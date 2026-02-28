¡ÖÇ³¤¨À¹¤ë·úÊª¤Ï¡Ø¤¢¤Î»Ò¤¬»Å»ö¤ò¤¹¤ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥Ë¥áー¥¿ー¡¦ÅÏî´Èþ´õ»Ò¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¤¬¸ì¤ë¡í¤¢¤ÎÆü¡í¤Îµ²±¡Úµþ¥¢¥ËÊü²Ð»¦¿Í»ö·ï①¡Û
2019Ç¯7·î¡¢µþÅÔ»ÔÉú¸«¶è¤Çµ¯¤¤¿µþÅÔ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÊü²Ð»¦¿Í»ö·ï¡£¤³¤Î»ö·ï¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ÎÂº¤¤Ì¿¤¬Ã¥¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÅÏî´Èþ´õ»Ò¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¡¡Êì¡¦Ã£»Ò¤µ¤ó¤È·»¡¦Í¦¤µ¤ó¤Î¹Ö±é¤ÎÍÍ»Ò
¤½¤Î1¿Í¡¢ÅÏî´Èþ´õ»Ò¤µ¤ó¡ÊÅö»þ35¡Ë¤Ï¡¢µþÅÔ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¥Ë¥áー¥¿ー¤Ç¡¢Èþ½Ñ´ÆÆÄ¤âÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÀÚ¤Ê²ÈÂ²¤òÆÍÁ³¼º¤Ã¤¿¡¢Êì¿Æ¤ÎÅÏî´Ã£»Ò¤µ¤ó¤È¡¢·»¤ÎÅÏî´Í¦¤µ¤ó¤Ï¡¢ÂÑ¤¨Æñ¤¤¶ì¤·¤ß¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¤Î¹Ö±é¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÈÈºáÈï³²¼Ô»Ù±ç¤Î½ÅÍ×À¡×¡ÖÌ¿¤ÎÂº¤µ¡×¤òÁÊ¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢Êì¿Æ¤ÎÃ£»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢»ö·ïÅöÆü¤Îµ²±¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Æ¥ì¥Ó²èÌÌ¤Î¡Ö¹õ¤¤±ì¤¬·ã¤·¤¯Î©¤Á¾å¤ë¸÷·Ê¡×¤Ë¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤¿µ²±
¡ÊÅÏî´Èþ´õ»Ò¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¡¡Ã£»Ò¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤¢¤ÎÆü¡¢2019Ç¯7·î18Æü¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â½ë¤¤Æü¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤Ï´À¤ò¤«¤¤Ê¤¬¤éÄí¤Î¼êÆþ¤ì¤ò½ª¤¨¡¢²È¤ËÆþ¤í¤¦¤È¤·¤¿¤È¤¤Ç¤¹¡£Â©»Ò¤ÎºÊ¤¬¡Ø¤ªÊì¤µ¤ó¡¢µþÅÔ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥Ë¥åー¥¹¤¬¡Ù¤È¡¢¹²¤Æ¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¶î¤±´ó¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
2¿Í¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤Î²èÌÌ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¹õ¤¤±ì¤¬·ã¤·¤¯Î©¤Á¾å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸÷·Ê¤ò¸«¤¿¤È¤¡¢¤¢¤ëµ²±¤¬ÁÉ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ÊÁ°¡¢Ì¼¤ÎÈþ´õ»Ò¤Ë¡Ø¿¦¾ì¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡Ù¤ÈÍê¤ß¡¢Åö»þ·úÀßÃæ¤À¤Ã¤¿Âè°ì¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò°ÆÆâ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤È¤¡¢Èþ´õ»Ò¤ÏÅ´ËÀ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò»Ø¤µ¤·¤Æ¡¢¤³¤¦¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¼ÒÄ¹¤¬¡¢´ù¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤Ð¤«¤ê¤¸¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤Ï³°¤Ç¤Ö¤é²¼¤¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤Ã¤Æ¡¢¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¡Ù
¤½¤ÎÅ´ËÀ¤¬¡¢»ä¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÇ³¤¨À¹¤ë·úÊª¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤¢¤ÎÅ´ËÀ¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ø¤¢¤½¤³¤Ï¡¢¤¢¤Î»Ò¤¬¡Ö¤â¤¦¤¹¤°»Å»ö¤ò¤¹¤ë¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù
