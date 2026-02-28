長崎原爆被災者協議会（長崎被災協）は25日、今年6月に迎える設立70年に合わせ、長崎市岡町にある事務所地下講堂の展示を、被爆者運動の歴史を伝える内容に入れ替えると発表した。現在は被爆写真や被爆瓦などを展示しているが、初めて全面的にリニューアルする。横山照子副会長（84）は「自分たちと同じような被爆者を二度と生まない、という決意で活動してきた歴史を知ってほしい」と話した。

地下講堂は修学旅行生が被爆体験講話を聞く際にも利用する場所。展示替えで被爆者の訴えを次世代に引き継いでいく狙いもある。

新たな展示は「長崎原爆乙女の会」を設立するなどして立ち上がった被爆者の存在や、長崎被災協と日本原水爆被害者団体協議会（被団協）の結成、被爆者援護や核廃絶の訴え、ノーベル平和賞受賞など、被爆者運動の歴史について、写真や言葉、物品で示す。

被爆者が生計を立てるために手作りし、「被爆者の店」で販売していた「マリヤ人形」を展示するほか、1973年に被爆者援護を求めて厚生省前で数日間座り込んだ際に使ったランプなども並ぶ予定という。

展示替えは6月完了を目指す。展示内容に若者の意見を取り入れようと、10〜20代の検討メンバーを募集している。

また「被爆者の店」で1950〜70年代ごろ売られていた土産物や被爆者が編んだ編み物など、長崎被災協に現物が残っていない物品の提供も呼びかける。

問い合わせは検討メンバーの畠山博幸さん＝090（7736）1765。

（高平路子）