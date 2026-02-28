「若者の車離れ」が叫ばれて久しい現代において、関東を中心に異彩を放つ集団がいる。その名は「匿名集団」。彼らのSNSには、極限まで車高を落とした黒塗りの高級セダンが並ぶ。一見すると、昭和の暴走族を彷彿とさせる「近寄りがたい」存在だ。

イベントで展示した改造車

しかし、その実態は違った。彼らは深夜の街を徘徊して爆音を響かせるようなことはしない。代表を務めるA氏は、「我々の活動自体、改造車の悪いイメージを払拭したくてやっている面も大きいんですよ」と語る。

世間には「車高の低さは知能の低さ」などと揶揄するネットスラングすら存在する。Ａ氏は、車を改造しているだけで人格まで否定されるような風潮に違和感を抱いてきた。「皆さん非常に気さくで、それぞれ自分なりの考えをもって、普通に交流を楽しんでいる」。

事実を伝えるため、彼らが選んだ戦場は路上ではなく、TikTokをはじめとするSNSの世界だった。

フォロワー30万人超でも「収益ゼロ」を貫く理由

匿名集団のTikTokアカウントは、フォロワー数30万人を超える人気を誇る。プロ顔負けの編集技術で制作された動画は、若者を中心に多くの支持を集めているが、驚くべきことにその運用はA氏がたった一人で行っているという。さらに衝撃的なのは、これだけの発信力を持ちながら「収益はゼロ」だという事実だ。

A氏は、「ただの趣味なんですよ」と笑う。動画の尺が短いためプラットフォームからの収益化対象外であることに加え、企業からのPR案件も一切受けていない。「お金の話は絡ませたくない。案件を受けると、伝えたい世界観が崩れてしまう」というのがその理由だ。

彼らのチーム名「匿名集団」は、著名なハッカー集団「アノニマス」に由来する。ハッキングという手段で世間のイメージを逆転させるアノニマスが偏見と戦っている姿に自身を重ね合わせているのだ。

活動の原動力は、金銭的な見返りではなく「純粋な楽しみ」と、改造車に対する「イメージの変革」なのだ。

