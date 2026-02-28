◇オープン戦 ドジャースージャイアンツ（2026年2月27日）

ドジャースの山本由伸投手（27）が27日（日本時間28日）、オープン戦の敵地ジャイアンツ戦に登板。侍ジャパン合流前最後の実戦登板は予定していた3回を投げ、5安打4奪三振2失点だった。

初回に先頭弾を許し、2回にも失点するなど、本来の投球ではなかった。だが、直球の最速は96.9マイル（約156キロ）を計測し、WBCに向けて状態は上向いていた。

降板後、メディアの取材に応じた山本は「初回、ちょっとコントロールが、あまりこう上手く狙えず。ちょっとアバウトな感じのピッチングになった。けど、2回途中くらいから、いろいろ実戦の中で思い出すものがあって、いいところに投げていけた。いい力感でピッチングができたし、今日は本当にいい登板になりました」と振り返った。

自身の精神状態については「いい感じ」と答え、手応えを口にした。また、投球の感覚についてもオープン戦2試合の登板を経て「今日の試合で特に、すごい感覚が出てきたなっていう感じがあります。もっと改善できるところはもちろんありますし。今日はすごくいい登板だったなと、そういう内容の意味でそう思います」と語った。