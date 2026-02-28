ÆÁÀî²È¹¯¤¬¿®Íê¤·¤¿¡È¥¤¥ó¥Æ¥ê¡É¤È¤Ï¡© Å·²¼Ê¬¤±ÌÜ¤ÎÀï¤¤¤òÍ½Â¬¤·¤¿ÃÎ·Ã¼Ô¤ÎÂ¸ºß¡¿Àï¹ñÉð¾¤ÏÀï¤¬¤Ê¤¤¤È¤¡¢²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¢
¡ØÀï¹ñÉð¾¤ÏÀï¤¬¤Ê¤¤¤È¤¡¢²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡Ù¡Ê²Ï¹çÆØ/¥Ý¥×¥é¼Ò¡ËÂè2²ó¡ÚÁ´7²ó¡Û
¡ØÀï¹ñÉð¾¤ÏÀï¤¬¤Ê¤¤¤È¤¡¢²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
Àï¤¦¤À¤±¤¬»Å»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª Àï¹ñÉð¾¤â¡¢¸½Âå¿Í¤ÈÆ±¤¸Çº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£ÉðÅÄ¿®¸¼¤ÏÉâµ¤¤òÊÛ²ò¡¢¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤ÏÀµÁÒ±¡¤ÎÊõÊª¤Ç¤¢¤ë¹áÌÚ¤òÀÚ¤ê¼è¤ê¡¢°ËÃ£À¯½¡¤ÏÎø¤Ëµã¤¡¢¹â»³±¦¶á¤ÏÃÏ°Ì¤è¤ê¤â¿®¶Ä¤òÍ¥Àè¤·¡¢Ãã¤ÎÅò¤ÇÀ¯¼£¤òÁà¤ê¡¢ÆîÈÚÎÁÍý¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿Í¿ÈÇäÇã¤ÇºâÎÏ¤òÃÛ¤¯¡£Àï¾ì°Ê¾å¤ËÇ®¤¤¡¢Ç»¸ü¤Ê¥É¥é¥Þ¤òË½¤¯¡£Àï¹ñÉð¾¤Î»Å»ö¤«¤é¥ª¥Õ¥¿¥¤¥à¤Þ¤Ç¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÁÇ´é¤ò¤Î¤¾¤¯1ºý¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£ÃÎ·Ã¤ÇÀ®¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿Àï¹ñÉð¾
¢£ÆÁÀî²È¹¯¤Î¿®ÍÑ¤ò¾¡¤Á¼è¤ë
¡¡Àï¹ñÉð¾¤Ï¡¢Àï¾å¼ê¤Ð¤«¤ê¤¬¼ç·¯¡ÊÂçÌ¾¡Ë¤Ë½ÅÊõ¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Æ¬Ç¾¤Ç½ÅÍÑ¤µ¤ì¤¿¼Ô¤â¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿àÃÒ¾〞¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¶ñÂÎÅª¤ËÆÁÀî²È¹¯¤ÎÃþ¿Ã¡¦ËÜÂ¿Àµ¿®¤òÎã¤Ë¤È¤Ã¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¡¡¼ã¤¤º¢¤ÎÀµ¿®¤Ï¡¢¤¸¤Ä¤Ï¼ç·¯¤Î²È¹¯¤ò°ìÅÙÎ¢ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£±ÊÏ½Ï»Ç¯¡Ê°ì¸ÞÏ»»°¡Ë¤Ë²È¹¯¤ÎÎÎ¹ñ¡Ê»°²Ï¹ñ¡Ë¤Ç°ì¸þ°ìÙä¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤È¤¡¢°ì¸þ½¡¡Ê ¾ôÅÚ¿¿½¡¡Ë¤Î¿®¼Ô¤À¤Ã¤¿Àµ¿®¤Ï¡¢°ìÙäÊý¤Î»²ËÅ¤È¤·¤Æ²È¹¯¤ËµÝ¤ò°ú¤¤¤¿¤Î¤À¡£¤³¤Î¤¿¤á°ìÙä¤¬Ê¿Äê¤µ¤ì¤ë¤È¡¢»°²Ï¤«¤é²Ã²ì¤ØÆ¨Ë´¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯¤·¤Æ¼Ï¤µ¤ì¡¢ÆÁÀî²È¤ËÌá¤Ã¤¿¡£²È¹¯¤¬´ØÅì¤Ë°Ü¤ë¤ÈÌ±À¯¤òÃ´¤¦Âå´±¤È¤Ê¤ê¡¢°ìËüÀÐ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ÆÂçÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Îº¢¤«¤é²È¹¯¤ËÂç¤¤¤Ë¿®Íê¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ÂçÌ¾²È¤ÇÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Æ±Î½¤è¤ê¤â¼ç·¯¤Ë¿®Íê¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤Ç¤Ï¤Ê¤¼Àµ¿®¤Ï¡¢²È¹¯¤Î¿®Íê¤ò¾¡¤ÁÆÀ¤¿¤Î¤«¡£¤ª¤½¤é¤¯¤½¤ì¤Ï¡¢Àµ¿®¤ËÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºã¤¨ÅÏ¤ëÃÒËÅ¤À¤È»×¤¦¡£°ì¤Ä¶ñÂÎÎã¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¡¡Ë¿Ã½¨µÈ¤¬Ë×¤¹¤ë¤È¡¢Ë¿ÃÀ¯¸¢¤Î¸ÞÊô¹Ô¤À¤Ã¤¿ÀÐÅÄ»°À®¤Ï¡¢¼«Ê¬¤òº¨¤ó¤Ç¤¤¤¿¼·¿Í¤ÎÉð¾¤Ë½±·â¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î¤È¤²È¹¯¤Ï»°À®¤ÈÂÐÎ©¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»°À®¤¬Ãæ¹ñ¤ÎÌÓÍø²È¤òÄÌ¤¸¤Æ²È¹¯¤Ë½õ¤±¤òµá¤á¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç»ÅÊý¤Ê¤¯Ãç²ð¤ÎÏ«¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ä¤ê¡¢Êô¹Ô¿¦¤ò¼¤·¤Æº´ÏÂ»³¾ë¡Ê»°À®¤Îµï¾ë¡£¼¢²ì¸©É§º¬»Ô¡Ë¤Ëê¯µï¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç»öÂÖ¤Î¼ý½¦¤ò¿Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¡Ö»°À®¤¬º´ÏÂ»³¾ë¤ØÌá¤ëÅÓÃæ¡¢Å¨ÂÐ¤¹¤ë¼·¾¤¬ÂÔ¤ÁÉú¤»¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤¬²È¹¯¤Î¼ª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤³¤Ç²È¹¯¤ÏÂ¦¶á¤ÎÀµ¿®¤ò¸Æ¤ó¤Ç¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¤Ù¤¤«¤ò¿Ò¤Í¤¿¡£
¡¡Àµ¿®¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ËÅ·²¼¤ò¸¥¾å¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï»°À®¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ë¡¢Èà¤¬ÌÇ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Èº¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤Þ¤Ï¡¢¼ç·¯¤ÎË¿Ã½¨Íê¤ËÇØ¤¤¤Æ¤Þ¤ÇÆÁÀî¤Ë¤Ê¤Ó¤¯ÂçÌ¾¤ÏÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»°À®¤Ï¡¢Â¾¿Í¤Ë¶þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤À³Ê¡£¶á¤¤¤¦¤Á¤ËÉ¬¤º¤¢¤Ê¤¿¤ËÂÐ¤·¤ÆÊ¼¤òµó¤²¤ë¤Ï¤º¡£¤À¤«¤éÀ¸¤«¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢µÕ¤é¤Ã¤¿¤È¤¤ËÅ°ÄìÅª¤ËÉðÎÏ¤ÇÃ¡¤ÄÙ¤»¤Ð¡¢½ôÂçÌ¾¤Ï¶²¤ì¤ò¤Ê¤·¤Æ³§¡¢ÆÁÀî¤ËÉþÂ°¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¸¥ºö¤·¤¿¡£²È¹¯¤Ï¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ËÇ¼ÆÀ¤·¡¢¼¡ÃË¤Î·ë¾ë½¨¹¯¤ò»°À®¤Î¸î±Ò¤È¤·¤Æº¹¤·¸þ¤±¡¢º´ÏÂ»³¾ë¤ØÌµ»ö¤ËÁ÷¤êÆÏ¤±¤¿¡£°Æ¤ÎÄê¡¢ÍâÇ¯¤Ë»°À®¤ÏµóÊ¼¤·¡¢Å·²¼Ê¬¤±ÌÜ¤Î´Ø¥ö¸¶¤ÎÀï¤¤¤¬µ¯¤³¤ê¡¢¾¡Íø¤·¤¿²È¹¯¤¬Å·²¼¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£ÆÁÀî²È¹¯¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍ£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß
