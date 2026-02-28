圧巻のボディサイズが生む圧倒的な存在感

近年、高級ミニバン市場はこれまで以上に活況を呈しています。各メーカーが快適性や上質感を競い合うなかで、ひときわ異彩を放っていた存在がありました。

それがトヨタ「グランエース」です。登場からわずか5年で生産を終えたこのモデルは、いま振り返ると非常に個性的な一台だったといえるでしょう。

グランエースが発売されたのは2019年12月です。海外向けハイエースH300系をベースとしながら、日本市場に合わせて高級ミニバンとして仕立て直されたモデルでした。

商用車由来の強固な基本構造を活かしつつ、内外装には乗用車としての質感や快適装備をふんだんに盛り込み、従来のハイエースのイメージとは一線を画す存在へと進化していました。

その大きさは圧倒的です。全長5300mm×全幅1970mm×全高1990mmという堂々たるボディは、国内で人気を集める「アルファード」よりもさらにひと回り大きいサイズです。

都市部の立体駐車場では制約を受ける場面もあるほどですが、そのスケール感こそがグランエースの象徴でもありました。街中で走行していると、自然と視線を集めるだけの存在感がありました。

フロントマスクには大型グリルを配し、直線基調のデザインで威厳ある表情を演出しています。

リアにはL字型のテールランプが配置され、横幅の広さを強調するデザインとなっていました。

足元には17インチホイールを装着し、重厚さのなかにも洗練された雰囲気を感じさせます。商用車ベースとは思えない完成度の高さでした。

車内空間に目を向けると、その真価がより明確になります。インパネはブラックを基調とし、金属調や木目調の加飾が効果的に用いられています。

派手さを抑えた落ち着きある仕立てで、乗員が長時間過ごしても疲れにくい空間づくりが意識されていました。

シートカラーはブラックとニュートラルベージュから選択可能で、用途や好みに応じたコーディネートが可能でした。

室内寸法は室内長3290mm、室内幅1735mmと非常に広く、国産ミニバンのなかでも最大級のゆとりを誇ります。

上級仕様の「Premium」では、2列目と3列目に独立式のエグゼクティブパワーシートを配置しています。

本革仕様のシートには電動リクライニングやオットマン機能に加え、温熱機能まで備わっていました。

移動中であっても、まるで高級ラウンジに身を置いているかのような快適さが味わえます。

一方で「G」グレードは8人乗り仕様とされ、実用性を重視した構成です。4列目シートはチップアップ式となっており、使用しない場合は跳ね上げて広大な荷室空間を確保できます。大人数の送迎や観光用途など、法人ニーズにも十分応えられる設計でした。

安全面も抜かりはありません。トヨタセーフティセンスを標準装備し、さらにパノラミックビューモニターやブラインドスポットモニターも備えています。

これほど大きな車体でも、運転支援機能が充実していることで安心感は高く、ドライバーの負担軽減に大きく貢献していました。

搭載されるエンジンは2.8リッター直列4気筒ディーゼルターボです。最高出力177馬力、最大トルク450Nmを発生し、FRレイアウトと6速ATの組み合わせでスムーズかつ力強い走りを実現していました。

派手な数値ではありませんが、余裕をもって大柄なボディを動かす実力は十分に備えていました。

価格帯（消費税込み）は2019年12月発売当時でGグレードが620万円、Premiumグレードが650万円と、ミニバンとしては高額な部類に入ります。そのため主なターゲットは法人利用やハイヤー用途とされていました。

しかし市場ではアルファードやレクサス「LM」といった強力な競合が存在し、販売面では苦戦を強いられます。そして2024年4月、生産終了が発表され、グランエースは一代限りで幕を閉じました。

現在（2026年2月時点）の中古車市場では、400万円台前半から1000万円超まで幅広い価格で流通しています。流通台数は決して多くなく、その希少性が今後の相場に影響を与える可能性もあります。

短命に終わったモデルではありますが、商用車由来の堅牢さとショーファーカー級の快適性を融合させた独自性は、今なお強い印象を残しています。

グランエースは、日本の高級ミニバン市場における挑戦的な一章だったといえるでしょう。