水俣病の被害者団体などでつくる「水俣病被害者・支援者連絡会」と環境省、熊本県の実務担当者による協議が25日、水俣市であった。水俣病被害者救済法に基づき国が2026年度から予定する住民健康調査について、環境省は試験的調査の結果の概要について説明したが、団体側は「要望している調査手法とかけ離れている」と見直しを求めた。

環境省は、1975年以前に生まれた天草市、上天草市の人のうち、無作為に選んだ800人に試験的調査への協力依頼状を送っている。昨年11月〜今年1月、希望した32人に対し、問診や診察、MRIと脳磁計の検査を1泊2日の日程で行ったという。

この日の協議で環境省の担当者は「熊本市や水俣市にある検査会場への移動や、検査の流れを確認できた」とし、本格調査に向けて参加人数などの検討を進める考えを示した。

連絡会は移動の負担の重さに加え、参加者が環境省が予定していた先着40人に満たなかったことを疑問視。個別に水俣病かどうかを判断しないことへの懸念も示した。

連絡会事務局の元島市朗さん（71）は「罹患（りかん）しているかどうかを把握し、住民の不安を取り除くことが調査の目的のはずで、これでは全く合致していない。欺瞞（ぎまん）的であり、直ちに中止すべきだ」と批判。連絡会が要望している沿岸住民アンケートや検診による手法の採用をあらためて求めた。

協議後、環境省の伯野春彦環境保健部長は「意見の食い違いはあると思うが、お互いの意見をすりあわせることは重要で、引き続き努力する」。連絡会の山下善寛代表（85）は「（健康調査が）被害者の意見を無視した形で進められることを心配している。環境省のアリバイづくりになってしまうのではないか」と懸念した。

（古川剛光、本田彩子）