¤½¤¦»×¤Ã¤¿½Ö´Ö¤«¤é¡¢¿´Â¡¤¬·ã¤·¤¯ÌÄ¤ê»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤ÅÅÏÃ¡¡¤É¤³¤Ø¸þ¤«¤¨¤Ð¤¤¤¤¡©
¡ÊÅÏî´Èþ´õ»Ò¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¡¡Ã£»Ò¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÏ¢Íí¤ò¤·¤Æ¤â¡¢¤â¤Á¤í¤ó·Ò¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¡£µ¤¤¬Æ°Å¾¤·¤Æ¡¢¤¸¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤Ï¡¢¤â¤¦°ì¿Í¤ÎÌ¼¡ÊÈþ´õ»Ò¤µ¤ó¤Î»Ð¡Ë¤È°ì½ï¤Ë¡¢µþÅÔ¤Ø¸þ¤«¤¦¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤É¤¦¤â¡¢Àº¿À¾õÂÖ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤«¤é¡¢¼Ö¤Î±¿Å¾¤Ï¤ä¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£¡ØÅÅ¼Ö¤Ç¹Ô¤³¤¦¡Ù¤È·è¤á¤Æ¡¢±Ø¤Ë¼Ö¤òÃÖ¤¤¤Æ2¿Í¤Ç¡¢ÅÅ¼Ö¤ÇµþÅÔ¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢ÅÅ¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢µþÅÔ¤Þ¤ÇÀÚÉä¤ÏÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢µþÅÔ¤Î¤É¤³¤Ø¹Ô¤±¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
2¿Í¤Ç½Ð¤·¤¿·ëÏÀ¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤ÎËÜ¼Ò¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
ÅÅ¼Ö¤ò¹ß¤ê¤Æ¡¢ËÜ¼Ò¤Þ¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¥Þ¥¹¥³¥ß¤¬ËÜ¼Ò¤ÎÁ°¤Ç¥«¥á¥é¤ò¹½¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
µã¤À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë
¡ÊÅÏî´Ã£»Ò¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏËÜ¼Ò¤Î¥É¥¢¤ÎÁ°¤Ç¡ØÈþ´õ»Ò¤ÎÊì¤È»Ð¤À¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥É¥¢¤ò³«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤Î¤È¤¤ËÃæ¤«¤éµã¤À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤âÍè¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¡¢Æþ±¡¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÌ¾Á°¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£¤½¤ÎÃæ¤ËÈþ´õ»Ò¤ÎÌ¾Á°¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡Ù¤ÈÊ¹¤¯¤È¡Ø¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ù¤È¡£
Ì¼¤È2¿Í¡¢ËÜ¼Ò¤Ë¤¤¤Æ¤â¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Èþ´õ»Ò¤Î¥¢¥Ñー¥È¤Ë¹Ô¤³¤¦¤«¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
Èþ´õ»Ò¤¬»ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ç¤ÎÌÌÅÝ¤ò¤ß¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Ì¼¡ÊÈþ´õ»Ò¤µ¤ó¤Î»Ð¡Ë¤¬¥¢¥Ñー¥È¤Î¸°¤òÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¹Ô¤³¤¦¤È»×¤¨¤Ð¹Ô¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²ñ¼Ò¤Î¿Í¤¬¥Û¥Æ¥ë¤ò¼êÇÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ÇÂÔµ¡¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¨¡¨¡ÍâÄ«¡¢·Ù»¡¤«¤é¿È¸µ³ÎÇ§¤Ë¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£DNA´ÕÄê¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢Êì¿Æ¤ÎÃ£»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢Èþ´õ»Ò¤µ¤ó¤Î°äÂÎ¤ÈÂÐÌÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¡Ê°äÂÎ¤ò¡Ë±£¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
