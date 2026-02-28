ＩＭＭ通貨先物２月２４日主要国通貨 円の買い越し減少 ＩＭＭ通貨先物２月２４日主要国通貨 円の買い越し減少

ＩＭＭ通貨先物２月２４日主要国通貨 円の買い越し減少

円 11539枚の買い越し 1416枚の買い越し減

ユーロ 156856枚の買い越し 17624枚の買い越し減

ポンド 57072枚の売り越し 14668枚の売り越し増

スイスフラン 41186枚の売り越し 305枚の売り越し増

ＩＣＥドル指数 1789枚の売り越し 2117枚減少し売り越しに転じる



レバレッジド・ファンズ２月２４日主要国通貨 円の売り越し増加

円 29623枚の売り越し 572枚の売り越し増

ユーロ 404枚の売り越し 10399枚減少し売り越しに転じる

ポンド 40690枚の買い越し 4159枚の買い越し減

スイスフラン 3882枚の買い越し 1229枚の買い越し増

