本日2月28日（土）よる7時〜8時54分 日本テレビ系で放送の「嗚呼‼みんなの動物園2時間SP」。

芸能活動の傍ら、私生活ではもう何年も前から猫の保護活動を続けているサンシャイン池崎こと池崎慧。これまで7匹の保護猫を預かり、人なれさせては譲渡会に連れていき、新たな飼い主を見つけて送り出してきた池崎の元に、スーパー猫好きアイドル・Snow Manの佐久間大介が！

佐久間は実は、「嗚呼‼みんなの動物園」を見て池崎の保護活動を知り、自らも保護猫を飼い始めたという生粋の猫好き男子。そのため池崎を“師匠”と呼び、池崎の飼う2匹の愛猫“風神”“雷神”のこともよく知る人物。

そんな佐久間が池崎家にやってきた目的は、まさに“風神”“雷神”をねぎらうこと。今預かっている保護猫はいないものの、いつも保護施設から人間嫌いの猫を預かり、人なれさせるまでお世話する池崎。その奮闘ぶりを間近で見て育ち、時には新入り猫に猫社会のルールを教えるなど、池崎家の先住猫として預かり、ボランティアに貢献しているのが“風神”“雷神”だ。

本来は飼い主である池崎にもっと甘えたいであろうに、いつも預かり猫に気を配る“風神”と“雷神”に今日は少しでも喜んでもらえたらと、佐久間があの手この手で奮闘！猫と池崎に対する愛情が随所に見える佐久間の優しさは、今夜7時放送の「嗚呼‼みんなの動物園2時間SP」にて。

＜MC＞ 相葉雅紀

＜ナレーター＞ 有働由美子 ほか

＜出演＞ 高橋茂雄（サバンナ）、関根麻里、柳原可奈子、香音、篠原かをり、ヒロミ、小沢仁志 / サンシャイン池崎、佐久間大介（Snow Man） / アレックス・ラミレス / 前田裕太（ティモンディ） / みりちゃむ ほか