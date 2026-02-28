お笑いコンビ「ピンクの電話」の清水よし子が、久しぶりに再会した人物との２ショットを披露した。

２７日までにインスタグラムで「昨日は『愛の道草』のクランクインで、お久しぶりに鶴太郎さんにお会いしました。とっても嬉しかったです」とつづり、映画撮影の現場でタレント・片岡鶴太郎と再会したことを報告。鶴太郎は顔がほっそり。長髪で白いヒゲを長く伸ばし、別人のようだ。

「俺たちひょうきん族や鶴太郎さんが主演のサスペンスドラマとかでもご一緒したりしてました」と鶴太郎との縁を振り返り、「昨日は朝８時からの撮影で、前日の夜８時にヨガをされて夜中の２時に朝食を召し上がってそのままの継続で寝てないそうです。ずっとヨガ続けていらっしゃるんですね、すごいすごいすごい！」と驚き。

「言問橋付近の隅田川、スカイツリーも見守ってくださいました。雨天決行、まさに、私、水も滴るいい女？になりました笑」と明かし、「江川将太さんと初対面で楽しくおしゃべりしました。そして、ジャーン、脚本・監督の出馬康成監督。出馬監督が書かれて長い間温められた渾身の力作『愛の道草』のいよいよ、映画化です」と現場でのオフショットとともに期待をつづっていた。

現在７１歳の鶴太郎。古代インドヨガを始め、午後１１時起床で午前５時まで毎日６時間ヨガをし、朝食だけの「１日１食」生活を続けていることが話題になっている。