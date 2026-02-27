年末年始のロングドライブや帰省で走行距離が伸びやすい12月は、万一に備えるドライブレコーダー需要も高まりやすい時期だ。今回は、2025年12月のカー用品店売れ筋ドライブレコーダーTOP10を紹介する。

「結局どれがいいの？」と迷ったら、まずは“選ばれているモデル”を起点にチェックしてみよう。

※2025年12月の販売データを元に記事を作成している。

売れ筋 ドライブレコーダー ランキング 1位

オートバックス 1位 コムテック ZDR065（ドライブレコーダー）

人気モデルの強さが出た12月の首位。信頼性重視で選びたい層の“まずはこれ”になりやすい一台だ。

イエローハット 1位 ケンウッド DRV-G50W（ドライブレコーダー）

イエローハット側はケンウッドがトップ。操作性や使い勝手の良さで選ばれやすい定番モデルとして存在感を示した。

売れ筋 ドライブレコーダー ランキング 2位

オートバックス 2位 コムテック ZDR027（ドライブレコーダー）

安定した支持を集める上位常連。装着実績の多さを重視する人にも向く。

イエローハット 2位 ケンウッド DRV-MR480（ドライブレコーダー）

ミラー型のニーズが高まる季節らしく上位にランクイン。視界まわりをスッキリさせたい人から選ばれやすい。

売れ筋 ドライブレコーダー ランキング 3位

オートバックス 3位 ユピテル SN-TW7580d（ドライブレコーダー）

ユピテル勢も上位へ。安心感のあるブランドで選びたいユーザーに刺さりやすい。

イエローハット 3位 ユピテル SN-TW9880D（ドライブレコーダー）

同じくユピテルが上位に食い込む。画質や機能のバランスで候補に入れやすいモデルだ。

オートバックス 4位～10位

4位：ユピテル Y-4K-02（ドライブレコーダー）

5位：ユピテル ADR-310S（ドライブレコーダー）

6位：コムテック ZDR018（ドライブレコーダー）

7位：コムテック HDR003（ドライブレコーダー）

8位：ケンウッド DRV-MR480（ドライブレコーダー）

9位：ケンウッド DRV-R30S（ドライブレコーダー）

10位：パイオニア カロッツェリア VREC-DZ210D（ドライブレコーダー）

イエローハット 4位～10位

4位：ユピテル Y-4K-02（ドライブレコーダー）

5位：ケンウッド DRV-R30S（ドライブレコーダー）

6位：ユピテル DRY-TW6500D（ドライブレコーダー）

7位：コムテック ZDR043（ドライブレコーダー）

8位：ケンウッド DRV-EM4800（デジタルルームミラー型ドライブレコーダー）

9位：ディレット DL-G300DR（ドライブレコーダー）

10位：コムテック HDR362GW（ドライブレコーダー）

まとめ

12月のランキングは、コムテック／ユピテル／ケンウッドといった定番どころが各店で強さを見せた。オートバックスはコムテックが首位、イエローハットはケンウッドが首位と、店ごとの“強い顔”が分かれるのも面白いところだ。

迷ったら、まずは上位3モデルを起点に「必要な機能（前後・ミラー型・駐車時対策など）」で絞り込むと選びやすい。年末年始の移動が増える前に、早めに備えておきたい。