プロ10年目でJ1初登頂、町田率いる恩師との再会に成長誓った千葉DF高橋壱晟「すごく嬉しい気持ちと…」
[2.27 J1百年構想EAST第4節 町田 2-1千葉 Gスタ]
Jリーグ屈指のアタッカーから手痛い洗礼を受けた。ジェフユナイテッド千葉の右サイドバックを担うDF高橋壱晟はこの日、FC町田ゼルビアのMF相馬勇紀とマッチアップ。前半5分には自らの股下を通される形で相馬の先制ゴールを許すと、その後は対人守備の局面で難しい対応を迫られた。
特に悔やんだのは失点シーン。高橋はしっかりと間合いを詰めにかかったが、相馬の鋭い左足の一振りで股下を抜かれていた。「シュートブロックをしっかりできないといけなかった。僕の中ではコースを切ったつもりだったけど股が開いていた。予測できないようなシチュエーションで反応が早くできなかったけど、僕がしっかりやらないといけないところだったので責任がある」。自分に厳しく振り返った。
その後は攻撃で唯一のゴールの起点となったが、相馬とのマッチアップは「完敗だった。止められなかった」ときっぱり。昨季のJ1リーグで9ゴール10アシストを記録し、ベストイレブンに輝いた29歳の基準を突きつけられる形となり、「ここまでの対戦相手の中ではトップだったと改めて思う。頭の部分では間違っていなかったと思うので、あのスピード、フィジカルに対応できるような身体の能力が必要だなと思いながら試合中やっていた」と違いを受け止めた。
昨季の活躍によって千葉を17年ぶりのJ1リーグに導き、高卒プロ入り10年目でついに上り詰めたJ1の舞台。ここまで開幕4試合連続でフルタイム起用されているように、チームの中で欠かせない戦力になっているのは間違いない。その甲斐あって、この日は高校卒業時には想像もしていなかったような再会も実現した。
この日対戦したFC町田ゼルビアの黒田剛監督は、共に青森山田高を選手権初制覇に導いた時の恩師。それも高橋は黒田監督の長男である黒田凱と幼馴染みで、「小学校2年生から(青森山田中高まで)ずっと一緒にやっていた」という縁もあり、Jリーグの舞台に数多くいる他の青森山田OB以上に「ずっとお世話になってきた」という深い間柄だった。
それだけにこの日の結果は「悔しさのほうが大きい」と高橋。それでも試合後の取材エリアでは黒田監督と上田大貴コーチ(元・青森山田中監督)がわざわざ高橋のもとに出向き、激励の言葉をかける光景も見られるなど、いまもなお気に掛けられている様子だった。
町田との次の対戦は5月10日のホームゲーム。高橋はこの悔しさをバネに「J1の舞台で戦うことができてすごく嬉しい気持ちと、僕がもっと成長して良くなったと思ってもらえるように頑張りたい」と成長を誓った。
(取材・文 竹内達也)