¡¡Àï¹ñÂçÌ¾¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¸ÉÆÈ¤Ç¤¢¤ë¡£¿Ê¤àÆ»¤ò¸í¤ì¤Ð¡¢¸æ²È¤ÎÂ¸Ë´¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê»Ø¿Ë¤ò¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÃÎ·Ã¼Ô¤ò³éË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢ËÜÂ¿Àµ¿®¤ÏÉð¸ù¤é¤·¤¤Éð¸ù¤ò¤¢¤²¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤±¤ì¤É¡¢¡Ö¤½¤Î¿Í¤È¤Ê¤ê¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ»ö¤ËÆ°¤¸¤º¡¢ÂçÃÀ¤ÇÃÎÎ¬¤¬¤¢¤ê¡¢¤Ï¤Ã¤¤êËÜ¼Á¤ò¸«È´¤¤¤Æ»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿·èÃÇ¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÆÁÀî²È¹¯¤âÇ¯¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤Ë¿¼¤¯¿®Íê¤·¡¢¤ä¤¬¤Æ¡ÖÆó¿Í¤Ï¿å¤Èµû¤Î¤è¤¦¤À¡×¤È¤«¡¢¡Ö²È¹¯¤Ï¤Þ¤ë¤ÇÊþÍ§¤Î¤è¤¦¤ËÀµ¿®¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£²È¹¯¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀµ¿®¤Ï¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¾·³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²È¹¯¤Ï¹¾¸Í¤ËËëÉÜ¡ÊÉð²ÈÀ¯¸¢¡Ë¤ò³«¤¤¤¿¤¬¡¢¤¿¤Ã¤¿ÆóÇ¯¤ÇÂ©»Ò¤Î½¨Ãé¤Ë¾·³¤ÎºÂ¤ò¾ù¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢¸¢ÎÏ¤Ï¾ù¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÆÁÀî¤ÎÅö¼ç¤¬Âå¡¹¾·³¤È¤Ê¤Ã¤ÆÅ·²¼¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¤Î¤À¤È¡¢ÃÎ¤é¤·¤á¤ë¤Î¤¬ÌÜÅª¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£¤æ¤¨¤Ë²È¹¯¤ÏÂç¸æ½ê¡Ê¾·³¤ò°úÂà¤·¤¿¿Í¤Î¸Æ¤ÓÌ¾¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢½ÙÉÜ¡Ê¸½ºß¤ÎÀÅ²¬»ÔÃæ¿´Éô¡Ë¤Ë½»¤ó¤Ç¹¾¸Í¤ÎËëÉÜ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»þ´ü¤Î²È¹¯¤ÎÂ¦¶á¤Ï¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÌÌ¡¹¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£À®À¥ÀµÀ®¡¢ËÜÂ¿Àµ½ã¡ÊÀµ¿®¤Î»Ò¡Ë¤é¼ã¼ê¤Î´±Î½¥°¥ë¡¼¥×¡¢¶âÃÏ±¡¿òÅÁ¤äÅ·³¤¡¢ÎÓÍå»³¤éÁÎÎ·¤ä¼ô³Ø¼Ô¡¢¤½¤·¤Æ¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥¢¥À¥à¥¹¡Ê »°±º°Ä¿Ë¡Ë¤È¤¤¤¦¥¤¥®¥ê¥¹¿Í¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¿Í¤Ó¤È¤¬À¯ºö½¸ÃÄ¤ò·ÁÀ®¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»Üºö¤ò²È¹¯¤ËÄó¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢¹¾¸Í¾ë¤Ë¤Ï¡¢Àµ¿®¤ÈÂçµ×ÊÝÃéÎÙ¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¼ò°æÃéÀ¤¡¢ÅÚ°æÍø¾¡¤È¤¤¤Ã¤¿»°²Ï¤ÎÉèÂåÂçÌ¾¤¿¤Á¤¬µÍ¤á¡¢¼ã¤¾·³¡¦½¨Ãé¤ò»Ù¤¨¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ËÆÁÀî²È¿ÃÃÄ¤Ï½ÙÉÜ¤È¹¾¸Í¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢²È¹¯¤Î»ØÎá¤Ï¡¢Àµ½ã¤òÄÌ¤¸¤Æ¹¾¸Í¤