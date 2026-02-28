◆オープン戦 ジャイアンツ―ドジャース（２７日、米アリゾナ州スコッツデール＝スコッツデールスタジアム）

ドジャースの山本由伸投手が２７日（日本時間２８日）、敵地でジャイアンツとのオープン戦に先発。先頭打者本塁打を被弾し、侍ジャパン合流前最後の登板は３回２失点４奪三振だった。

侍ジャパンに合流前、当地で最後のオープン戦の登板。最初の打者アダメズに対し、フルカウントからの６球目、この日初めて投げた低めに外れるカーブを態勢を崩しながらとらえられ、左翼席に運ばれた。

続くエルドリッジはスプリットで空振り三振。続くベイリーには強い投ゴロを華麗にさばいて２死。パドレスから新加入のアラエスには中前に運ばれたが、２死一塁からベーダーを二ゴロに打ち取り、１失点で切り抜けた。

同点に追いついて迎えた２回は先頭のチャプマンに再びカーブを打たれて左前打。ラモスには左線二塁打で無死二、三塁とされた。続くベリコトは遊ゴロに打ち取り、その間に三塁走者が生還。再び勝ち越しを許し１死三塁とされた。続く打者を空振り三振で２死とすると、先頭弾を許したアダメズと２度目の対戦で見逃し三振を奪い、追加点を許さなかった。

３回は空振り三振、三塁内野安打、二直、遊ゴロで無失点。予定された３回を投げ終え、降板時には捕手ラッシングとグータッチを交わし、ベンチに戻った。３回５安打２失点４奪三振、防御率５・７９。５２球を投げ、３７球がストライクだった。

この日の試合前にロバーツ監督は「今日は彼に３イニング投げさせる。これが彼が我々の元を去る前の最後の調整になる。前回のように良い投球をしてくれることを願っているし、それを足がかりにしてほしい。クラブハウスで彼が準備を整えるのを見ていたが、いつも通り集中していた。彼がいなくなると寂しくなる」と話していた。