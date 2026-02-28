再審の扉は開いても、あまりに遅過ぎた。汚名をそそげぬまま獄中で亡くなった無念はいかばかりだったか。

滋賀県日野町で1984年に起きた強盗殺人事件の第2次再審請求で、最高裁が再審開始を決定した。大津地裁でのやり直し裁判は無罪となる公算が大きい。

無期懲役が確定した阪原弘（ひろむ）さんは第1次再審請求中の2011年、服役したまま75歳で病死した。

死刑か無期懲役が確定した戦後の事件で、遺族らが請求した「死後再審」が認められたのは初めてだ。

地裁、高裁に続く最高裁の判断は重い。しかも裁判官3人が全員一致で出した結論である。検察は再審公判で有罪を主張せず、早期に無罪を確定させるべきだ。

阪原さんは警察の取り調べで自白を強要されたと訴え、一審から潔白を主張した。

確定判決は、警察の実況見分で、阪原さん自らが遺体の発見現場を案内し、遺棄した状況を説明したとして、犯人と推認させる間接事実と評価した。

再審開始の決め手となったのは、実況見分を撮影した写真のネガだった。第2次再審請求審で開示され、確定判決が依拠した捜査書類に使用されていないこまに、警察官による誘導を疑わせる様子が写っていた。

最初の再審請求から四半世紀近くが経過し、18年に地裁が再審開始を決定してからも7年7カ月を要した。

早期の再審開始を阻んだ元凶は、検察が2度にわたって不服を申し立てた抗告だ。再審請求審では、検察に証拠開示が義務付けられていない現行の規定も障害となった。

裁判所の指揮で検察がネガを開示したのは阪原さんの死後だった。もっと早く開示されていれば生前に名誉を回復できた可能性がある。

日野町事件はまさに、冤罪（えんざい）被害者を迅速に救済できない再審制度の不備を象徴する。見直しを急ぐ必要がある。

ただし、改悪は避けなければならない。法制審議会が今月、再審法（刑事訴訟法の再審規定）の改正要綱を法相に答申した。検察による抗告の禁止は入っていない。検察による証拠開示についても対象範囲を「請求理由に関連する」と限定している。

法制審の議論は、今回の死後再審決定をはじめ、過去の再審事件で得られた教訓が十分に生かされているとはいえない。法務省は答申に沿った法案を今国会に提出する方針だ。到底容認できない。

超党派の国会議員連盟は、抗告の禁止と幅広い証拠開示の義務化を盛り込んだ改正案を国会に提出していた。衆院選で廃案になったものの、議連案こそ成立に値する。

獄中で亡くなった阪原さんの無念を全ての議員が心に刻むべきだ。与党内の法案審議や国会の議論で法務省案の欠陥を明らかにし、抜本的改革を実現しなければならない。