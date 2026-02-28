題材はあの「国民的名作」…プロ教師が国語授業で生徒を「指名なし討論」に惹きこむ必勝の技

生徒それそれの意見が煮詰まったところで、いよいよ討論に移る。ここからは長谷川氏の最新の著書『生徒が変わる「圧倒的事実」の軌跡！ 疾風怒涛の中学生「討論の授業」に挑む』下巻から、とくに白熱した「やりとり」をお送りする。

長谷川氏の全授業記録を掲載した『生徒が変わる「圧倒的事実」の軌跡！ 疾風怒涛の中学生「討論の授業」に挑む』下巻（学芸みらい社）は書店・ネット書店で好評発売中！

【前編を読む】子どもの意欲はこうしてひっぱり出す！ プロ教師が実践「自ら発表できる生徒」に育つ「声かけ」「接し方」のポイント

授業で観点を習得させる

2018年4月、「音を追いかけて」という文章を扱った授業では、中心人物の検討と対役の検討まで、以下の順番で進んだ。

（1）中心人物は誰かを問う。

（2）話し合わせる。

（3）複数のアニメを例示する。

（4）あるアニメの中心人物を巡って討論する。

（5）中心人物の定義を指導する。

（6）アニメの中心人物を確定する。

（7）「音を追いかけて」の中心人物を確定する。

（8）アニメの例示を基に、対役を確定する。

討論の内容が面白かった。私としても発見が多かったので、詳しく紹介したい。

2018年国語科通信、第21号以降（2018年5月7日〜）を引用する。

なお、文中の「未来さん」とは教材に登場する人物の名前である。

■■■■■

長谷川「なぜ未来さんを中心人物と考えたのか」

熱海「話の中で未来さんのことが一番多かったからです」

森谷「一番最初に名前が出てきたし、中のところでも最後のところでも未来の名前が出てきたからです」

赤粼「未来が『うなずいた』とか、未来の言葉の後にたとえとか行動とかが出てくるからです」

川石「未来が成長していく小説だと思ったからです」

長谷川「なるほど！ 森谷君はラグビー部ですけれども、テニス、テニス、テニスと来ましたね。他に」

木本「理由は、中心人物じゃなかったら、家のことまで書かないと思ったからです」

佐川「話の中で、未来の気持ちが変わっていったから」

中山「未来が思っていることが書いてあるからです」

長谷川「やはり皆さんは、賢さをもっていますね。漢字のあの点数は、努力不足だな。明確にな。賢いもの。今皆さんが出した考えは全部合っています。正解は一つではありませんから」

■■■■■

「誰の意見を聞きたいですか」

ここで私は指示を入れた。

「人が言ったことで、『ああ、そうだな』と思ったことはメモをした？ では今からメモしなさい」

「考えを話す」「質問する」「メモする」といった活動を細かく入れるのは、発言力を高める指導の初歩である。

「自分になかった考えは人から学べばいい。学ぶというのは、もともと『まねぶ』です。真似をすることなのです。メモをしようと思ったけれど、誰が何を言ったか忘れてしまった。だれだれ君がなんかいいことを言った気がするのだけど。と、門原君が今思っています」

