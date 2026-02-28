椎名林檎、圧巻のボディラインあらわな“透け感ドレス”に反響「美の暴力」「sexy beauty」
歌手の椎名林檎が、27日発売の月刊誌『GLOW』4月号（宝島社）の表紙に登場。同誌のX公式アカウントで中面カットが公開され、圧巻のボディラインを披露した。
【写真】「美の暴力」「sexy beauty」椎名林檎、圧巻のボディラインあらわな“透け感ドレス”姿
同アカウントでは「椎名林檎さん表紙のGLOW4月号、いよいよ明日2月27日発売です。一足先に本誌COVER STORYをチラ見せ」と告知。中面ページではボディラインがあらわになった透け感のあるラグジュアリーなドレスに身を包んだ椎名がポーズを決めており、「震えるほど格好よい椎名さんがたっぷり堪能できるのはGLOW だけ。お見逃しなく！」とコメントが添えられた。
この投稿に「美の暴力」「sexy beauty」「椎名林檎さんの沢山のハイブランドお召し物の着こなしを堪能させて頂きました」などのコメントが寄せられている。
【写真】「美の暴力」「sexy beauty」椎名林檎、圧巻のボディラインあらわな“透け感ドレス”姿
同アカウントでは「椎名林檎さん表紙のGLOW4月号、いよいよ明日2月27日発売です。一足先に本誌COVER STORYをチラ見せ」と告知。中面ページではボディラインがあらわになった透け感のあるラグジュアリーなドレスに身を包んだ椎名がポーズを決めており、「震えるほど格好よい椎名さんがたっぷり堪能できるのはGLOW だけ。お見逃しなく！」とコメントが添えられた。
この投稿に「美の暴力」「sexy beauty」「椎名林檎さんの沢山のハイブランドお召し物の着こなしを堪能させて頂きました」などのコメントが寄せられている。