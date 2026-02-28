¾®¼¼Å¯ºÈ¤¬¡ÖÅÚÍËÄ«6»þ¡¡ÌÚÍü¤Î²ñ¡£¡×¥µ¥×¥é¥¤¥ºÀ¸½Ð±é¡ÖÀ¸¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¾®¼¼Å¯ºÈ¡Ê67¡Ë¤¬27Æü¡¢TBS¥é¥¸¥ª¡ÖÅÚÍËÄ«6»þ¡¡ÌÚÍü¤Î²ñ¡£¡×¡ÊÅÚÍË¸áÁ°6»þ¡Ë¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÀ¸½Ð±é¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÎÌÚÍü·ûÉð¤Î¤Û¤«¡¢½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¤é¤â¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈÖÁÈËÁÆ¬¤Ç¾®¼¼¤¬µÞ¤¤ç¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢ÈÖÁÈ¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¢¾®¼¼Å¯ºÈ¤Ç¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¡ÖÀ¸¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¾®¼¼¤â½Ð±é¤¹¤ëÂçÊ¬¸©¤Ç³«ºÅ¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡Ö¥¸¥´¥í¥Ã¥¯2026 supported by¥Ë¥«¥½¡¼¡×¡Ê4·î25¡¢26Æü¡¢ÂçÊ¬¥¹¥Ý¡¼¥Ä¸ø±à¡Ë¤Ë½ê¤ä¡¢ÅÄÃæ¤¢¤¤¤ß¡õÌð¿á¥Ð¥ó¥É¤é¤È¶¦¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë±ï¤Ç¡¢¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ç¤ÎÌ´¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
ÌÚÍü¡¢½ê¡¢ÅÄÃæ¤Î3¿Í¤ÏÆ±ÈÖÁÈ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿³Ú¶Ê¡ÖNAZO with¡¡ÌÚÍü·ûÉð¡¦½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¡×¤Ê¤É¤ò²Î¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢4·î¤Î¥Õ¥§¥¹¤Ç¤âÈäÏªÍ½Äê¡£ÅÄÃæ¤Ï2022Ç¯¤Ë¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾ÞºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¼ÂÎÏÇÉ¥·¥ó¥¬¡¼¤Ç¡¢º£²ó¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ï¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤òÌÚÍü¡¢³Ú¶Ê¤Îºî»ì¡¦ºî¶Ê¤Ï½ê¤¬Ã´¤Ã¤¿¡£º£Ç¯2·î¤Ë¤ÏÀîùõ»ÔÆâ¤ÇÌµÎÁ¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¤¡¢Ëþ°÷¤ÎÌó500¿Í¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£