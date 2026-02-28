2年目の橋本が意地を見せた。2点を追う後半45分、直接FKを決めてプロ初ゴール。しかし追い上げも届かず3連敗となった。暫定的に指揮を執る塚原監督は「まだ流れの中から得点が取れていないところも含め、反省が続いている」と悔やんだ。

大黒柱の一発退場がゲームプランを難しくした。前半31分、MF見木が危険なタックルで相手選手を倒してレッドカード。今季初めて前半を無失点で折り返したが、数的不利の影響は後半に出た。8分に右サイドからのクロスをゴール前でつながれ、最後は元日本代表FW武藤に先制点を献上。7分後にも追加点を許した。

ただ、収穫は少なくなかった。開幕から3試合連続、計5失点を喫した中、神戸から新加入のGKオビが古巣相手に移籍後初先発。「出場機会をつかめなくて悔しい。福岡では活躍したい」との決意でやってきた新天地で1対1の決定的なシュートを防ぐなど、好セーブを連発した。

守備ラインもコンパクトな陣形を保ち、プレスとブロックを的確に使い分けた。「サポーターの方々も下を向いている人はいなかった。われわれもトレーニングからそういう姿を見せ続けるしかない」と塚原監督。課題は多いが、一つずつ乗り越えながら開幕戦以来の白星を目指す。