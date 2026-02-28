Green Parks×ウィキッド 永遠の約束コラボ登場！魔女の世界観を楽しむ限定アイテム

Green Parksから、映画『ウィキッド 永遠の約束』の公開を記念した特別なコラボコレクションが登場します。作品の象徴である“悪い魔女”エルファバと“善い魔女”グリンダをイメージしたデザインが魅力で、トップスやバッグ、チャームなど全6型をラインアップ。映画の世界観を日常コーデに取り入れられる、ファン必見のアイテムがそろいました♡

魔女の物語を表現したデザイン

今回のコレクションは、『ウィキッド 永遠の約束』の物語を象徴するふたりの魔女をテーマにデザインされています。

友情を育むエルファバとグリンダが手を取り合う姿や、グリーンとピンクを基調にしたグラフィックが印象的。

スウェットやロンTEEには作品の世界観が詰め込まれており、カジュアルながら存在感のある一枚に仕上がっています。

さらに、Green Parksなんばウォーク店とサンシャインシティ店では限定装飾POPUPも実施予定。映画の雰囲気をより深く楽しめる特別な空間となっています。

トップスラインナップ

スウェット各種



価格：7,150円（税込）※左から2つ目のみ7,700円（税込）

作品の印象的なシーンやモチーフを取り入れたデザイン。ゆったり着られるサイズ感で、デイリーコーデにも活躍します。

サイズ：フリー

アートグラフィックロンTEE



価格：5,940円（税込）

やわらかな色合いとグラフィックが特徴のロンTEE。1枚でもインナーとしても使いやすいアイテムです。

サイズ：フリー(カラー：Off White／Light Gray／Lavender／Black)

グラフィックロンTEE



価格：5,940円（税込）

印象的なアートを大胆にあしらったデザイン。限定アイテムならではの特別感が魅力です。

サイズ：フリー（カラー：Off White／Black）

*EC・POPUP店舗限定

バッグ＆チャームアイテム

アートグラフィックバッグ



価格：4,400円（税込）

フロントのグラフィックが目を惹くバッグ。普段使いしやすくコーデのアクセントになります。

サイズ：フリー

アートポーチチャーム



価格：2,750円（税込）

小さめサイズのポーチ型チャーム。バッグに付けて楽しめる遊び心のあるアイテムです。

サイズ：フリー

＊全5種

アートグラフィックチャーム



価格：2,530円（税込）

三角帽子やほうき、魔法のステッキ、ティアラなど、キャラクターを象徴するモチーフをデザイン。コレクションしたくなるかわいさです♪

サイズ：フリー

*全8種（一部デザインはEC・POPUP店舗限定)

Universal Studios Licensing LLC （ユニバーサル・スタジオ・ライセンシング LLC ）との商品化契約に基づき、イーカムグループが企画・制作した商品です。

映画の世界観を楽しもう

『ウィキッド 永遠の約束』の魅力をぎゅっと詰め込んだGreen Parksの限定コレクションは、映画ファンはもちろん普段使いしやすいアイテムを探している方にもおすすめ。

身に着けるたびに物語の余韻を感じられる特別なラインナップです♡お気に入りのアイテムで魔法のようなコーデを楽しんでみてください。