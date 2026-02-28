大石賢吾知事の退任式が27日、長崎県庁で開かれた。2022年に当時、全国最年少の知事として初当選した大石氏。1期4年を終え、職員らに「申し訳なさと感謝、複雑な思いがある。僕自身は迷惑をかけたが、皆さんがやったことは必ず長崎県の未来のためになる」と呼びかけた。3月1日に退任し、2日に平田研氏が新知事に就任する。

退任式後の記者会見で大石氏は「社会の変化を考え、新しいことにチャレンジする姿勢で取り組んできた」と4年間を振り返った。成果については、ドローンに関する国家戦略特区の指定などを挙げ「挑戦すれば実現できる事例は作れた。ただ、始めたばかり。新しい体制の下、発展につなげてほしい」と語った。

九州新幹線西九州（長崎）ルート整備や石木ダム（川棚町）建設事業など課題が山積する。平田氏に期待することを問われると、「選挙で県民に伝えた思いを一つ一つ実現していってほしい」と述べた。

知事選では首長を含め県政界が二分され、6788票差の大接戦となった。大石氏は選挙後に面会した平田氏に「力を結集するようお願いします」と伝え、「もちろんです」と返答があったことを明かした。

22年の知事選を巡る自身の政治資金問題では県議会で厳しく追及され、釈明に追われた。大石氏は「説明する努力が必要だった」と回顧。ただ、問題ばかりが注目され「他に前進している取り組みが十分に伝えられなかった。非常に悔やんでいる」と強調した。

今の心境については「いろんな思いがまだ混沌（こんとん）としている」と吐露した。今後については「何も決まっていない。時間をかけて長崎のために何ができるかを考えたい」と述べた。大石氏は職員らに見送られ、県庁舎を後にした。

（一ノ宮史成、貞松保範）