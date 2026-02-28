甚大な被害をもたらした能登半島地震から2年余り。被災地の復興につなげようと、石川県の焼き物や輪島塗などの伝統品を紹介する「石川の民工芸品展」が3月4日から、熊本市南区川尻1丁目の市くまもと工芸会館で開かれる。8日まで。

地震は2024年の元日に発生し、石川県の輪島市と志賀町で震度7、珠洲（すず）市や七尾市で震度6強を観測。新潟、富山を含めた3県で災害関連死を含めて約700人が亡くなった。険しい地形などから復旧の歩みは遅く、北部の奥能登と呼ばれる地域では現在も崩れた道路が残るという。

珠洲焼の二本松窯（珠洲市）を構える小西栄一さん（74）は仕事場の地盤が緩み、窯三つが全て損壊するなどの被害に遭った。現在、何とか二つを再開し、仕事を続けている。周りには、窯の再開を断念した作り手もいるという。自身は「焼き物を渡した時の客の喜ぶ顔がうれしいから」と作り続ける覚悟だ。

同展には、ぐい飲みやビアグラス、小つぼなどを出品する予定。珠洲焼は素朴さと黒の渋さが特徴。華やかな色彩の絵付けで知られる県南部、加賀地方の九谷焼も並び、対照的な作品の味わいが楽しめそう。

この他、輪島漆器商工業協同組合の出品作、加賀人形など約100点を展示即売する。

工芸会館の塩貝直子副館長は「まだ復興半ば。品数は限られるが、苦労している職人さんたちを応援する機会にしたい」と話している。入館無料。

（藤崎真二）