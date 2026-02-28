私が金子文子に心を掴まれてしまったのは、1997年頃、彼女の自伝『何が私をこうさせたか』を読んだのがきっかけです。文子は無籍者として育ち、学校にも行けず、周りの大人や社会からまるで存在しないかのような扱いを受けました。その怒りが、たった一人でも国家や権力に反逆する思想を生み出したのです。

【画像】映画『金子文子 何が私をこうさせたか』の特別カットを一気に見る



©旦々舎

毎晩包丁を抱いて寝ていた下積み時代

その境遇は、映画監督を目指して東京に出てきた私自身の経験と重なりました。71年、23歳でピンク映画で監督デビューしましたが、当時は監督になるための就職条件が「大卒男子」。高卒女子の私には、門が固く閉ざされていました。

ピンク映画の撮影現場には女優さん以外に女性はいません。セクハラやパワハラという言葉すらない時代で、酔っぱらったスタッフに襲われないよう毎晩包丁を抱いて寝ていました。前代未聞の若い女の助監督なんて、格好のおもちゃにされるか、拒否されるかの扱いでした。

それでも私は、男の性的妄想に満ちたピンク映画の世界で「女の性を女の手に取り戻す」をテーマに、作品を作り続けてきました。35歳で会社を立ち上げ、監督・プロデューサーとして300本近い映画を撮りました。それなのに、97年の東京国際女性映画祭〜カネボウ国際女性映画週間〜の公式記者会見で「日本の女性監督で長編劇映画を最も多く撮ったのは、田中絹代監督の6本です」と発表があったのです。

私は300本撮っているのに、ピンク映画だからカウントされない。30年近く闘ってきても存在を認められない。この絶望感は、金子文子の怒りや絶望と、そっくり重なりました。

敵対していた女性たちも心を引き寄せられていく

いつか彼女を映画にしたいという思いはずっとありましたが、決定的なきっかけは韓国で製作された映画『金子文子と朴烈』（17年）でした。19年に日本で公開された映画を観て、私は心底腹が立ちました。そこに描かれていたのは、朴烈に惚れ抜いて、彼と共に死ぬことを望む可愛い女性でした。自分の意志も思想もない。違う、金子文子はそんな女じゃない！

私は、腹をくくりました。私の魂が共鳴した「私の金子文子」を撮ろう。たえず朴烈とセットで語られる文子ではなく、一人の自立した人間として、その思想を描く。脚本家と相談し、文子が大審院で死刑判決を受けてから自死するまでを描くことにしました。しかし、その時期の資料はほとんど残っていません。脚本家が予審調書や裁判記録を調べ、文子が語った言葉を拾い上げていきました。

お互いの魂を切り結んで、一緒に金子文子を作り上げた

この映画は最初から「シスターフッドの映画」にすると決めていました。権力側にいる男たちと対峙する文子。彼女の不屈の魂に、最初は敵対していた女監取締（看守）や教誨師といった周りの女性たちが、少しずつ心を引き寄せられていく。その繋がりを描きたかったのです。

主演の菜葉菜さんには、最初から「あなたならできる」と伝えていましたが、撮影が始まると、まさに文子そのものでした。私がOKを出すのは、彼女の「腹の中から金子文子が出てきた」と感じた瞬間です。演じているのではなく、まさに出てくる。私と菜葉菜さんはお互いの魂を切り結んで、一緒に金子文子を作り上げたような気がします。

文子の祖母役を演じてくださった吉行和子さんは、撮影はたった1日、3カットだけでしたが、私の「この3カットで、文子がどんな絶望と怒りの中を生きてきたのかを、観客に伝えたい」という思いに見事に応えてくれました。

この映画で描きたかったのは、自分自身の尊厳を守り抜くということです。権力に忖度しない。自分に正直に生きることは怖く、不安かもしれない。それでも、自分を愛し、自分の尊厳を守り抜くことこそが、本当の自由だと私は信じています。

はまの・さち 1948年生まれ。高校時代に映画監督を志し、68年ピンク映画の業界へ。71年に監督デビュー。以後、監督・プロデューサーとして300本以上の作品を発表。

INTRODUCTION

1923年9月。関東大震災の2日後、朝鮮人の虚無主義者・民族主義者の朴烈とともに検束された金子文子は、皇太子の暗殺を企てたとして、1926年3月大逆罪で死刑判決を受けた。恩赦で無期懲役に減刑され、栃木女子刑務所に送られたが、 7月23日、独房で自死。没年23歳だった。それから100年――。本作は、これまで空白であった死刑判決から自死に至る121日間の、文子のたった一人の闘いを描く。メガホンを取ったのは、1971年にピンク映画で監督デビューし、300本を超える映画を監督・制作してきた浜野佐知。

STORY

1923年の関東大震災の際に朴烈（小林且弥）とともに検束された金子文子（菜葉菜）。官民による朝鮮人虐殺を正当化するための逮捕だったが、文子も朴烈も無罪を主張せず、有罪なら即死刑の「大逆罪」を引き受け、日本の国家と真っ向から対峙する道を選ぶ。職業を訊かれ、「現に在るものをぶち壊すのが私の職業です」と答える文子。政府は文子に反省文、転向声明を書かせようとするが、文子はこれを拒否。たった一人の獄中闘争を展開する。その姿を間近に見た女性たち――女囚、教誨師、女監取締たちは文子の激しさ、純粋さに共感を持つようになる。

STAFF & CAST​

監督：浜野佐知／出演：菜葉菜、小林且弥、三浦誠己、洞口依子、白川和子、吉行和子／2026年／日本／121分／製作・配給：旦々舎／© 旦々舎

（浜野 佐知／週刊文春CINEMA）