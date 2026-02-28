ÂæÏÑ¿¯¹¶¤òÁË»ß¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ì©¤«¤Ë¿Ê¹Ô¤¹¤ëÊÆ¹ñ¤ÈÂæÏÑ¤Î¶¦Æ±ºîÀïÂÎÀ©
ÊÆÂæ¤¬¡ÖÅý¹ç²ÐÎÏÄ´À°¥»¥ó¥¿¡¼¡×¿·Àß
¡¡ÂæÏÑ·³¤Ï2025Ç¯¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÂæÏÑ¿¯¹¶¤ËÈ÷¤¨¡¢ÊÆ·³¤È¤Î¾ðÊó¡¦»Ø´øÅýÀ©¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅý¹ç¤¹¤ë¤¿¤á¡ÖÅý¹ç²ÐÎÏÄ´À°¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤ò¿·Àß¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»ÜÀß¤Ë¤ÏÊÆ·³´Ø·¸¼Ô¤¬Ãóºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÂæÏÑÂç¼ê»æ¡ÖÎþ¹çÊó¡×¡Ê1·î26ÆüÉÕ¡Ë¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤³¤È¤Ë´Ø¤·¡¢ÂæÏÑ¤Î¸ÜÎ©Íº¹ñËÉÉôÄ¹¡Ê¹ñËÉÁê¡Ë¤Ï1·î26Æü¡¢Î©Ë¡±¡¡Ê¹ñ²ñ¡Ë³°¸ò¡¦¹ñËÉ°Ñ°÷²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ëÁ°¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¸Ü»á¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤ÈÊÆ¹ñ¤Î·³»ö¸òÎ®¤Ï¤¹¤Ç¤ËÀ©ÅÙ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡¢¤³¤ÎÂÎÀ©¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¸òÎ®¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢³ÆÊ¬Ìî¤Ç¤ÎÊÆÂæ¶¨ÎÏ¤ò¿¼¤á¡¢ÂæÏÑ¤ÎËÉ±ÒºîÀïÇ½ÎÏ¤ò¶¯²½¤Ç¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¤¬¡¢¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÀâÌÀ¤òÈò¤±¤¿¡£
¡¡ÊÆÃæ´Ö¤ÎÊ£»¨¡¦ÈùÌ¯¤Ê´Ø·¸¤â¤¢¤ê¡¢ÊÆÂæ¶¦Æ±ºîÀïÂÎÀ©¤Ï±£Ì©Î¢¤Ë¡¢¤Þ¤¿Ãí°Õ¿¼¤¯¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡Îþ¹çÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Åý¹ç²ÐÎÏÄ´À°¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¼çÍ×µ¡Ç½¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¡üÊÆ·³¤ÈÂæÏÑ·³¤¬Å¨¡ÊÃæ¹ñ·³¡Ë¤ÎÆ°¸þ¾ðÊó¤ò¶¦Í¤¹¤ë¶¦Æ±¾ðÊóºîÀï
¡ü¹¶·â¤ò¼õ¤±¤¿¾ì¹ç¤ÎÂÐ½èÍ×ÎÎ¤Ê¤É¤òÄê¤á¤¿¶¦Æ±ºîÀï·×²è¤ÎºöÄê
¡ü¹¶·â¤¹¤Ù¤Å¨¤Î°ÌÃÖ¡¦ÌÜÉ¸¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÄÉÀ×¤¹¤ëÅ¨ÌÜÉ¸ÇÄ°®
¡üÎ¦³¤¶õ·³¤Î¤¦¤Á¤É¤Î·³¤¬¹¶·â¤¹¤ë¤«¤ò·èÄê¤¹¤ë²ÐÎÏÅýÀ©¡¦ÇÛÊ¬¤Ê¤É
¡¡¤³¤ÎÆâÍÆ¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢Æ±¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï»ö¼Â¾å¤ÎÊÆÂæ¶¦Æ±ºîÀï»Ø´ø½ê¤È¸À¤¨¤ë¤â¤Î¤À¡£
