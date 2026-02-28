¿·¿Í½÷À¥Ï¥ó¥¿¡¼¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë·§¤¬¡ÄÅÔ»Ô¤«¤é¸«¤¿·§¤òÉÁ¤¯Ä¾ÌÚ¾Þºî²È¡¦²Ïùõ½©»Ò¤µ¤ó¤Î¿·´©¡ØÌëÌÀ¤±¤Î¥Ï¥ó¥È¥ì¥¹¡Ù¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
¡¡·§¡£2025Ç¯¤Î¡Öº£Ç¯¤Î´Á»ú¡×¤Ç¤¢¤ë¡£ºòÇ¯¤ÏËÌ³¤Æ»¤Ç¤âËÜ½£¤Ç¤â·§¤¬»Ô³¹ÃÏ¤Ë¸½¤ì¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¿Í¿ÈÈï³²¤¬¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤¿¡£·§¤ÎÀ¤³¦¤È¿Í´Ö¤ÎÀ¤³¦¤ò³Ö¤Æ¤ë¶³¦Àþ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤ÈÀ¤´Ö¤Ï¸ÍÏÇ¤¤¤ò±£¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Îµ»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ê2Ëç¡Ë
¡¡Æ±»þ´ü¤Ë¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬²Ï粼½©»Ò¤µ¤ó¤Î¡ØÌëÌÀ¤±¤Î¥Ï¥ó¥È¥ì¥¹¡Ù¤À¤Ã¤¿¡£»¥ËÚ¤Ë½»¤à½÷»ÒÂç³ØÀ¸¤Î¥Þ¥Á¤¬¼íÎÄ¤Ë½Ð¹ç¤¤¡¢¿·¿Í¥Ï¥ó¥¿¡¼¤ÎÆ»¤òÊâ¤ß»Ï¤á¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¯¼íÎÄ¥¨¥ó¥¿¥á¾®Àâ¤À¡£
¡ØÌëÌÀ¤±¤Î¥Ï¥ó¥È¥ì¥¹¡Ù½ñ±Æ
¡Ö¡È¤Ä¤è¤Ä¤è¡É¤Ê½÷¤Î»Ò¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬´ë²è¤ÎÃ¼½ï¤Ç¤·¤¿¡£¶¯¤¤½÷»Ò¤¬³èÌö¤Ç¤¤ë¾ì¤È¤·¤ÆÇÏ½Ñ¤äÉ´¿Í°ì¼ó¤Ê¤É¤Î°Æ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ë¤Á¤ç¤¦¤ÉOSO18¡ÊËÌ³¤Æ»ÅìÉô¤Çµí¤ò60Æ¬°Ê¾å½±¤¤¡Ø²øÊª¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¥Ò¥°¥Þ¡Ë¤ÎÏÃÂê¤ò¸«¤Æ¡¢¼íÎÄ¤ÎÀ¤³¦¤Ï¤É¤¦¤«¤È¡£
¡¡·â¤¿¤ì¤¿Æ°Êª¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï·â¤Ã¤¿¿Í¤¬¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ê¤Î¤«¿·¿Í¤Ê¤Î¤«¡¢ÃËÀ¤Ê¤Î¤«½÷À¤Ê¤Î¤«¤Ï´Ø·¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¥Õ¥é¥Ã¥È¤ÊÀ¤³¦¤¬½ñ¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡²Ï粼¤µ¤ó¤Î¤´¼Â²È¤ÏÍïÇÀ²È¡£¼«¿È¤âÍïÇÀ¡¦ËÒÍÓ¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤éºî²È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤È¤¤¤¦·ÐÎò¤Î»ý¤Á¼ç¤À¡£
¡Ö¼¯¤¬ËÒÁð¤ò¹Ó¤é¤·¤ËÍè¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÂÐºö¤È¤·¤Æ·»¤¬¼íÎÄÌÈµö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·»¤¬·â¤Ã¤Æ»ä¤¬»«¤¯¡¢¤È¤¤¤¦Ê¬Ã´¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ºîÃæ¤Î¡È»ß¤á»É¤·¡É¤ÎÉÁ¼Ì¤Ë¤Ï¼ÂÂÎ¸³¤¬³è¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼íÎÄ¤ËÆ´¤ì¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢·ë¶É¼«Ê¬¤Ç½Æ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡¥Ï¥ó¥¿¡¼¤Ø¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ï·è¤·¤ÆÊ¿Ã³¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÌÈµö¼èÆÀ¤Î¤¿¤á¤Î¾ò·ï¤ä·ÐºÑÅªÉéÃ´¡¢¤½¤·¤Æ¼þ°Ï¤Î¿Í´Ö¤Î²¹¤«¤¤¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤»ëÀþ¡½¡½¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¥Þ¥Á¤Ï¡¢¿·ÅÄ¡Ê¤Ë¤Ã¤¿¡Ë¤È¤¤¤¦ÀèÇÚ¥Ï¥ó¥¿¡¼¤ò»Õ¾¢¤È¤·¡¢Èà¤Î¤â¤È¤Ç°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¤½¤·¤ÆÃ±ÆÈ¤Ç¤âÎÄ¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤ëÆü¡¢¥Þ¥Á¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë1Æ¬¤Î·§¤¬¸½¤ì¤ë¡½¡½¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¡ØÆùÃÆ¡Ù¤ä¡Ø¤È¤â¤°¤¤¡Ù¤Ç·§¤È¤Î³ÊÆ®¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤é¤ÈÈæ¤Ù¤Æº£²óÆÃÄ§Åª¤Ê¤Î¤Ï¡ÈÅÔ»Ô¤«¤é¸«¤¿·§¡É¤ò½ñ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»¥ËÚ¤È¤¤¤¦ÅÔ²ñ¤Ç°é¤Á¡¢½ã¿è¤Ê¶½Ì£¤«¤é¥Ï¥ó¥¿¡¼¤ò»Ö¤·¤¿¥Þ¥Á¤ÎÌÜ¤òÄÌ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤è¤ê¥ê¥¢¥ë¤Ê·§¤òÉÁ¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºòº£¤Î·§ÊóÆ»¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ø·§¤ÏÉÝ¤¤¤â¤Î¤À¡Ù¤È²á¾ê¤Ë¶²¤ì¤¿¤ê¡¢µÕ¤Ë²á¾ê¤ÊÊÝ¸îÍß¤òÊú¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ë¡Ø¼ÂºÝ¤Î¥Ï¥ó¥¿¡¼¤Ï»¦¤¹¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é»³¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é·â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤è¡Ù¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦°ì¤Ä¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¡£¤Á¤ã¤ó¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤Á¤ã¤ó¤È¶²¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
²Ï粼½©»Ò¡Ê¤«¤ï¤µ¤¡¦¤¢¤¤³¡Ë
1979Ç¯ËÌ³¤Æ»ÊÌ³¤Ä®À¸¤Þ¤ì¡£2014Ç¯¡Öñ§É÷¤Î²¦¡×¤Ç»°±º°½»ÒÊ¸³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢ÍâÇ¯¤ËÃ±¹ÔËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£24Ç¯¡Ø¤È¤â¤°¤¤¡Ù¤ÇÂè170²óÄ¾ÌÚ»°½½¸Þ¾Þ¼õ¾Þ¡£
