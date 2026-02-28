俳優の水崎綾女（３６）、篠田麻里子（３９）、矢吹奈子（２４）が、４月１日スタートのテレ東系ドラマ「サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜」（水曜、深夜１・００）でトリプル主演を務めることが２７日、分かった。累計２８０万超のダウンロード数を記録した同名電子漫画を実写化。３人は不倫された妻役として、ドロ沼不倫復讐劇に挑む。

今作は不倫された妻３人が同盟を組み、それぞれの夫に復讐を図る姿を描く。水崎はモラハラ夫の不倫現場を目撃し、復讐を決心する岸本奈津子役、篠田は奈津子の友人で復讐同盟の発起人となる遠藤佳乃役、矢吹は奈津子の後輩で、玉の輿に乗ったものの不倫される早乙女麗奈役を演じる。

映画「シティーハンター」やドラマ「できても、できなくても」などの話題作に出演してきた水崎は、今作がドラマ初主演。「親友３人で協力し合いながら、どのように復讐していくのか。スリリングでありながら共感していただける作品をぜひ楽しみにしていてください」と呼びかけた。

篠田は２４年放送のテレビ朝日系ドラマ「離婚しない男−サレ夫と悪嫁の騙し愛−」で不倫する妻役を演じたが、今回は不倫される側に。不倫夫たちを地獄に落とすことに「今までにない刺激的な挑戦となります」と新境地への決意を込め、「全ての復讐が終わるまで、誰ひとり逃さない。どんな復讐をしていくのか今からワクワクしています」と高揚感を隠さなかった。

同局ドラマ初出演＆初主演となる矢吹は「台本を読ませていただき、胸が苦しくなるような感覚と、復讐へと向かうゾクゾク感を味わい、自然と感情移入していました」と今作の魅力に引き込まれ、「可愛い後輩・妻でありながらも、冷静に丁寧に演じられたらと思います」と意気込んだ。