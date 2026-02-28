ＩＭＭ通貨先物２月２４日主要国通貨　円の買い越し減少
円　11539枚の買い越し 1416枚の買い越し減
ユーロ　156856枚の買い越し 17624枚の買い越し減
ポンド　57072枚の売り越し 14668枚の売り越し増
スイスフラン　41186枚の売り越し 305枚の売り越し増
ＩＣＥドル指数　1789枚の売り越し 2117枚減少し売り越しに転じる

レバレッジド・ファンズ２月２４日主要国通貨　円の売り越し増加
円　29623枚の売り越し 572枚の売り越し増
ユーロ　404枚の売り越し 10399枚減少し売り越しに転じる
ポンド　40690枚の買い越し 4159枚の買い越し減
スイスフラン　3882枚の買い越し 1229枚の買い越し増