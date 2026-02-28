北村匠海主演、内山拓也監督の『しびれ』（9月25日公開）がベルリン国際映画祭パノラマ部門に出品され、現地時間2月15日に公式上映された。多忙なスケジュールの合間を縫って駆け付けた北村が登壇した質疑応答の模様、現地でのインタビューをお届けする。

【画像】北村匠海が“言葉を発しない役”に挑み…映画『しびれ』の場面写真をすべて見る



ベルリン映画祭での北村匠海

◆◆◆

笑いと温かな拍手が会場に広がった

「まず、僕の声を皆さんが聞くは初めてだと思います。伝わってますかね？ それを先に伝えさせていただきます」

上映直後、主演の北村匠海が壇上で発した第一声だ。会場は1888年設立の科学系の文化・教育機関ウラニア・ベルリン（座席数862席）。深夜過ぎまで、多くの観客が上映後の質疑応答に残った。

北村が演じる“大地”は、孤独な少年期をくぐり抜けた青年。暴君のように振る舞う父（永瀬正敏）、水商売で稼ぎ、ほとんど家に帰らない母（宮沢りえ）のもと、いつしか失声症に陥った。映画は安易な音楽を拒絶し、足音や風の音といった自然音のその奥にある主人公の心の声に耳を澄ます。張り詰めた映画の余韻に浸っていた観客は、北村の挨拶で緊張が一気に綻び、笑いと、次いで温かな拍手が会場一杯に広がった。

「映画で使われる膨大な余白、これは邦画特有なもので、僕自身は邦画の良さだと感じています。大地は台詞がなく、言葉を出さない。観ることしかしないというところで、その余白をどう泳ぐかが一番の課題でした。今ここにいる内山監督とともに、何を感じて何を手に取って、何を見てどこを歩くのか、そういうところを日々撮影する中で、一緒に掴んでいった感覚があります」

「いつか一緒に」という想いが結実

北村とともに登壇した内山拓也監督は、個人的な経験に根ざした作品に込めた思いを明らかに。「世界中で今いろいろなことが起きている中、どう未来に向かい、その可能性や希望をたぐり寄せるのかというところを、すごく小さな視点や世界から、大きな物語に転換しようと意識しました。背景には社会や文化、政治が密接に絡んでいる。それは日本だけでなく、世界中どこでも認識し合えるものでは。大地に寄り添いながら、その世界を見てみようと思いました」。

参加したのは第76回ベルリン国際映画祭（2月12日〜2月22日）パノラマ部門。大胆で型破りな作品を奨励する本部門は、新進監督の作品を積極的に選出。全37本のセレクションの中で、『しびれ』は唯一の日本映画だ。近年数々の日本映画が爪痕を残しており、今年、コンペティション部門の審査員を務めるHIKARI監督は『37セカンズ』（2019）で本部門の観客賞を、行定勲監督は『リバーズ・エッジ』（18）で国際映画批評家連盟賞を、荻上直子監督は『彼らが本気で編むときは、』（17）でテディ賞審査員特別賞を受賞している。

内山拓也監督は『佐々木、イン、マイマイン』（20）、『若き見知らぬ者たち』（24）で知られる1992年生まれの俊才。北村と組むのは初めてだが、以前から友人として交流があったという。互いに「いつか一緒に」という想いを抱き、本作でようやく結実した。

舞台となった海沿いの新潟は監督の故郷。全体は4章に分かれ、4人の若い役者が “大地”をリレー形式で繋ぐ。最後のバトンを受け取った北村は、25歳の大地を演じた。

なかばラブレターのように「新しい北村匠海を一緒に見たい」

実は、北村のベルリン入りはスケジュールの都合で最後まで不確定だった。が、本人の強い希望もあり、深夜便で早朝にベルリン着。そのまま数多の取材をこなし、夜のプレミア上映を経て、日本にとんぼ返りをするという超ハードな0泊弾丸滞在に。そんな貴重なプレミア上映の合間に、北村に話を伺うことができた。

--今回、大地役を引き受けようと思った一番のモチベーションはどういったことでしたか。

北村匠海（以下、北村） 僕が内山監督に対して人間として抱いている愛情と、内山監督がこの作品に対して持っている愛情、そこだったかな。『佐々木、イン、マイマイン』（20）が公開された時、僕ら役者仲間でものすごく盛り上がったんですね。内山監督と「いつか絶対一緒にやりたい」と思っていた中で、この『しびれ』の話がきて。その時に、内山監督が企画書と一緒に、僕にオファーした理由を、なかばラブレター的に書いてくれました。