ÎÉã¡¦Àµ¿®¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢ËëÉÜ¤Î½Å¿Ã¤¿¤Á¤Ë¼Â¹Ô¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥È¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£½ÙÉÜ¤È¹¾¸Í¤ÇÂÐÎ©¤¬µ¯¤³¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢²È¹¯¤«¤éÀäÂç¤Ê¿®Íê¤ò´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿Àµ¿®¤ÎÂ¸ºß¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡ÖÀµ¿®¤Î¸ÀÍÕ¡á²È¹¯¤Î°Õ»×¡×¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¡¢½¨Ãé¤ä¹¾¸Í¤Î½Å¿Ã¤¿¤Á¤ÏµÕ¤é¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£»äÊ¢¤òÈî¤ä¤µ¤Ê¤¤
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÆÁÀî²È¹¯¤Î°Ò¸÷¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¹¾¸Í¤ÇÎÏ¤ò¤Õ¤ë¤Ã¤¿ËÜÂ¿Àµ¿®¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Èà¤Î°Î¤µ¤Ï¡¢¤½¤Î°ÒÀª¤ò¼«Ê¬¤ÎÍøÆÀ¤Î¤¿¤á¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÏÆÁÀîÀ¯¸¢¤Î°ÂÂÙ¤Î¤¿¤á¤ËÍÑ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£°ìÀÚ¡¢»äÊ¢¤ÏÈî¤ä¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Àè½Ò¤Î¤È¤ª¤ê¡¢²È¹¯¤¬´ØÅì¤ËÆþ¹ñ¤ÎºÝ¤Ë°ìËüÀÐ¤ÎÂçÌ¾¤ËÎó¤·¤¿¤¬¡¢ÀäÂç¤Ê¸¢ÎÏ¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÀÐ¹â¤ÏÆóËüÆóÀéÀÐ¤Ë¤¹¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Àµ¿®¤òÄ¶¤¨¤ëÀÐ¹â¤ò¸Ø¤ëÆÁÀîÉèÂå¤ÏÂçÀª¤ª¤ê¡¢¤Ê¤«¤Ç¤â°æ°ËÄ¾À¯¤äËÜÂ¿Ãé¾¡¡¢ºç¸¶¹¯À¯¤Ê¤É¤Ï½½ËüÀÐ°Ê¾å¤Î½êÎÎ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó²È¹¯¤â¡¢Àµ¿®¤Ë²ÃÁý¤òÂÇ¿Ç¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬Àµ¿®¤Ï¡¢¡Ö»ä¤ÏÄ¹Ç¯¤´²¸¤ò¤³¤¦¤à¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Þ¤ÎÏ½¹â¤Ç¤âÀ¸³è¤Ï¶ì¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ìÀ¸¿©¤Ù¤Æ¤¤¤±¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¡¢Í¥¤ì¤¿Éð¸ù¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤â¤¦Ï·¿Í¤Ç¤¹¡£»ä¤ËÍ¿¤¨¤ë½êÎÎ¤Ï¡¢ÊÌ¤ÎÉð¸ù¤Î¿Ã¤Ë²¼»ò¤·¡¢·³È÷¤òÁý¶¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Ç¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢Àµ¿®¤ÏÆüº¢¤«¤é¼ÁÁÇ¤ÊÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²°Éß¤Î¤Ä¤¯¤ê¤âÁÆËö¤Ç¡¢ÉÛÃÄ¤ÏÌÚÌÊ¡¢°áÁõ¤â´ÊÁÇ¤À¤Ã¤¿¡£Â¾¿Í¤«¤é±»¤ä²Ø»Ò¤Ê¤É¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¡¢°ì¤Ä¤À¤±¼õ¤±¼è¤Ã¤ÆÎé¤ò¸À¤¤¡¢»Ä¤ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÊÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤¢¤¨¤Æ¾¯¤Ê¤¤ÀÐ¹â¤Ë´Å¤ó¤¸¡¢À¶Î÷¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤â×ÖÅÙ¤»¤º¡¢»×¤Ã¤¿¤³¤È¤òÆ²¡¹¤È²È¹¯¤Ë¤â¿Ê¸À¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ØÀï¹ñÉð¾¤ÏÀï¤¬¤Ê¤¤¤È¤¡¢²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
