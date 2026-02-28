山本由伸がジャイアンツとのOP戦に先発も2失点で降板

【MLB】ジャイアンツ ー ドジャース（日本時間28日・スコッツデール）

ドジャースの山本由伸投手が27日（日本時間28日）、ジャイアンツとのオープン戦に先発登板し、3回5安打2失点で降板した。球数は52球だった。初回先頭のアダメズに変化球を捉えられ、先頭打者本塁打を浴びるなど2回までに2失点。最速96.9マイル（約155.95キロ）だった。これで侍ジャパン合流前の調整登板を終えたが“課題”を残す投球となった。

“らしさ”が見られないマウンドとなった。初回先頭のアダメズに変化球を捉えられて本塁打を浴びると、2回にも2本の安打を浴びて1点を失った。山本は前回登板した21日（同22日）のエンゼルス戦では1回2/3で30球を投げ、3安打2失点（自責1）で降板していた。

山本は昨季レギュラーシーズンで30試合に登板し、12勝8敗、防御率2.49、201奪三振、WHIP0.99を記録した。ポストシーズンではフル回転し、ワールドシリーズでは3勝、防御率1.02と大活躍で、シリーズMVPを受賞。WBCでは、1次ラウンド初戦の3月6日のチャイニーズ・タイペイ戦（東京ドーム）での先発が有力視されている。（Full-Count編集部）