「新しい北村匠海を探したい、一緒に見たい」ということが書かれていましたが、それは僕が生きてきた人生を肯定してくれてることでもあるし、北村匠海を認めてくれているということでもあるし。そういう意味で、すごく信頼と愛情を持って作品に臨みました。

この『しびれ』をやっている時って、（NHK連続テレビ小説の）『あんぱん』の撮影中だったので、撮影時期が二転、三転し、自分が監督の期待に応えられるかわからないと悩んだタイミングもありました。それは監督と作品に対しての愛情がすごくあったからこそですが、監督が事務所に来て話をしてくれる中で、やはりもう「これは僕にしか応えられない」と思ったというところが、一番の理由かな。

「声を失った役」を演じて感じたこと

--言葉を話さないという役で、苦労した点や難しさなどはありましたか。

北村 大地は物理的に（耳は）聞こえています。自分にとっては、ものすごく新しさがある役でした。でも、そこに難しさがあったかというと、そういうことでもなくて。 役者として何かを制限されると、逆に他の感覚に無限の可能性が広がるのを僕自身も感じます。普段、聞こえない風の音が聞こえたり。僕は今回、「雪に音がある」という感覚がすごくありました。

また、宮沢（りえ）さんや永瀬（正敏）さんなどの人物に対してもそうだし、新潟の景色だったり、車を走らせてガラス越しに見える道路の小ちゃい石とか、そういう一個一個が、ものすごい鮮明に残っています。それは大地でしか感じえなかったことだし、声を失わなければ、北村匠海としても得られなかった感覚なのかなと思います。僕は「演じることに難しさを抱いてはいけない」という思いが、自分の中にあるようです。「難しい」という考えが、ものすごく「自分過ぎる」というか、一気に技術的になって、すごい冷めてくるから……。そういうことではなくて、大地としてどう生きるかということを考えた時に、難しさということではない感覚を、色んな景色だったり、現場の空気から補うようにはしていました。

--ベルリン映画祭はどういう存在ですか。今回の経験から何を持ち帰りたいでしょうか。今後の仕事や人生にとってどういう位置づけになりそうですか。

北村 世界三大映画祭と言われるベルリンは、僕の認識では歴史があって、昔から愛され続けてきた映画祭。街全体が祝福している空気感が漂っていました。街全体がすごく映画という文化を好きであるのを感じたんですね。そういう中で、『しびれ』という邦画が選ばれているというのは、すごく喜ばしいことです。でも、これを自分の個人の思いとして、「日本に持ち帰る」という感覚は、まだありません。

この映画が夢に一歩近づけてくれた

北村 自分の中で誰かを演じる時は、「（この演技で）映画祭に行きたい」などと思って芝居はしていません。役者としては、それは絶対に考えてはいけないことだし、考えたこともない。でも、それがある意味、本当に特大級のプレゼントとして、こういう国際映画祭というところに呼んでいただいたからこそ、何かを持ち帰りたいんだけど、その実感がやっぱりまだ全然ないというだけなのかもしれません。僕はただただ、この映画が評価されたということが幸せなことだなと、そこに充実感を今ずっと持っています。

しかも、プレミア上映もソールドアウトして、800人という人が見てくれた。そういう経験って、日本に置き換えるとなかなかないのが現状です。僕は邦画が好きだから、「邦画が世界で評価されてほしい」という夢に、この映画が一歩近づけてくれた、それだけでも自分はけっこう充分なぐらいで……。今後の役者人生にも、この実感があるだけで、すごく満足はしているかなと。やっぱり僕は芝居が好きなだけなので、日本に帰ったらひたむきに仕事をするんですけど。そして日本に帰って、僕はこの一日しかいないから今日という日を幻のように感じつつ、この映画が日本で公開されて、その行く末を見守り切った後に、内山監督と食事でも行けたらもういいかな、というくらいな感じで終るかもしれないです。

『しびれ』

監督・原案・脚本：内山拓也／出演：北村匠海、宮沢りえ、榎本司、加藤庵次、穐本陽月、赤間麻里子、永瀬正敏／2025年／日本／94分／配給：ナカチカピクチャーズ／©2025「しびれ」製作委員会／9月25日（金）より全国ロードショー

（林 瑞絵／週刊文春CINEMA オンライン オリジナル）