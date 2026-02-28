佐賀県吉野ケ里町の財政協働課長だった男性＝当時（58）＝が2024年11月に自殺したことを巡り、男性の妻らが27日、伊東健吾町長のパワハラ発言が原因だとして、因果関係を含めた再調査を求める要望書を町に提出した。町の第三者委員会は昨年9月、町長の発言がパワハラに当たると認めた一方、自殺との因果関係は評価していなかった。初めて妻と面会した伊東町長は「大変深いご負担とご迷惑をおかけした」と謝罪。再調査については「検討する」と答えるにとどめた。

要望書は妻と多良正裕・町区長会長との連名。2人が町役場を訪れ、伊東町長に手渡した。具体的には、医師や精神科医などの専門家を含む第三者的な立場での再調査▽因果関係を調査しなかった理由を遺族に説明し、町民にも公表すること−などを求めた。

面会後、報道陣の取材に応じた妻は「第三者委の調査が自殺との因果関係を評価しないと知ったとき、だまされたといった気持ちになった。遺族としては、町長の謝罪を受け入れられる気持ちになっていない」と語った。

同じく伊東町長も報道陣に応じ、遺族への直接の謝罪がようやく実現したことについては「面会を拒否されていたので遅くなった。第三者委の認定を受け、町民全世帯にはわび状を送るなどして説明している」と述べた。要望書の内容は「重く受け止める」とし、1カ月以内に今後の対応を妻に伝えるという。

町の第三者委の報告書や遺族らによると男性は24年4月、町長らと面談し、新庁舎建設に伴う大型事業が財政的に厳しいとして延期を提案。町長は「俺が（担当を）代えてやる。どこでも行っていい。財政（担当課長）なら建設的な意見を言え」などと発言した。

（竹中謙輔）