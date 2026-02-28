鈴木奈々、3億円“豪邸”にはキングサイズのベッド…離婚後のパートナー事情を告白「5年経つんですけど、まだ一度も」
モデルでタレントの鈴木奈々が27日放送のフジテレビのバラエティー番組『ザ・共通テン！』（後9：00）に出演。離婚後の恋愛事情を語った。
【写真】「白いキッチンがお気に入りです」まるで“展示場”のような整理整頓された鈴木奈々のキッチン
同番組は、同じ趣味・嗜好（しこう）など、ある共通点を持つ芸能人の日常生活に密着し、徹底取材の末につかんだ“マネしたくなる最新情報”などを紹介する生態調査番組。
番組では鈴木が３億円の豪邸のクローゼットを初公開。物があふれているクローゼットを、11年来の鈴木の友人であり、整理収納アドバイザーの資格も持つ芸人・赤プル指導のもと、整理整頓していった。
VTRでは鈴木が離婚後に購入した自宅の内部が公開され、寝室にはキングサイズのベッドが置かれていた。鈴木はそのベッドに寝転ぶと「一人で寝ている」とポツリとつぶやいた。
鈴木は2014年に一般男性と結婚するも21年に離婚していたことを明かしていたが、「パートナー欲しいですね、もうそろそろ」と本音を漏らし、「離婚してから5年経つんですけど、まだ一度も彼氏できてないんです。一度もキスしてない」と赤裸々に語った。
【写真】「白いキッチンがお気に入りです」まるで“展示場”のような整理整頓された鈴木奈々のキッチン
同番組は、同じ趣味・嗜好（しこう）など、ある共通点を持つ芸能人の日常生活に密着し、徹底取材の末につかんだ“マネしたくなる最新情報”などを紹介する生態調査番組。
番組では鈴木が３億円の豪邸のクローゼットを初公開。物があふれているクローゼットを、11年来の鈴木の友人であり、整理収納アドバイザーの資格も持つ芸人・赤プル指導のもと、整理整頓していった。
鈴木は2014年に一般男性と結婚するも21年に離婚していたことを明かしていたが、「パートナー欲しいですね、もうそろそろ」と本音を漏らし、「離婚してから5年経つんですけど、まだ一度も彼氏できてないんです。一度もキスしてない」と赤裸々に語った。