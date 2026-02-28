【経済指標】
＊ドイツ
消費者物価指数（速報）（2月）22:00
結果　0.2%
予想　0.4%　前回　0.1%（前月比)
結果　1.9%
予想　2.0%　前回　2.1%（前年比)
結果　0.4%
予想　0.5%　前回　-0.1%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)
結果　2.0%
予想　2.1%　前回　2.1%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)

＊カナダ
実質GDP（2025年 第4四半期）22:30
結果　-0.6%
予想　-0.2%　前回　2.4%（2.6%から修正）（前期比年率)

実質GDP（12月）22:30
結果　0.2%
予想　0.1%　前回　0.0%（前月比)
結果　1.0%
予想　0.7%　前回　0.9%（0.6%から修正）（前年比)

＊米国
生産者物価指数（PPI）（1月）22:30
結果　0.5%
予想　0.3%　前回　0.4%（0.5%から修正）（前月比)
結果　2.9%
予想　N/A　前回　3.0%（前年比)
結果　0.8%
予想　0.3%　前回　0.6%（0.7%から修正）（食品・エネルギー除くコア・前月比)
結果　3.6%
予想　N/A　前回　3.3%（食品・エネルギー除くコア・前年比)

シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（2月）23:45
結果　57.7
予想　52.3　前回　54.0（シカゴ購買部協会景気指数)

建設支出（11月）00:00
結果　-0.2%
予想　N/A　前回　-0.1%（前月比)
建設支出（12月）
結果　0.3%
予想　0.3%　前回　-0.2%（前月比)

【発言・ニュース】
＊トランプ大統領
イランとのこれまでの協議に不満
イランに対する最終決定は下していない
イランは誠意と良心をもって交渉していない
イランへの軍事力行使は、起きなければそれに越したことはないが、時には必要となる
キューバ政府と話し合いを行っている
キューバと非常に前向きな進展が起きる可能性がある

＊米国務省
ルピオ国務長官　3月2－3日にイスラエル訪問