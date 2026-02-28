º£Æü28Æü¤Î²ÖÊ´¡¡¹¤¯ÂçÎÌÈô»¶¡¡¶å½£¤äÅì³¤¡¢´ØÅì¤Ç¡Ö¶Ë¤á¤ÆÂ¿¤¤¡×¡¡ËüÁ´¤ÊÂÐºö¤ò
º£Æü28Æü(ÅÚ)¤Ï¡¢¶å½£¤«¤éÅìËÌÆîÉô¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥¹¥®²ÖÊ´¤ÎÈô»¶¤¬Áý¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶å½£¤äÅì³¤¡¢´ØÅì¤Ç¡Ö¶Ë¤á¤ÆÂ¿¤¤¡×¡¢»Í¹ñ¤Ç¡ÖÈó¾ï¤ËÂ¿¤¤¡×Í½ÁÛ¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ç¤Ë¶å½£¤ä´ØÅì¤Ç¤Ï¥¹¥®²ÖÊ´¤ÎÈô»¶¤¬¥Ô¡¼¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÌÀÆü3·î1Æü(Æü)¤âÂçÎÌ¤ËÈô»¶¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ËüÁ´¤ÊÂÐºö¤Ç¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£Æü28Æü(ÅÚ) ¶å½£¤äÅì³¤¡¢´ØÅì¤Ç¡Ö¶Ë¤á¤ÆÂ¿¤¤¡×Í½ÁÛ
º£Æü28Æü(ÅÚ)¤Ï¡¢¶å½£¤«¤éÅìËÌÆîÉô¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤òÃæ¿´¤ËÀ²¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Í½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢Ê¿Ç¯¤è¤ê¹â¤¯¡¢3·î²¼½Ü¤«¤é4·î¾å½ÜÊÂ¤ß¤Î½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅìµþÅÔ¿´¤Ï20ÅÙ¡¢ÀçÂæ»Ô¤Ï15ÅÙ¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¡¢4·îÃæ½ÜÊÂ¤ß¤ÎÃÈ¤«¤µ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢³ÆÃÏ¤ÇËÌ¤è¤ê¤ÎÉ÷¤¬¶¯¤¯¿á¤¯¤¿¤á¡¢Í¼Êý°Ê¹ß¤ÏÉ÷¤¬Îä¤¿¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÌÀÆü3·î1Æü(Æü)¤â²ÖÊ´¤¬ÂçÎÌÈô»¶
ÌÀÆü3·î1Æü(Æü)¤ÏÁ´¹ñÅª¤ËÀ²¤ì¤Æ¡¢ÃÈ¤«¤µ¤¬Â³¤¯¤¿¤á¡¢¶å½£¤«¤éÅìËÌÆîÉô¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥®²ÖÊ´¤ÎÈô»¶¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶å½£¤äÅì³¤¡¢´ØÅì¤Ç¤Ï¡Ö¶Ë¤á¤ÆÂ¿¤¤¡×¡¢»Í¹ñ¤ä¶áµ¦¤Ç¤â¡ÖÈó¾ï¤ËÂ¿¤¤¡×Í½ÁÛ¤Ç¤¹¡£2Æü(·î)¤Ï¡¢¶å½£¤ä»Í¹ñ¤Ê¤ÉÀ¾ÆüËÜ¤Ç±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¶áµ¦¤«¤éÅìËÌÆîÉô¤Ç¤Ï¡¢²ÖÊ´¤ÎÈô¤Ó¤ä¤¹¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£3Æü(²Ð)¤Ï¡¢¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç±«¤¬¹ß¤ë¤¿¤á¡¢²ÖÊ´¤ÎÈô»¶¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£4Æü(¿å)¤«¤é5Æü(ÌÚ)¤Ï¡¢À¾¤«¤éÅ·µ¤¤¬²óÉü¤·¤Æ¡¢ºÆ¤ÓÈô»¶¤¬Áý¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£6Æü(¶â)¤Ï¡¢±«¤¬¹ß¤ë¶å½£¤ä»Í¹ñ¤Ê¤É¤Ç¡¢Èô»¶¤¬¾¯¤·ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¶áµ¦¤«¤é´ØÅì¤Ç¤Ï¡¢Èó¾ï¤ËÂ¿¤¯Èô¤Ó¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