そして再び問う。

「門原君、誰の意見を聞きたいですか」

指名された子は「川石さん」答えた。ここから討論が佳境に入る。

長谷川「川石君、ご指名が入りましたので、もう一度お願いします」

川石「はい。未来が成長していく話だと思ったからです」

長谷川「これは佐川君が言ったこととも結構似ていますよね」

佐川「はい」

長谷川「ですよね。聞き分けられましたか」

似て非なる佐川君の意見を振り返らせ、書かせた。

メモする時間をとったあと、もう一歩踏み込む。

言葉で生徒の思考を揺さぶる

■■■■■以下、国語科通信（2018年5月7日）をもとに再現

長谷川「ではね、私、皆さんに幾つかの質問をしたいのです。『ドラえもん』というマンガを知らない人がいますか。知らない人は手を挙げていてください」

ひとりの生徒の手が動くのが目に入った。

長谷川「木本君、知らないですか？」

木本「え！？」

長谷川「今、手を挙げましたよね。こうやって」

木本「頭をかいただけです」

長谷川「ああ、こうして私にフェイントをしたんですね」

生徒が一斉に笑う。雰囲気が明るくなったところで間髪入れずに問うた。

「『ドラえもん』という漫画の、中心人物は誰ですか。書きなさい」

問うとともに揺さぶりをかけ、子どもたちの思考を促す。

「圧倒的に、ジャイアンだよな？」

えーっ！？

「スネ夫。では、ジャイ子ことクリスチーネ剛田」

もちろん冗談である。生徒たちが爆笑。

「あれ、いないのね。出木杉君、いないですね。しずかちゃん、いませんね」

ここでひとりが手を挙げた。

「いた！ 森谷君、今は『しずかちゃんが好みです』という話ではないのですよ」

と言いつつ指名。

「では森谷君立って。なぜ、しずかちゃんが中心人物なのかを皆さんに説得的に説明して」

「のび太君がすごい、しずかちゃんの家に遊びに行って、しずかちゃんがすごい出るから」

ユニークな答えに笑いが起きる。本人も笑顔だ。

「のび太君以上にしずかちゃんが出てるじゃないか、という話ですか？」

「はい！」

ここで私は他の生徒達に呼びかけた。

「賛成の人。反対の人」

挙手させたうえで別の生徒を指名して問う。

「春田さん、しずかちゃんが出ない回がある？」

そしていよいよ、討論へ

経過は省略するが、このパターンでミニドラ、野比セワシなど、明らかに違う人物を挙げながら確認していくと、中心人物の選択肢は必ず「ドラえもん」か「のび太」に収斂していく。そこで指示を入れる。

「では、ドラえもんかのび太君か、近所で話す」

生徒たちが周囲と相談を始めた。話し合いが一気に盛り上がるが、ここで再び私が入る。

「『ドラえもん』という漫画の中心人物はドラえもんだという人、手を挙げてください」

人数を瞬時に見取ってさらに問う。

「『のび太君』だという人」

ドラえもん、のび太、どちらもほぼ同数だ。

「真っ二つに分かれましたよ。では討論の隊形」

生徒たちが机の向きを変える。慣れているから時間はかからない。

「手島君どっち？ ドラえもんだな。手島君から行きます。ドラえもん派から次々と意見を言っていって。途切れたらのび太派に移って。途切れたら質問反論、討論といくね」

段取りを示し、話し合いを開始した。

長谷川「では手島君どうぞ」

手島「はい。ドラえもんだと思う理由は、ドラえもんがいないと話にならないと思うからです」

熊谷「ドラえもんだと思います。まず題名がドラえもんだからです」

「同じです」複数の声が上がる。

ここで美月さんが立った。

美月「ドラえもんだと思います。字幕を見たときに字が黄色だったからです」

この意見はわかりにくい。すかさず介入。

長谷川「今のわかったか？ 美月さんが言いたいことがわかったか？」

生徒達が口々に美月さんの意見を解釈し始めるが、それ自体、美月さんの意見が伝わっていない証である。そこで、

長谷川「質問がある人は立って、『もう一度お願いします』と言う」

問い方を教えるのも大切な教育だ。熊谷さんが立つ。

熊谷「はい。もう一度お願いします」

美月「字幕の色が黄色だったから」

長谷川「あの、美月さんは、『ドラえもん』で字幕を出してみたの？」

美月「たまに出ている」

長谷川「たまに出ているの！？ その字幕の色は、ふつうは何色なの？」

美月「主人公は黄色」

長谷川「他は？」

美月「青とか」

長谷川「ほう！ 知らなかった！ 知っていた人？」

挙手なし。

長谷川「美月さんしか知らなかった。他！」

ドラえもん派が次々と立った。

星野「はい！ 題名だから」

中山「のび太がいなくても、話が進むと思ったから」

川石「星野さんと一緒で、題名だから」

熱海「はい。ドラえもんが未来から来なければ、ぜんぜん話が始まらないから。話が変わっちゃうから」

赤粼「ドラミちゃんとか、ドラえもんの妹とかでつながっているから。のび太は、違う。ドラえもんの道具がメインで進んでいるから、のび太は、いらない」

星野「のび太派お願いします」

いい行動だ。すかさず褒める。

長谷川「（ノートに）Aと書きなさい。司会をやってくれたから」

星野さんの言葉をきっかけに、のび太派が続々と自説を披露し始めた。（次回に続く）

長谷川氏の全授業記録を掲載した『生徒が変わる「圧倒的事実」の軌跡！ 疾風怒涛の中学生「討論の授業」に挑む』下巻（学芸みらい社）は書店・ネット書店で好評発売中！

目指すは「指名なし討論」！ 実力のある国語教師はたった1つの決定的な発問で中1生徒の思考に火をつける