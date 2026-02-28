吉本新喜劇美女、キュートなウルフボブ姿に反響「メッチャ似合ってる」
お笑いタレントで吉本新喜劇座員の金原早苗が26日にInstagramを更新。新しいウルフボブ姿を披露すると、ファンから称賛が集まっている。
金原早苗は1987年3月19日生まれの38歳。吉本新喜劇ではマドンナ役として活躍することが多く、また、両親が自衛官という家庭環境から、劇中で訓練の真似をする持ちネタも。また、舞台を離れてもピン芸人として滝川クリステルのモノマネを得意とし『ザ・細かすぎて伝わらないモノマネ』（フジテレビ系）に出場したことも。私生活では、2021年7月、一般男性と結婚。第1子が誕生するも、2023年1月に離婚。シングルマザーとして子どもを育てている。
金原が「ウルフボブの完成です」と投稿したのはヘアカット直後のオフショット。写真には、髪を切ってウルフボブへと一新した彼女の姿が収められている。
この投稿にファンからは「可愛すぎる」「早苗さん美人だからショート似合いますね！」「メッチャ似合ってる!!」などの反響が寄せられている。
引用：「金原早苗」Instagram（@kiiiiin37）
