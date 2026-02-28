｢割るだけスープ 町の中華スープ｣が新発売!実は料理にも使えちゃう

理研ビタミンから、2026年2月25日(水)に新商品｢割るだけスープ 町の中華スープ｣が発売になりました。町中華のスープの味わいをお湯で割るだけで、簡単に自宅で味わえます。また、好みにあわせて量や濃さを自由に調整できたり、お料理にも使えるのでおすすめです。今回はお湯で割ってスープとして飲むだけでなく、野菜炒めに使ってみたこともまじえながら紹介します。

割るだけスープ 町の中華スープ

2026年2月25日(水)に発売になった新商品｢割るだけスープ 町の中華スープ｣は、外食の味を再現したお湯でさっと割るだけのスープです。

鶏の旨みがたっぷりつまった町の中華スープは、素材の美味しさが活かされているので本格的な味わい。液体なので調味料としても使えます。

おすすめレシピ①お湯で割ってみた

まずは、お湯で割って中華スープとして飲んでみました。鶏の旨みがたっぷりつまった中華スープは、中華料理やこってりした料理とも相性抜群です。

ちなみに、1本で約12杯分のスープが楽しめます。ボトルの横には1杯分の目安のメモリもついているので、使い勝手もよかったです。

液体なので量や濃さを自由に調整できて、好みの味にできるのもおすすめポイント。

おすすめレシピ②野菜炒めに使ってみた

｢割るだけスープ 町の中華スープ｣を、野菜炒めに使ってみました。液体なので調味料として、簡単に使えるのはおすすめポイント。

分量は、1人前作るのに｢割るだけスープ 町の中華スープ｣大さじ1をいれて炒めました。入れるだけでしっかりとした味付けになるので、時短レシピにもぴったりです。

いかがでしたか。割るだけスープのシリーズでは、他にも｢とうもろこしスープ｣や｢ホタテチャウダー｣もパッケージデザインや味を改良して発売中です。

ドレッシングのようなパッケージなので、開封した後もおしゃれに保存ができてよかったです。自宅で食べる中華料理とも相性抜群な｢割るだけスープ 町の中華スープ｣をぜひ飲んでみてくださいね。

取材協力/理研ビタミン