農林水産省は27日、農産物の輸出に意欲的で、他産地の手本となる「フラッグシップ輸出産地」として、JAおおいた日田梨部会に認定証を授与した。これまで全国108カ所が指定されており、ナシ産地では初の認定。国の補助を優先的に受けられるほか、海外バイヤーを招いた商談会、国内外への情報発信などを農水省がサポートする。堀真剛部会長は「（輸出拡大を目指す）他産地の道しるべになりたい」と語った。

日田梨部会は日田市の77人が所属しており、2004年から台湾への輸出を始め、現在は香港、ベトナム、タイなどへ販路を拡大している。24年度は約130トンを輸出し、約6900万円を売り上げた。

授与式は大分市中島西1丁目の九州農政局大分県拠点で開催。陶山善広地方参事官は、25年の農林水産物・食品の輸出額が全国で1兆7千億円に達し、過去最高を更新し続けていることを挙げ「産地としての成長段階に応じた切れ目ない支援を国としても続けたい」と認定証を手渡した。

部会長の堀氏は、国内での価格低迷期に突破口を開くために輸出を始めた経緯に触れ「今後も認定に負けないよう輸出に取り組む」と意欲を示した。

部会によると、同部会の生産者が作るナシの5％が輸出向け。うち7割を占める品種が「新高」だ。満月を思わせる形が春節（旧正月）や中秋節の贈答品として人気を集めている。

苦労も多い。輸出先によって農薬基準が異なり、ベトナム向けは生産農家ごとに箱詰めしなければならない。出荷を春節に合わせるため、夏から秋に収穫したナシの長期貯蔵技術も開発した。

生産現場は夏の猛暑対策、後継者確保の問題を抱える。堀氏は「高温障害を受けやすい『新高』以外の品種の輸出も進めなければならない。一方で、今回の認定は親の跡継ぎや新規就農を目指す人材確保に大きなアピールとなる。日田梨の未来へつなげたい」と期待した。

（中野剛史）