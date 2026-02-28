¥¢¥ê¥¢(¥·¥·¥É¡¦¥«¥Õ¥«)¤ÎÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤Î¿¿Áê¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡ª¥é¥¯¥À¤Ë³Ø¤ÖÌ¿·ü¤±¤Îµá°¦¤È¤Ï¡©¡ÈËÜÅö¤Îµ¤»ý¤Á¡É¤òÅÁ¤¨¤ë³Ð¸ç¤òÉÁ¤¯¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡ÙÂè8ÏÃ
¤¤ç¤¦2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ë9»þ Âè8ÏÃ¤òÊüÁ÷ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÅÚÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡Ù¡£
ËÜºî¤Ï¾åÇòÀÐË¨²Î¡¦À¸ÅÄÅÍ¿¿W¼ç±é¡£»Å»ö¡¦Îø°¦¡¦¿Í´Ö´Ø·¸¤Ê¤É¡¢¸½Âå¿Í¤¬Êú¤¨¤ëÇº¤ß¤ò¡ÈÆ°Êª¤Îµá°¦¹ÔÆ°¡É ¤«¤é²ò¤ÌÀ¤«¤·¡¢¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¥Ò¥ó¥È¤òÉÁ¤¯¡½¡½¾Ð¤Ã¤Æ¡¢µã¤±¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¿·´¶³Ð¥¢¥«¥Ç¥ß¥Ã¥¯¡¦¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡£
º£²óÉÁ¤¯¤Î¤Ï¡¢¡ÈËÜÅö¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë³Ð¸ç¡É¤òÌä¤¦Êª¸ì¡£
Ê¡Åç¤ÇÎ¾¿Æ¤ÎÎ¥º§´íµ¡¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿°ìÍÕ¡Ê¾åÇòÀÐË¨²Î¡Ë¡£¤·¤«¤·¡¢»Ê¡ÊÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ë¤Î¼Ñ¤¨ÀÚ¤é¤Ê¤¤ÂÖÅÙ¤Ë¡ÖÀèÀ¸¤Ï¥º¥ë¤¤¤Ç¤¹¡×¤È»×¤ï¤ºËÜ²»¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¡£¹¥¤¤Ê¤Î¤Ë¡¢ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£Æ§¤ß½Ð¤·¤¿¤¤¤Î¤Ë¡¢Æ§¤ß½Ð¤»¤Ê¤¤¡£¤â¤É¤«¤·¤¤µ÷Î¥¤¬Â³¤¯2¿Í¤Î´Ø·¸¤¬ÍÉ¤ìÆ°¤¯¡£
°ìÊý¡¢°ìÍÕ¤ÎÆ´¤ì¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¥â¥Ç¥ë¡¦¥¢¥ê¥¢¡Ê¥·¥·¥É¡¦¥«¥Õ¥«¡Ë¤Ë¤ÏÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å¡£½µ´©»ï¤Ë»£¤é¤ì¤¿°ìËç¤Î¼Ì¿¿¡£ÄÉ¤ï¤ì¤ëÎ©¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥ê¥¢¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç±£¤·¤Æ¤¤¿¡È¿¿¼Â¡É¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¡½¡½¡£
º£²ó¡¢»Ê¤¬¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥é¥¯¥À¤ÎÌ¿·ü¤±¤Îµá°¦¹ÔÆ°¡ª
ËÜÅö¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢½ý¤Ä¤¯¤³¤È¤ò¶²¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£Îø¤â¡¢»Å»ö¤â¡¢¿ÍÀ¸¤â¡£³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤»¤ë¤Î¤«¡£¤¤ç¤¦2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ë9»þÊüÁ÷¤ÎÂè8ÏÃ¤Ï¡¢¡Èµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë¡É¤³¤È¤Î½Å¤ß¤ÈÍ¦µ¤¤òÉÁ¤¯¡ª
¤¢¤é¤¹¤¸¤â¸ø³«Ãæ¡§https://www.ntv.co.jp/pankoi/story/
¢£¸¶ºî
¸¶ºî¤Ï¡¢À¥ÆáÏÂ¾Ï¤Î¿Íµ¤¾®Àâ¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼ÒÊ¸¸Ë¡Ë¡£Â¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¿Íµ¤ºî¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë½é¤Î¥É¥é¥Þ²½¡ª
¡ãÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
À¥ÆáÏÂ¾Ï¡Ê¤»¤Ê¤«¤º¤¢¤¡Ë
Ê¼¸Ë¸©À¸¤Þ¤ì¡£2007Ç¯¤ËÂè14²óÅÅ·â¾®ÀâÂç¾Þ¶ä¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¡Øunder °Û³¦¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥¢¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ÇÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÊ¸¾Ï¡¢¹â¤¤¹½À®ÎÏ¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎÃíÌÜºî²È¡£Â¾¤ÎÃøºî¤Ë¡¢¡Ö²Ö³¡¤µ¤ó¤È½ñÆ»¥¬¡¼¥ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡Ö¸åµÜ¤ÎÉ´²ÖÎØ¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡ØÀã¤Ë¤ÏÀã¤Î¤Ê¤ê¤¿¤¤Çò¤µ¤¬¤¢¤ë¡Ù¡Ø¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥é¡¼¤Ë¤Ï¤Ê¤¤²ÌÊª¡Ù¡Øº£Æü¤â·¯¤Ï¡¢ÌóÂ«¤ÎÎ¹¤Ë½Ð¤ë¡Ù¡Ø¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¡¢²¿¼Ô¤Ë¤â¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¢£ÈÖÁÈ³µÍ×
¸¶ºî¡§À¥ÆáÏÂ¾Ï¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼ÒÊ¸¸Ë¡Ë
µÓËÜ¡§º¬ËÜ¥Î¥ó¥¸
²»³Ú¡§MAYUKO
¼çÂê²Î¡§À¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥í¥Þ¥ó¥¹¡×¡ÊWarner Music Japan¡Ë
±é½Ð¡§ÎëÌÚÍ¦ÇÏ¡¡¾¾ÅÄ·òÅÍ¡¡ÉÄÂåÍ´»Ë
¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§¾¾ËÜµþ»Ò
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§Æ£¿¹¿¿¼Â¡¡ÇòÀÐ¹á¿¥¡ÊAX-ON¡Ë
À©ºî¶¨ÎÏ¡§AX-ON
À½ºîÃøºî¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