¡¡ÊÆ·³´Ø·¸¼ÔÍÑ¤ÎÀìÍÑÀÊ¤¬Â¿¿ôÀß¤±¤é¤ì¡¢ÊÆÂæ´Ö¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤ËÊ£¿ô²ó¡¢Åý¹ç»Ø´øËëÎ½³èÆ°¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ãæ¹ñ·³¤Ï2025Ç¯12·î29¡Á30Æü¤Î´Ö¡¢ÂæÏÑÉõº¿¤òÌÏµ¼¤·¤¿¡ÖÀµµÁ»ÈÌ¿2025¡×¤È¾Î¤¹¤ëÂçµ¬ÌÏ±é½¬¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¡¡Æ±±é½¬¤Î¼ç¤ÊÌÜÅª¤Ï¡¢¡ÖÂæÏÑÆÈÎ©ÀªÎÏ¤È³°Éô´³¾ÄÀªÎÏ¤ËÂÐ¤¹¤ë¸·½Å¤Ê·Ù¹ð¡×¤È¤µ¤ì¡¢ÂæÏÑ¤ÎÍêÀ¶ÆÁÀ¯¸¢¤Ø¤Î·Ù¹ð¤ª¤è¤ÓÊÆ¹ñ¤Ë¤è¤ëÂæÏÑ¤Ø¤ÎÂçµ¬ÌÏÉð´ïÇäµÑ¤ËÂÐ¤¹¤ë¹³µÄ¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÆüËÜ¤Î¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¡×È¯¸À¤Ø¤ÎÈãÈ½¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤â¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Îþ¹çÊó¤Ï¡¢Á°·Ç¤ÎÃæ¹ñ·³±é½¬´ü´Ö¤ò´Þ¤á¡¢ÊÆ·³´Ø·¸¼Ô¤¬Æ±¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë½ÐÆþ¤ê¤·¡¢ÂæÏÑ¤Î¹ñËÉÉô¤ä»²ËÅËÜÉô¤È¤Î¶¦Æ±ºî¶È¤ò¹Ô¤¦ÍÍ»Ò¤¬¤·¤Ð¤·¤ÐÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¤Î³èÆ°¤Ï¡¢Ãæ¹ñ·³±é½¬¤Ø¤ÎÂÐ±þ¹ÔÆ°¤ò¤È¤ê¤Ä¤Ä¡¢ºîÀï³«»ÏÆü¤ò¼¨¤¹¡ÖD¥Ç¡¼¡×¤ËÈ÷¤¨¤ÆÅý¹ç²ÐÎÏÄ´À°¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¼çÍ×µ¡Ç½¤ò¥Æ¥¹¥È¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢±é½¬Á´ÈÌ¤ò¥â¥Ë¥¿¡¼¤·¤Æ¶¦Æ±ºîÀï·×²è¤äÂÐ±þ¹ÔÆ°¤Î¸«Ä¾¤·¤Ê¤É¤Ë¤â¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤è¤¦¡£
ÂæÏÑ·³¤Î¡ÖÈóÂÐ¾ÎÀïÎ¬¡×¤òÊä¶¯
¡¡ÂæÏÑ·³¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤ÊÃæ¹ñ·³¤ËÂÐ¤·¡ÖÈóÂÐ¾ÎÀï¡×¤ò¤â¤Ã¤ÆÂÐ¹³¤¹¤ë¹½¤¨¤Ç¤¢¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤â¤½¤ì¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÈóÂÐ¾ÎÀï¤Ï¡¢·³»öÎÏ¡¦Ê¼´ï¡¢ÀïÎ¬¡¦Àï½ÑÅù¤ÎÌÌ¤Ç¡¢¸òÀï¤¹¤ëÎ¾¼Ô¤Î´Ö¤ËÂçÉý¤Ê³Êº¹¤¬¤¢¤ëÀï¤¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Áê¼ê¤È¤Î°ã¤¤¤ò³èÍÑ¤·Àï¤¤¤òÍ¥°Ì¤ËÆ³¤¯Êýºö¤Î¤³¤È¤ò¤¤¤¤¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¼å¼Ô¤¬¶¯¼Ô¤òÅÝ¤¹ÀïË¡¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ê¡Ø»þ»öÍÑ¸ì¼Åµ¡Ù¡Ê2008/03¡Ë¤Î¡ÖÈóÂÐ¾ÎÀï¡×¡ÊÃæÂ¼¹¥¼÷Ãø¡Ë¤òÉ®¼Ô¤¬°ìÉôÊäÀµ¡Ë
¡¡ÂæÏÑ·³¤Ï¡¢µðÂç¤ÊÃæ¹ñ·³¤ËÂÐ¤·Á´ÅÚ¤Ë¤¯¤Þ¤Ê¤¯ÇÛÈ÷¤·¤¿ÀºÌ©¹¶·âÊ¼´ï¡¢µ¡Æ°¡¦Ê¬»¶·¿¾®·¿Ê¼´ï¡¢Ìµ¿Í¥·¥¹¥Æ¥àÅù¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿¼¹ï¤ÊÄË¤ß¤òÍ¿¤¨¡¢ÀêÎÎ¤òµö¤µ¤Ê¤¤¡ÖÈóÂÐ¾ÎÀïÎ¬¡×¤òºÎ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ò¡Ö¥ä¥Þ¥¢¥é¥·ÀïÎ¬¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢¹¶·â¡¦ËÉ¸æÅª¾ðÊóÀï¤ÈÅÅ»ÒÀï¡ÊEW¡Ë¡¢Î¦¾å°ÜÆ°¼°ÂÐ´Ï¥ß¥µ¥¤¥ë¡¢¹âÂ®¥¹¥Æ¥ë¥¹´ÏÄú¡¢¿×Â®¤Êµ¡ÍëÉßÀß¤ÈÁÝ³¤¡¢Ìµ¿Íµ¡¡¦Ìµ¿ÍÄú¡Ê¥É¥í¡¼¥ó¡Ë¤Ê¤ÉÂÐ´Ï¡¦ÂÐ¶õ¤ÎÊ¬Ìî¤ò½Å»ë¤·¤Æ¿åÎ¦Î¾ÍÑ¡ÊÃå¾åÎ¦¡Ë¿¯¹¶¤òÁË»ß¡¦ÌµÎÏ²½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÂæÏÑÁ´°è¤Î½ÅÍ×¥¤¥ó¥Õ¥éËÉ¸î¤Î¤¿¤á¡ÖÂæÏÑ¤Î½