Àï¤¦¤À¤±¤¬»Å»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª Àï¹ñÉð¾¤â¡¢¸½Âå¿Í¤ÈÆ±¤¸Çº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£ÉðÅÄ¿®¸¼¤ÏÉâµ¤¤òÊÛ²ò¡¢¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤ÏÀµÁÒ±¡¤ÎÊõÊª¤Ç¤¢¤ë¹áÌÚ¤òÀÚ¤ê¼è¤ê¡¢°ËÃ£À¯½¡¤ÏÎø¤Ëµã¤¡¢¹â»³±¦¶á¤ÏÃÏ°Ì¤è¤ê¤â¿®¶Ä¤òÍ¥Àè¤·¡¢Ãã¤ÎÅò¤ÇÀ¯¼£¤òÁà¤ê¡¢ÆîÈÚÎÁÍý¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿Í¿ÈÇäÇã¤ÇºâÎÏ¤òÃÛ¤¯¡£Àï¾ì°Ê¾å¤ËÇ®¤¤¡¢Ç»¸ü¤Ê¥É¥é¥Þ¤òË½¤¯¡£Àï¹ñÉð¾¤Î»Å»ö¤«¤é¥ª¥Õ¥¿¥¤¥à¤Þ¤Ç¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÁÇ´é¤ò¤Î¤¾¤¯1ºý¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£ÃÎ·Ã¤ÇÀ®¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿Àï¹ñÉð¾
¢£ÆÁÀî²È¹¯¤Î¿®ÍÑ¤ò¾¡¤Á¼è¤ë
¡¡Àï¹ñÉð¾¤Ï¡¢Àï¾å¼ê¤Ð¤«¤ê¤¬¼ç·¯¡ÊÂçÌ¾¡Ë¤Ë½ÅÊõ¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Æ¬Ç¾¤Ç½ÅÍÑ¤µ¤ì¤¿¼Ô¤â¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿àÃÒ¾〞¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¶ñÂÎÅª¤ËÆÁÀî²È¹¯¤ÎÃþ¿Ã¡¦ËÜÂ¿Àµ¿®¤òÎã¤Ë¤È¤Ã¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¡¡¼ã¤¤º¢¤ÎÀµ¿®¤Ï¡¢¤¸¤Ä¤Ï¼ç·¯¤Î²È¹¯¤ò°ìÅÙÎ¢ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£±ÊÏ½Ï»Ç¯¡Ê°ì¸ÞÏ»»°¡Ë¤Ë²È¹¯¤ÎÎÎ¹ñ¡Ê»°²Ï¹ñ¡Ë¤Ç°ì¸þ°ìÙä¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤È¤¡¢°ì¸þ½¡¡Ê ¾ôÅÚ¿¿½¡¡Ë¤Î¿®¼Ô¤À¤Ã¤¿Àµ¿®¤Ï¡¢°ìÙäÊý¤Î»²ËÅ¤È¤·¤Æ²È¹¯¤ËµÝ¤ò°ú¤¤¤¿¤Î¤À¡£¤³¤Î¤¿¤á°ìÙä¤¬Ê¿Äê¤µ¤ì¤ë¤È¡¢»°²Ï¤«¤é²Ã²ì¤ØÆ¨Ë´¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯¤·¤Æ¼Ï¤µ¤ì¡¢ÆÁÀî²È¤ËÌá¤Ã¤¿¡£²È¹¯¤¬´ØÅì¤Ë°Ü¤ë¤ÈÌ±À¯¤òÃ´¤¦Âå´±¤È¤Ê¤ê¡¢°ìËüÀÐ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ÆÂçÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Îº¢¤«¤é²È¹¯¤ËÂç¤¤¤Ë¿®Íê¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ÂçÌ¾²È¤ÇÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Æ±Î½¤è¤ê¤â¼ç·¯¤Ë¿®Íê¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤Ç¤Ï¤Ê¤¼Àµ¿®¤Ï¡¢²È¹¯¤Î¿®Íê¤ò¾¡¤ÁÆÀ¤¿¤Î¤«¡£¤ª¤½¤é¤¯¤½¤ì¤Ï¡¢Àµ¿®¤ËÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºã¤¨ÅÏ¤ëÃÒËÅ¤À¤È»×¤¦¡£°ì¤Ä¶ñÂÎÎã¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