ＮＹ時間に伝わった発言・ニュース
【経済指標】
＊ドイツ
消費者物価指数（速報）（2月）22:00
結果 0.2%
予想 0.4% 前回 0.1%（前月比)
結果 1.9%
予想 2.0% 前回 2.1%（前年比)
結果 0.4%
予想 0.5% 前回 -0.1%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)
結果 2.0%
予想 2.1% 前回 2.1%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)
＊カナダ
実質GDP（2025年 第4四半期）22:30
結果 -0.6%
予想 -0.2% 前回 2.4%（2.6%から修正）（前期比年率)
実質GDP（12月）22:30
結果 0.2%
予想 0.1% 前回 0.0%（前月比)
結果 1.0%
予想 0.7% 前回 0.9%（0.6%から修正）（前年比)
＊米国
生産者物価指数（PPI）（1月）22:30
結果 0.5%
予想 0.3% 前回 0.4%（0.5%から修正）（前月比)
結果 2.9%
予想 N/A 前回 3.0%（前年比)
結果 0.8%
予想 0.3% 前回 0.6%（0.7%から修正）（食品・エネルギー除くコア・前月比)
結果 3.6%
予想 N/A 前回 3.3%（食品・エネルギー除くコア・前年比)
シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（2月）23:45
結果 57.7
予想 52.3 前回 54.0（シカゴ購買部協会景気指数)
建設支出（11月）00:00
結果 -0.2%
予想 N/A 前回 -0.1%（前月比)
建設支出（12月）
結果 0.3%
予想 0.3% 前回 -0.2%（前月比)
【発言・ニュース】
＊トランプ大統領
イランとのこれまでの協議に不満
イランに対する最終決定は下していない
イランは誠意と良心をもって交渉していない
イランへの軍事力行使は、起きなければそれに越したことはないが、時には必要となる
キューバ政府と話し合いを行っている
キューバと非常に前向きな進展が起きる可能性がある
＊米国務省
ルピオ国務長官 3月2－3日にイスラエル訪問
