きょう2月28日、“トシちゃん”こと田原俊彦が65歳の誕生日を迎えた。1980年にデビュー。ドラマ『教師びんびん物語』のヒットなどを経て、32歳で結婚。その後、世間から大きなバッシングを受ける出来事が……。（全2回の2回目／はじめから読む）

1994年2月、長女誕生に際し、押し寄せるマスコミから妻や娘を守るため記者会見を開くと決めた田原俊彦。彼としてはあくまでエンタテインメントとして対応するつもりで会見に臨んだという。

冒頭では「きょうはお忙しいなか、マスコミ嫌いの田原のためにお集まりいただいてありがとうございます。これまで半年近く極秘を続けてきたつもりですが、きょうは100歩譲って、僕のエンジェルちゃんのために頑張りたいと思います」と挨拶。会見中はすっかり“パパの顔”で終始にこやかに記者たちとやりとりした。そのなかで「何事も隠密にやりたかったんだけど、僕くらいビッグになってしまうと、そうはいきません、というのが、よくわかりました」と冗談めかして口にすると、笑いが起きたという。しかし、あとでテレビなどで報じられた際に「ビッグ」の部分だけが切り取られたために、何様のつもりだと非難を浴びる結果となってしまう。



田原俊彦（1997年撮影） ©時事通信社

「自分がまいた種は自分で刈り取る」

ただ、田原自身は後年、《マスコミ側から見ると、バッシングに至るまでの経緯があったんですよね。当時、僕は半年ほどの間、一切マスコミと接触をしなかった。彼女ができても喋らない。子どもができても喋らない。おそらくそんな僕に対する取材側の不満が、限界までふくれあがっていたんじゃないでしょうか。と、今ならわかります》と省みている（『婦人公論』2014年9月7日号）。

「ビッグ」という発言が切り取られてバッシングされたことも、《発言したことは事実だから、うまくコントロールできなかったのは自分が悪いと思わないといけない。人気を失った時に言い訳したり、他人のせいにしても何の得もない。自分がまいた種は自分で刈り取るのが基本だと思う》とマスコミのせいにはしなかった（『anan』1996年7月26日号）。

ジャニーズを離れ…仕事激減の10年

田原に言わせれば、発言したことに後悔がまったくなかったわけではないが、それでもマスコミに一矢報いることができ、すっきりとした気持ちのほうが強かった。会見で媚びなかったのも、家族を守るため、そして自由を得るためには絶対に必要だったという。著書では次のようにつづっている。

〈《何かを得るためには、その代償として何かを手放さなくてはならない時がある。僕にとって自由に対する代償はとても大きなものだったけれど、今でもあの時の選択は間違いではなかったと思いたい。不器用だと笑われてしまうかもしれないけれど、僕は自分を偽ってまでマスコミの言いなりにはなりたくなかっただけなのだ》（田原俊彦『職業＝田原俊彦』ロングセラーズ、2009年）〉

「代償」というのは、「ビッグ発言」によりバッシングを受けたうえ、それまで年間40〜50本近くあったコンサートが数本にまで減るなど、仕事が激減したことを指す。テレビのレギュラーもなくなった。折しも、デビュー以来所属したジャニーズ事務所（当時）から独立に踏み切った時期とたまたま重なり、逆風のなかで新たなスタートを切らざるをえなかった。

独立後にテレビの仕事が一時なくなった一因には、局側のジャニーズ事務所に対する忖度もあったようだ。ただ、田原としては事務所には独立したいとの意思を事前に伝え、交渉もしたうえで退所しており、社長のジャニー喜多川から引き止められるということもなかったという。それでも独立後、ジャニーズの後輩との共演はなく、見えない圧力はあったらしい。これについて彼は《どこの組織だって出て行った人間を邪魔はしないにしても、応援はできない。（中略）僕もそうだとわかっていた。大変だった時期のことをジャニーズのせいにするつもりは毛頭ありません。結果、色々な経験が僕の血となり、肉となりましたから》と語っている（『週刊文春』2019年5月2・9日号）。

苦境は10年以上続き、《もう赤字の連続だったけど、やり続けるしかないみたいな（笑）》、《貯金を取り崩したよ。でも逃げるわけにいかないじゃない。いまさら違う仕事もできないしね》と踏ん張り（『週刊新潮』2025年9月4日号）、コンサートやディナーショーを1年も欠かさず続け、CDもコンスタントに出してきた。

やがて2000年代後半、動画投稿サイトで田原の「抱きしめてTONIGHT」のダンス映像が評判を呼んだことをきっかけに人気が再燃する。50歳になった2011年には、爆笑問題がMCを務める『爆報！THEフライデー』（TBS系）のスペシャルゲストMCに起用されたのを機に、バラエティ番組からのオファーも増えた。長女の田原可南子が「綾乃美花」の芸名でミスマガジン2011で準グランプリを受賞、田原の娘とあきらかにされて話題になったのもこの年である。

