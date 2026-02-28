フォロワー500万の165cm美女、ノースリーブ姿で抜群プロポーション全開！ 「スゴすぎ」とネット騒然
クリエイターのちゆうが28日までにXを更新。抜群のスタイルが際立つ姿を披露すると、ファンから絶賛の声が寄せられた。
【写真】フォロワー500万の165cm美女が「プロポーション抜群」 水着ショットも（18枚）
“みんなのおねえさん”としてTikTokを中心にSNSで活動しているクリエイターちゆう。総フォロワーは500万人以上。圧倒的プロポーションが連日注目を集めている。
今回は「会社勤務してた頃、営業先でちやほやされまくってた時の私がコチラ」とつづり、タイトなピンクトップス姿を披露。大人っぽい表情でも魅せた。ファンからは「このオーラは反則」「スゴすぎ」などのコメントが寄せられている。
引用：「ちゆう」Instagram（@_chiyuu_）、X（@OoChiyuUoO）
【写真】フォロワー500万の165cm美女が「プロポーション抜群」 水着ショットも（18枚）
“みんなのおねえさん”としてTikTokを中心にSNSで活動しているクリエイターちゆう。総フォロワーは500万人以上。圧倒的プロポーションが連日注目を集めている。
今回は「会社勤務してた頃、営業先でちやほやされまくってた時の私がコチラ」とつづり、タイトなピンクトップス姿を披露。大人っぽい表情でも魅せた。ファンからは「このオーラは反則」「スゴすぎ」などのコメントが寄せられている。
引用：「ちゆう」Instagram（@_chiyuu_）、X（@OoChiyuUoO）