â¡ÊÂæÏÑ¥É¡¼¥à¡¿T¥É¡¼¥à¡Ë¡×¤Î¹½ÃÛ¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¼´ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¤ì¤Ð¡¢ÂæÏÑ¤Ï¡¢ÃÏÂÐ¶õÃÆÆ»ÃÆ·Þ·â¥ß¥µ¥¤¥ë¡ÖÅ·µÝ2¡¦3·¿¡×¡¢Ä¹µ÷Î¥½ä¹Ò¥ß¥µ¥¤¥ë¡ÖÍº¾º¡×¡Ê¼ÍÄøÌó1200¥¥í¡Ë¡¢Ä¶²»Â®ÂÐÃÏ¡¦ÂÐ´Ï¥ß¥µ¥¤¥ë¡ÖÍºÉ÷·¡×¡Ê¼ÍÄøÌó400¥¥í¡Ë¤Ê¤É¤ÎÄ¹¼ÍÄø¥ß¥µ¥¤¥ë¤ä¡¢Ýý¹¾µé¥³¥ë¥Ù¥Ã¥È¡¢Àø¿å´Ï¡Ö³¤òÊ¡×¡¢¥ß¥µ¥¤¥ëÄú¡¿¾¥²üÄú¡¢µ¡ÍëÉßÀß´Ï¤Ê¤É³¤¾åÀïÎÏ¤Î¹ñ»º²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â¾Êý¡¢ÊÆ¹ñ¤Ï¡¢¹âµ¡Æ°¥í¥±¥Ã¥ÈË¤¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊHIMARS¡Ë¡¢Î¦·³Àï½Ñ¥ß¥µ¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊATACMS¡Ë¡¢ÃÏÂÐ´Ï¥ß¥µ¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖRGM-84L-4¡×¡Ê¥Ï¡¼¥×¡¼¥ó¡Ë¡¢ÃÏÂÐ¶õ¥ß¥µ¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖPAC-3¡×¡Ê¥Ñ¥È¥ê¥ª¥Ã¥È¡Ë¡¢Ãæµ÷Î¥ÃÏÂÐ¶õ¥ß¥µ¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊNASAMS¡Ë¡¢¼«Çú·¿Ìµ¿Íµ¡¤Î¡Ö¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ö¥ì¡¼¥É¡×¡¢¾®·¿Ìµ¿Íµ¡¡Ö¥¢¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹600M¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¥Ã¥Éµé¶îÃà´Ï¡¢¡Ö£Ík 48 £Íod 6¡×½ÅÎÌµéµûÍë¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖF-16¡×¡ÊA/B²þ½¤V·¿¡ËÀïÆ®µ¡¤Ê¤É¤Î¼çÍ×Ê¼´ï¤ò¶¡Í¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾åµ¤ÎÄÌ¤ê¡¢ÂæÏÑ·³¤ÏÃæ¹ñËÜÅÚ¤ËÆÏ¤¯¼ÍÄøÌó400¡Á1200¥¥í¤Î¹ñ»º¥ß¥µ¥¤¥ë¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÂæÏÑ¤Ë¤Ï¤³¤ì¤éÊ¼´ï¤ò¸ú²ÌÅª¤«¤Ä¸úÎ¨Åª¤Ë±¿ÍÑ¤¹¤ëÎ¦³¤¶õ·³Åý¹ç»Ø´øÅýÀ©¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤¿¡¢¼«Á°¤Î·³»öÄå»¡±ÒÀ±¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Ãæ¹ñ·³¤ÎÀïÎ¬ÌÜÉ¸¾ðÊó¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¼èÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¡ÖÈóÂÐ¾ÎÀï¡×¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¼åÅÀ¤òÊä¤¦¤¿¤á¤Ë¿·Àß¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬ÊÆÂæ¡ÖÅý¹ç²ÐÎÏÄ´À°¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Æ±¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï¡¢ÊÆ·³¤«¤éÌÜÉ¸¾ðÊó¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¼õ¤±¼è¤ê¡¢Î¦³¤¶õ¤ËÊ¬»¶¤·¤¿ÂæÏÑ·³¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤òÃ±°ì¤Î¡ÖÅý¹ç»Ø´øÅýÀ©¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤Î²¼¤ËÍµ¡Åª¤Ë±¿ÍÑ¡¦È¯´ø¤µ¤»¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÊÆ¹ñ¤«¤é¶¡Í¿¤µ¤ì¤¿³Æ¼ï¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÎÇ½ÎÏ¤òÁí¹ç°ìÂÎ²½¤¹¤ëÌò³ä¤â²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Þ¤µ¤Ë¡¢ÊÆÂæ¶¦Æ±ºîÀï¤Î¾ÝÄ§Åª¤«¤ÄÃæ³ËÅª¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¦¤â¤Î¤À¡£