¡¡Ë¿Ã½¨µÈ¤¬Ë×¤¹¤ë¤È¡¢Ë¿ÃÀ¯¸¢¤Î¸ÞÊô¹Ô¤À¤Ã¤¿ÀÐÅÄ»°À®¤Ï¡¢¼«Ê¬¤òº¨¤ó¤Ç¤¤¤¿¼·¿Í¤ÎÉð¾¤Ë½±·â¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î¤È¤²È¹¯¤Ï»°À®¤ÈÂÐÎ©¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»°À®¤¬Ãæ¹ñ¤ÎÌÓÍø²È¤òÄÌ¤¸¤Æ²È¹¯¤Ë½õ¤±¤òµá¤á¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç»ÅÊý¤Ê¤¯Ãç²ð¤ÎÏ«¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ä¤ê¡¢Êô¹Ô¿¦¤ò¼¤·¤Æº´ÏÂ»³¾ë¡Ê»°À®¤Îµï¾ë¡£¼¢²ì¸©É§º¬»Ô¡Ë¤Ëê¯µï¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç»öÂÖ¤Î¼ý½¦¤ò¿Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¡Ö»°À®¤¬º´ÏÂ»³¾ë¤ØÌá¤ëÅÓÃæ¡¢Å¨ÂÐ¤¹¤ë¼·¾¤¬ÂÔ¤ÁÉú¤»¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤¬²È¹¯¤Î¼ª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤³¤Ç²È¹¯¤ÏÂ¦¶á¤ÎÀµ¿®¤ò¸Æ¤ó¤Ç¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¤Ù¤¤«¤ò¿Ò¤Í¤¿¡£
¡¡Àµ¿®¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ËÅ·²¼¤ò¸¥¾å¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï»°À®¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ë¡¢Èà¤¬ÌÇ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Èº¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤Þ¤Ï¡¢¼ç·¯¤ÎË¿Ã½¨Íê¤ËÇØ¤¤¤Æ¤Þ¤ÇÆÁÀî¤Ë¤Ê¤Ó¤¯ÂçÌ¾¤ÏÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»°À®¤Ï¡¢Â¾¿Í¤Ë¶þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤À³Ê¡£¶á¤¤¤¦¤Á¤ËÉ¬¤º¤¢¤Ê¤¿¤ËÂÐ¤·¤ÆÊ¼¤òµó¤²¤ë¤Ï¤º¡£¤À¤«¤éÀ¸¤«¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢µÕ¤é¤Ã¤¿¤È¤¤ËÅ°ÄìÅª¤ËÉðÎÏ¤ÇÃ¡¤ÄÙ¤»¤Ð¡¢½ôÂçÌ¾¤Ï¶²¤ì¤ò¤Ê¤·¤Æ³§¡¢ÆÁÀî¤ËÉþÂ°¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¸¥ºö¤·¤¿¡£²È¹¯¤Ï¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ËÇ¼ÆÀ¤·¡¢¼¡ÃË¤Î·ë¾ë½¨¹¯¤ò»°À®¤Î¸î±Ò¤È¤·¤Æº¹¤·¸þ¤±¡¢º´ÏÂ»³¾ë¤ØÌµ»ö¤ËÁ÷¤êÆÏ¤±¤¿¡£°Æ¤ÎÄê¡¢ÍâÇ¯¤Ë»°À®¤ÏµóÊ¼¤·¡¢Å·²¼Ê¬¤±ÌÜ¤Î´Ø¥ö¸¶¤ÎÀï¤¤¤¬µ¯¤³¤ê¡¢¾¡Íø¤·¤¿²È¹¯¤¬Å·²¼¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£ÆÁÀî²È¹¯¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍ£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß
