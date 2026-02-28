ラグビーリーグワンの神戸は28日に浦安と対戦する。FB上ノ坊駿介（22＝天理大）は、最終学年の大学生の出場を認めるアーリーエントリーで4試合連続先発に名を連ねた。前節は開幕から8連勝中だった埼玉を40―24で退け、8連勝で1敗を守った神戸。同じく8勝1敗の勝ち点40で首位を走る東京ベイ追撃へ、大事な一戦になる。

リーグ戦も折り返しの10戦目。初のリーグワン制覇を目指す神戸は、ここからさらに加速したい。“新旧15番”によるマッチアップが実現する。浦安の先発メンバーに名を連ねたのがFB山中亮平（37）。昨季まで神戸に在籍した、23年W杯フランス大会日本代表選手が最後尾に控える。上ノ坊は山中をリスペクトした上で、「神戸の15番を背負っていた選手なので楽しみです」と対戦を心待ちにした。神戸は東京ベイとの開幕節こそ接戦の末に落としたものの、破竹の8連勝で現在2位。この勢いをぶつけたい。

上ノ坊が首位を走る東京ベイ追撃の起爆剤になる。デビュー戦だった7日の静岡戦で衝撃の3トライ。ランスキルにたけ、パス、キック、状況判断に優れ、層の厚い神戸のBK陣でも異彩を放っている。

4試合連続で先発に抜てきしたデイブ・レニーHCもその能力を認める一人だ。「完成形の選手になっているかといったら、そうではないと思います。知識の部分に関してもまだまだ身につけていっているところ」と指摘した上で、「若手選手はクラブの未来。週末の強い相手、プレッシャーのかかる状況でプレーすることで学べる内容はすごく多いと思うので、将来性を見込んで（起用している）。本当にハードワークし、より自分が成長しようとする姿勢は素晴らしい。見ていてエキサイティングな選手です」と評価する。

上ノ坊は昨春にU23日本代表に選出され、指揮を執った日本代表のエディー・ジョーンズHCの教えを受けた。心に残ったのが「ゴールドエフォート」という言葉。「アクションが終わった後にすぐ次のアクションに向かう」ことを意味し、その回数を求められたという。リーグワンでの活躍が認められれば、日本代表への道も開けてくる。上ノ坊は「まずはここで活躍すれば、その先にあるのかなと思っています」と力を込めた。

今月13日。スティーラーズ恒例の新人選手による一発芸披露で、先輩との距離を縮めた。上ノ坊はコーラを一気飲みし、アルファベットをすべて言い切るという“荒技”にチャレンジした。「ABCDEFGHIJあたりで、げっぷが出てしまいました…」。チャレンジは不発に終わったが「ウケた気がします」と笑った。ちなみに、No・8シオネ・ポルテレ（22＝京産大）のダンスが最もウケたという。「明るい雰囲気というか、先輩たちも優しい。笑ってくれたり、盛り上げてくれたりしているので、いいチームワークというか、いい雰囲気を感じます」。チーム内のこの空気感も好調の要因の一つと言っていいだろう。

◇上ノ坊 駿介（うえのぼう・しゅんすけ）2003年（平15）9月29日生まれ、兵庫県出身の22歳。4歳から三田RCでラグビーを始める。石見智翠館では冬の花園大会に2度出場。天理大1年秋に右脛骨骨折で手術を受け、リハビリ時に両足の指を強化。50メートル走6秒1。身長1メートル83、88キロ。SO、FB。