼びかけた。【村上幸将】