新潟県在住の40代女性・Sさんはある年の連休中、父親と娘の3人で新幹線に乗った。

もう2度と会えないあの人に、届けたいこの気持ち

娘にとっては、初めての新幹線。

しかし車内は混んでいて......。

＜Sさんからのおたより＞

今から9年程前、娘と実父の3人でお出かけした時の話です。

当時、兄が県内のレストランでシェフをしており、そこへランチがてらの日帰り旅行で新幹線を使いました。

娘は新幹線に乗るのが初めてだったので、とてもはしゃいでいて、私もそれを見て嬉しく、ワクワクしたのを思い出します。

2席だけ見つけられて

いよいよ新幹線がホームに入り、私たちの前を通りすぎながら到着。

連休の初日でしたがサラリーマンもいたりして、かなり混んでました。

「せっかくの初新幹線座れないか〜」とがっかりしてたんですが、運良く2席だけ空いてる3列シートを発見。父は「どこか空いてるか見てくるから座ってて」と言って行こうとしました。

その時、3列シートのもう1つの席に座っていた派手なネイルに金髪の若いギャル風の女の子が「ここどうぞ！」と譲ってくれたのです。

申し訳なくて断ったのですが、「もうすぐ降りるので」と言って笑顔で行ってしまいました。

おかげで、無事3人並んで座ることができました。

娘も彼女のような大人に

旅の始まりにこのような嬉しい出来事があり、その女の子には本当に感謝の気持ちでいっぱいになりました。

この出来事があってから、ギャル風の子に偏見を持つのをやめました笑 人を見た目で判断してはいけないなと、痛感したんです。

女の子に伝えたいです。

あの時は本当にありがとう。

娘にもそんな優しい大人になってほしいなと思います。