¡¡Îþ¹çÊó¤Ï¡ÖÊÆÂæ¤¬¶¦Æ±¤Ç¾ðÊóÄ´À°ºî¶È¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÊÆ·³¤¬É¬Í×»þ¤Ë¶¦Æ±ºî¶È¤ÇÂæÏÑÂ¦¤ËÄ¹µ÷Î¥¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÎÌÜÉ¸¾ðÊó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÊÆ¹ñ¤¬ÂæÏÑ¤ËÂçÎÌ¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë¤òÈÎÇä¤·¤¿¸å¡¢ÍÞ»ßÎÏ¤ò¼Â¸½¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëºÇ¤âÀ¿°Õ¤Î¤¢¤ëÁ¼ÃÖ¤À¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
2027Ç¯´íµ¡¤ËÊÆÂæ¤Ï¼Â¼ÁÅªÆ±ÌÁ²½¤ÇÂÐ½è
¡¡ÆüÊÆ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¦ËÉ±Ò¶¨ÎÏ¤Î¤¿¤á¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ï¡¢²¼µ¤Î¿Þ¤ÎÄÌ¤ê¡¢ÆüÊÆÀ¯ÉÜ¡¦·³Ââ´Ö¤Ç¶¨µÄ¤Î¾ì¤¬Àß¤±¤é¤ì¡¢¤½¤³¤Ç¡ÖÆüÊÆËÉ±Ò¶¨ÎÏ¤Î¤¿¤á¤Î»Ø¿Ë¡×¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡×¤¬ºîÀ®¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÆüÊÆÎ¾¹ñ¤ÏÏ¢¹ç·³¤ò·ÁÀ®¤»¤º¶¦Æ±¤ÇºîÀï¤ò¹Ô¤¦Î©¾ì¤«¤é¡¢Æ±ÌÁ¡Ê¶¦Æ±¡ËÄ´À°¥á¥«¥Ë¥º¥à¤òÀßÃÖ¤·¡¢¶¦Æ±·×²è¤òºöÄê¤·¤Æ¶¦Æ±·±Îý¡¦±é½¬¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤Î´ðËÜÅª¥×¥í¥»¥¹¤ò¤â¤Ã¤ÆÆüÊÆ¤Ë¤è¤ëÍÞ»ßÎÏ¡¦ÂÐ½èÎÏ¤ò¹â¤á¡¢ÆüËÜ¤ÎÊ¿ÏÂ¤ª¤è¤Ó°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÊÆÂæ´Ö¤Ï¡¢1979Ç¯¤Ë¹ñ¸ò¤òÃÇÀä¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¸ø¼°¤Ê¹ñ²È´Ø·¸¤¬ÅÓÀä¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÊÆ¹ñ¤Ï¡¢3¤Ä¤ÎÊÆÃæ¶¦Æ±¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡Ê1972Ç¯¡¢1978Ç¯¤ª¤è¤Ó1982Ç¯¡Ë¡¢ÂæÏÑ´Ø·¸Ë¡¡Ê1979Ç¯¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥í¥Ê¥ë¥É¡¦¥ì¡¼¥¬¥óÂçÅýÎÎ¤ÎÂæÏÑ¤ËÂÐ¤¹¤ë¡Ö6¤Ä¤ÎÊÝ¾Ú¡×¡Ê1982Ç¯¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÂæÏÑ´Ø·¸¤òÎ§¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºö¤Ï¡¢¡ÖËÉ±ÒÅªÊ¼´ï¡×¤Î¶¡Í¿¤È¡ÖÛ£ËæÀïÎ¬¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢ÂæÏÑÍ»ö¤Ø¤Î´ØÍ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼ê¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤µ¤Ê¤¤¡×¤â¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÊÆÂæ¤Î¶¦Æ±·³»öÁÈ¿¥¤Î¹½ÃÛ¤Ê¤ÉÁÛÁü¤À¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤¬¡¢ÂæÏÑ·³¤ÎÊ¼´ï¤ÈÊÆ·³¤¬¶¡Í¿¤·¤