3·î¾å½Ü¤«¤éÃæ½Ü¤Ë¤Ï¡¢¶å½£¤ä´ØÅì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»Í¹ñ¤äÃæ¹ñÃÏÊý¡¢¶áµ¦¡¢Åì³¤¡¢ÅìËÌÆîÉô¤Ç¤â¡¢¥¹¥®²ÖÊ´¤ÎÈô»¶¤¬¥Ô¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢À²¤ì¤ëÆü¤ä±«¤ÎÍâÆü¤Ï²ÖÊ´¤ÎÈô»¶¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£³°½Ð»þ¤ÎÂÐºö¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸¼´ØÀè¤Ç°áÉþ¤äÈ±¤Ë¤Ä¤¤¤¿²ÖÊ´¤òÍî¤È¤·¤Æ¤«¤é¼¼Æâ¤ËÆþ¤ë¤Ê¤É¡¢²È¤ÎÃæ¤Ë²ÖÊ´¤ò»ý¤Á¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
³°½Ð»þ¤Î²ÖÊ´ÂÐºö
²ÖÊ´¾É¤Î¾É¾õ¤ò´ËÏÂ¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢²ÖÊ´¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¥Þ¥¹¥¯¤ä¥á¥¬¥Í¤ò¤Ä¤±¡¢°áÎà¤â¹©É×¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ ¥á¥¬¥Í
¥á¥¬¥Í¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ËÈæ¤Ù¤Æ´ã¤ËÆþ¤ë²ÖÊ´ÎÌ¤Ï¤ª¤è¤½40%¸º¾¯¤·¡¢ËÉ¸æ¥«¥Ð¡¼¤Î¤Ä¤¤¤¿²ÖÊ´¾ÉÍÑ¤Î¥á¥¬¥Í¤Ç¤Ï¤ª¤è¤½65%¤â¸º¾¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¼Â¸³·ë²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢ ¥Þ¥¹¥¯
´¶À÷¾ÉÍ½ËÉ¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²ÖÊ´¤òµÛ¤¤¤³¤àÎÌ¤â¤ª¤è¤½3Ê¬¤Î1¤«¤é6Ê¬¤Î1¤Ë¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¹¥¯¤Ï´é¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥¹¥¯¤ÎÆâÂ¦¤Ë¥¬¡¼¥¼¤òÅö¤Æ¤ë¤³¤È(¥¤¥ó¥Ê¡¼¥Þ¥¹¥¯)¤Ç¤µ¤é¤ËÉ¡¤ËÆþ¤ë²ÖÊ´¤¬¸º¾¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£ °áÎà¤Î¹©É×
ÁÇºà¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢²ÖÊ´¤¬ÉÕÃå¤·¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤È¡¢ÉÕÃå¤·¤Ë¤¯¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ë¡¢¥¦¡¼¥ëÀ½¤Î°áÎà¤Ê¤É¤ÏÌÚÌÊ¤ä²½Á¡¤ËÈæ¤Ù¤Æ²ÖÊ´¤¬ÉÕÃå¤·¤ä¤¹¤¯¡¢²ÖÊ´¤ò²°Æâ¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¦¡¼¥ë¤Î²ÖÊ´¤Î¤Ä¤¤ä¤¹¤µ¤Ï¡¢ÌÊ¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¤ª¤è¤½10ÇÜ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£³°½Ð¤ÎºÝ¤Ï¡¢É½ÌÌ¤¬¥Ä¥ë¥Ä¥ë¤·¤¿ÁÇºà¤Î¾åÃå¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢²ÖÊ´¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë»þ´ÖÂÓ¤Ï¡¢¤½¤ÎÆü¤Îµ¤¾Ý¾ò·ï¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Î¾ì¹ç¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¡ÖÃëÁ°¸å¡×¤È¡ÖÆüË×¸å¡×¤ËÂ¿¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³°½Ð»þ¤Ï¡¢ÆüÃæ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤ªµ¢¤ê¤Î»þ´ÖÂÓ¤â½½Ê¬¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£