再ブレイクできたのはもちろん本人の努力の賜物だが、動画での再評価のように時代が後押ししたところも少なからずあるように思われる。そうした運の強さも、田原をスターたらしめているのかもしれない。強運といえば、こんなエピソードもある。

九死に一生を得た交通事故

1990年頃、知人のディレクターの所有する国産のスポーツカー・フェアレディZを借りて、春先の富士山麓を疾走していたところ、側道に残った雪にタイヤを取られてしまい路肩の電柱に激突した。車体は「く」の字に折れ曲がり、ドアから出られず、田原は激しい痛みを感じながらも粉々に砕け散ったフロントガラスから這い出し、奇跡的に生還したという。車はもちろん廃車となったが、持ち主が保険を使いたくないと言うので、田原が500万円を現金で払って弁償したとか。

その後も懲りることなく、高級車を乗り回してきた。2019年には2年早いが自身への還暦祝いとして真っ赤なポルシェを購入している。22歳で免許を取って初めて買った愛車は、早世した伝説の俳優ジェームス・ディーンと同じシルバーのポルシェだった。《憧れのジェームス・ディーンも自動車事故で亡くなったから、なんで俺は事故ったのにポルシェに乗ってなかったんだと後悔したけど（笑）》とジョークを飛ばせるのも（『週刊文春』2019年5月23日号）、生き延びたおかげである。

これらエピソードからすると田原がいかにも自分勝手に生きているようだが、一方で彼は家族のために働くという自覚を失ったことはない。16年前の対談では、《姑息に計算はしてるんですよ。妻がいて、子どもが高校2年生と中学3年生ですから、「俺が気持ちよければいいんだ」じゃなくて、月謝も光熱費も払わなきゃいけないし、家のローンもあるし》と語っていた（『AERA』2010年6月28日号）。

長女が人気俳優と結婚→初孫も誕生

2人の娘のうち長女の可南子は一昨年（2024年）、俳優の高良健吾と結婚、昨年には第1子を儲けた。田原にとっては初孫である。今年のツアーをはじめ活動概要を発表するため、つい先日、65歳の誕生日直前の2月26日に行った会見では、《「孫？3回くらい会ったことありますけど、なんか不思議でさ、触るのが怖いんですよ（笑）。自分の子どもが、子どもをあやしていて。変な感じ。3月で1歳、そろそろ歩き出すみたいな…》と祖父になった心境を語った（「オリコンニュース」2026年2月26日配信）。

それでも、いまも若々しくいられる秘訣を訊かれると「エロですね」と即答した。何歳になってもモテたいという思いは変わらないらしい。60代に入ってからも、カフェで女性と一緒にお茶していたところ、背後から叩かれ、誰かと思って振り向いたら娘だったという話を、ことあるごとにうれしそうに語っている。昨年の対談では一緒にいた女性について《彼女たちは僕のスタイリストやうちのダンサー。でも、怒られちゃうのよ。「うちの近所で誤解されるような真似をしないで」って》と釈明している（『週刊新潮』前掲号）。彼女「たち」と言っているあたり、これまで何度も同じようなことがあったと匂わせる。

そんな父を可南子は、《トシとしてのディナーやお茶に美女は付き物っていう、周囲が抱くイメージが常にセットされているんですよ》と寛容に見ており、《母も「もういいのよ」「パパは追いかけ回されてきて大変だったの。いまはもう好きなようにやらせてあげましょう」と言っています》という（「文春オンライン」2021年7月17日配信）。

本人のなかでもファンが抱く「田原俊彦」のイメージを守ろうという意識が強く、それが若い頃と変わらずにパフォーマンスをこなすモチベーションとなっているようだ。最終的な目標は、80歳まで歌って踊り続けたフランク・シナトラで、《まずは直近の目標としては70歳で、ガチッと足を上げて恰好よく踊りたい》と語り、そのために股関節をケガしたり、可動域が狭まらないよう日々気を遣っているという（『週刊新潮』前掲号）。

ただ、健康のため人間ドックに行くことは、《行って「あなたの命はあと3カ月です」とかって言われたら嫌じゃん》との理由で躊躇していると、歌手の坂本冬美との対談で告白していた（「Smart FLASH」2024年6月22日配信）。これに対し、病気で長期休業した経験がある坂本は「体が資本なんですから、最低でも人間ドック行かなきゃダメですよ〜」と田原を諭していたが、まさにその言葉どおり、彼も60代後半に入ったのだから、ファンや家族のため、健康面にも気を遣ってほしいと願うばかりである。

（近藤 正高）