¡¡Àï¹ñÂçÌ¾¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¸ÉÆÈ¤Ç¤¢¤ë¡£¿Ê¤àÆ»¤ò¸í¤ì¤Ð¡¢¸æ²È¤ÎÂ¸Ë´¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê»Ø¿Ë¤ò¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÃÎ·Ã¼Ô¤ò³éË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢ËÜÂ¿Àµ¿®¤ÏÉð¸ù¤é¤·¤¤Éð¸ù¤ò¤¢¤²¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤±¤ì¤É¡¢¡Ö¤½¤Î¿Í¤È¤Ê¤ê¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ»ö¤ËÆ°¤¸¤º¡¢ÂçÃÀ¤ÇÃÎÎ¬¤¬¤¢¤ê¡¢¤Ï¤Ã¤¤êËÜ¼Á¤ò¸«È´¤¤¤Æ»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿·èÃÇ¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÆÁÀî²È¹¯¤âÇ¯¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤Ë¿¼¤¯¿®Íê¤·¡¢¤ä¤¬¤Æ¡ÖÆó¿Í¤Ï¿å¤Èµû¤Î¤è¤¦¤À¡×¤È¤«¡¢¡Ö²È¹¯¤Ï¤Þ¤ë¤ÇÊþÍ§¤Î¤è¤¦¤ËÀµ¿®¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£²È¹¯¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀµ¿®¤Ï¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¾·³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²È¹¯¤Ï¹¾¸Í¤ËËëÉÜ¡ÊÉð²ÈÀ¯¸¢¡Ë¤ò³«¤¤¤¿¤¬¡¢¤¿¤Ã¤¿ÆóÇ¯¤ÇÂ©»Ò¤Î½¨Ãé¤Ë¾·³¤ÎºÂ¤ò¾ù¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢¸¢ÎÏ¤Ï¾ù¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÆÁÀî¤ÎÅö¼ç¤¬Âå¡¹¾·³¤È¤Ê¤Ã¤ÆÅ·²¼¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¤Î¤À¤È¡¢ÃÎ¤é¤·¤á¤ë¤Î¤¬ÌÜÅª¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£¤æ¤¨¤Ë²È¹¯¤ÏÂç¸æ½ê¡Ê¾·³¤ò°úÂà¤·¤¿¿Í¤Î¸Æ¤ÓÌ¾¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢½ÙÉÜ¡Ê¸½ºß¤ÎÀÅ²¬»ÔÃæ¿´Éô¡Ë¤Ë½»¤ó¤Ç¹¾¸Í¤ÎËëÉÜ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»þ´ü¤Î²È¹¯¤ÎÂ¦¶á¤Ï¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÌÌ¡¹¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£À®À¥ÀµÀ®¡¢ËÜÂ¿Àµ½ã¡ÊÀµ¿®¤Î»Ò¡Ë¤é¼ã¼ê¤Î´±Î½¥°¥ë¡¼¥×¡¢¶âÃÏ±¡¿òÅÁ¤äÅ·³¤¡¢ÎÓÍå»³¤éÁÎÎ·¤ä¼ô³Ø¼Ô¡¢¤½¤·¤Æ¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥¢¥À¥à¥¹¡Ê »°±º°Ä¿Ë¡Ë¤È¤¤¤¦¥¤¥®¥ê¥¹¿Í¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¿Í¤Ó¤È¤¬À¯ºö½¸ÃÄ¤ò·ÁÀ®¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»Üºö¤ò²È¹¯¤ËÄó¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢¹¾¸Í¾ë¤Ë¤Ï¡¢Àµ¿®¤ÈÂçµ×ÊÝÃéÎÙ¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¼ò°æÃéÀ¤¡¢ÅÚ°æÍø¾¡¤È¤¤¤Ã¤¿»°²Ï¤ÎÉèÂåÂçÌ¾¤¿¤Á¤¬µÍ¤á¡¢¼ã¤¾·³¡¦½¨Ãé¤ò»Ù¤¨¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ËÆÁÀî²È¿ÃÃÄ¤Ï½ÙÉÜ¤È¹¾¸Í¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢²È¹¯¤Î»ØÎá¤Ï¡¢Àµ½ã¤òÄÌ¤¸¤Æ¹¾¸Í¤ÎÉã¡¦Àµ¿®¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢ËëÉÜ¤Î½Å¿Ã¤¿¤Á¤Ë¼Â¹Ô¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥È¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