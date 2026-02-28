アニメーションの企画・制作を行う「CygamesPictures（サイゲームスピクチャーズ）」（東京）は27日、佐賀市に進出する協定を市と締結した。3月から「Cygames佐賀ビル」（同市栄町）で営業を始める。10年後には50人規模が働く「地方のアニメーションの拠点」を目指すという。

同社は「Cygames（サイゲームス）」の子会社として2016年に設立。従業員数は144人（26年2月時点）で、テレビや映画、CMなどのアニメ制作を行い、クリエーターの育成にも力を入れている。既に市内の拠点では、県内と九州出身の計2人の新卒採用も決まっており、4月からは計4人体制でアニメの作画などを行う。

締結式でサイゲームスピクチャーズの竹中信広社長は、佐賀を舞台とした人気アニメ「ゾンビランドサガ」の制作に携わった経歴にも触れ「自然豊かな佐賀が大好き。佐賀から世界に向けて日本のアニメを届けたい」と意気込みを語った。坂井英隆市長は「佐賀の若い人にとって大きなチャンス。わくわくする作品ができることを期待している」と話した。

（竹中謙輔）