¿Ê¼´ï¤òÅý¹ç°ìÂÎÅª¤Ë±¿ÍÑ¡¦È¯´ø¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡ÖÅý¹ç²ÐÎÏÄ´À°¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤¬¿·Àß¤µ¤ì¡¢¤½¤³¤ËÊÆ·³´Ø·¸¼Ô¤¬Ãóºß¤¹¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡Æ±¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¼çÍ×µ¡Ç½¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÆüÊÆ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¦ËÉ±Ò¶¨ÎÏ¤Î¤è¤¦¤ÊÀµ¼°¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ò¤â¤Ã¤ÆÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¤È¤ß¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤è¤¦¡£
¡¡ÊÆÂæ¤Î¾ðÊó¡¦»Ø´øÅýÀ©¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¤Ï¡¢¤¤¤ï¤ÐÂæÏÑ·³¤òÀµ¼°¤ÊÆ±ÌÁ·³¤ÎÃÏ°Ì¤Ë²¡¤·¾å¤²¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢º£ÈÌ¤Î½ÐÍè»ö¤ÏÊÆÂæ´Ø·¸¤òÈôÌöÅª¤Ë¹â¤á¤¿Îò»ËÅªÅ¾´¹ÅÀ¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤í¤¦¡£
¡¡¤³¤ì¤â¡¢¡Ö2027Ç¯ÂæÏÑ¿¯¹¶¡×´íµ¡¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤¬²¾Àâ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º¹¤·Ç÷¤Ã¤¿¸½¼Â¤ÈÇ§¼±¤µ¤ì»Ï¤á¤¿¤³¤È¤È´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤í¤¦¤«¡£
¡¡2026Ç¯2·î¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤¿ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º»æ¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡Ö2023Ç¯½éÆ¬¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â30¿Í¤Î¾å¾¤ä»ÊÎá´±¤¬ÀìÌçÉô½ð¤äÀï°è»ÊÎáÉô¤òÅý³ç¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤ÜÁ´°÷¤¬¡¢½¬¶áÊ¿»á¤ÎÅ°ÄìÅª¤Ê½ÍÀ¶¤ÎÃæ¤ÇÄÉÊü¤µ¤ì¤ë¤«¡¢»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡30¿Í¤Î·³»ö»ØÆ³¼Ô¤Î¤¦¤Á¡¢¸½ºß»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤ï¤º¤«7¿Í¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢·³»öÀìÌç²È¤ÎÊäº´¤ò·ç¤¤¤¿½¬¶áÊ¿¼çÀÊ¤ÎÆÈºÛÂÎÀ©¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤è¤¦¡£
¡¡½¬¶áÊ¿¼çÀÊ¤ÎÂæÏÑ¿¯¹¶°Õ»×¤Ï¸Ç¤¯¡¢ÂæÏÑ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÆüËÜ¤ä¤½¤Î¼þÊÕÃÏ°è¡¢¤½¤·¤ÆÆ±ÌÁ´Ø·¸¤Ë¤¢¤ëÊÆ¹ñ¤Ï¶Ë¤á¤Æ´í¸±¤ÊÄ©Àï¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÍÞ»ß¤Î¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÏµÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢ÆüÊÆÆ±ÌÁ¤ò´ð¼´¤È¤·¤¿ÃÏ°è¤ÎÆ±ÌÁ¹ñ¡¦Í§¹¥¹ñ¤ÎÏ¢·È¶¨ÎÏ¤Î¶¯²½¤Ï¡ÖÂÔ¤Ã¤¿¤Ê¤·¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
É®¼Ô¡§Èõ¸ý ¾ù¼¡