£½ÙÉÜ¤È¹¾¸Í¤ÇÂÐÎ©¤¬µ¯¤³¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢²È¹¯¤«¤éÀäÂç¤Ê¿®Íê¤ò´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿Àµ¿®¤ÎÂ¸ºß¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡ÖÀµ¿®¤Î¸ÀÍÕ¡á²È¹¯¤Î°Õ»×¡×¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¡¢½¨Ãé¤ä¹¾¸Í¤Î½Å¿Ã¤¿¤Á¤ÏµÕ¤é¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£»äÊ¢¤òÈî¤ä¤µ¤Ê¤¤
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÆÁÀî²È¹¯¤Î°Ò¸÷¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¹¾¸Í¤ÇÎÏ¤ò¤Õ¤ë¤Ã¤¿ËÜÂ¿Àµ¿®¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Èà¤Î°Î¤µ¤Ï¡¢¤½¤Î°ÒÀª¤ò¼«Ê¬¤ÎÍøÆÀ¤Î¤¿¤á¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÏÆÁÀîÀ¯¸¢¤Î°ÂÂÙ¤Î¤¿¤á¤ËÍÑ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£°ìÀÚ¡¢»äÊ¢¤ÏÈî¤ä¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Àè½Ò¤Î¤È¤ª¤ê¡¢²È¹¯¤¬´ØÅì¤ËÆþ¹ñ¤ÎºÝ¤Ë°ìËüÀÐ¤ÎÂçÌ¾¤ËÎó¤·¤¿¤¬¡¢ÀäÂç¤Ê¸¢ÎÏ¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÀÐ¹â¤ÏÆóËüÆóÀéÀÐ¤Ë¤¹¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Àµ¿®¤òÄ¶¤¨¤ëÀÐ¹â¤ò¸Ø¤ëÆÁÀîÉèÂå¤ÏÂçÀª¤ª¤ê¡¢¤Ê¤«¤Ç¤â°æ°ËÄ¾À¯¤äËÜÂ¿Ãé¾¡¡¢ºç¸¶¹¯À¯¤Ê¤É¤Ï½½ËüÀÐ°Ê¾å¤Î½êÎÎ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó²È¹¯¤â¡¢Àµ¿®¤Ë²ÃÁý¤òÂÇ¿Ç¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬Àµ¿®¤Ï¡¢¡Ö»ä¤ÏÄ¹Ç¯¤´²¸¤ò¤³¤¦¤à¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Þ¤ÎÏ½¹â¤Ç¤âÀ¸³è¤Ï¶ì¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ìÀ¸¿©¤Ù¤Æ¤¤¤±¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¡¢Í¥¤ì¤¿Éð¸ù¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤â¤¦Ï·¿Í¤Ç¤¹¡£»ä¤ËÍ¿¤¨¤ë½êÎÎ¤Ï¡¢ÊÌ¤ÎÉð¸ù¤Î¿Ã¤Ë²¼»ò¤·¡¢·³È÷¤òÁý¶¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Ç¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢Àµ¿®¤ÏÆüº¢¤«¤é¼ÁÁÇ¤ÊÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²°Éß¤Î¤Ä¤¯¤ê¤âÁÆËö¤Ç¡¢ÉÛÃÄ¤ÏÌÚÌÊ¡¢°áÁõ¤â´ÊÁÇ¤À¤Ã¤¿¡£Â¾¿Í¤«¤é±»¤ä²Ø»Ò¤Ê¤É¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¡¢°ì¤Ä¤À¤±¼õ¤±¼è¤Ã¤ÆÎé¤ò¸À¤¤¡¢»Ä¤ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÊÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤¢¤¨¤Æ¾¯¤Ê¤¤ÀÐ¹â¤Ë´Å¤ó¤¸¡¢À¶Î÷¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤â×ÖÅÙ¤»¤º¡¢»×¤Ã¤¿¤³¤È¤òÆ²¡¹¤È²È¹¯¤Ë¤â¿Ê¸À¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£