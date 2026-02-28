サッカーJ1の水戸ホーリーホックは27日、「水戸信用金庫スタジアム」を2026-2027シーズンのホームスタジアムとして茨城県から承認を得たことを発表しました。

水戸は2025年J2リーグで優勝しJ1リーグ昇格が決定。しかしこれまでホームスタジアムとしていた「ケーズデンキスタジアム水戸」がJ1リーグスタジアム基準の収容人数1万5千人を満たせなかったため、県に相談し新しい拠点を決めました。

その際、水戸信用金庫スタジアムの利用に当たり、「他競技団体と日程調整が必要な場合はクラブが調整に当たること」「スタジアムの改修などの費用はクラブが全額負担すること」など複数の条件が課せられています。

▽水戸信用金庫スタジアム利用に当たっての主な条件

◆水戸ホーリーホックは、スタジアムを利用するすべての利用者が、円滑に利用できるよう努力すること

◆利用に当たり、他の競技団体等との個別の日程調整等が必要な場合は、水戸ホーリーホックが調整に当たること

◆日程調整等の結果、競技団体等が他の競技場を利用しなければならない場合は、競技場の確保や、競技に必要となる施設や用具の整備など、水戸ホーリーホックが対応すること

◆Jリーグの基準等を満たすため、スタジアムの改修や特別な維持管理が必要な場合は、費用について水戸ホーリーホックが全額負担すること

◆試合時の駐車場の確保や鉄道駅等からのバス運行など、水戸ホーリーホックが責任を持って交通渋滞対策等を講じること