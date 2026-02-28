きのうは全国的に雲が多く、西日本で雨が降りましたが、きょうは太平洋側を中心に天気が回復する見込みです。日中は広く4月並みの暖かさになるでしょう。東海から西日本は朝から晴れる所が多くなります。関東では朝、雲の残る所がありますが、午後は晴れの範囲が広がる見込みです。北海道は低気圧の影響で湿った雪や雨が降りますが、午後は次第に止むでしょう。山陰から東北の日本海側は雲が多く、所々で雨が降る見込みです。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ： 6℃ 釧路： 5℃

青森 ： 8℃ 盛岡：12℃

仙台 ：15℃ 新潟：11℃

長野 ：12℃ 金沢：11℃

名古屋：17℃ 東京：20℃

大阪 ：14℃ 岡山：15℃

広島 ：18℃ 松江：12℃

高知 ：19℃ 福岡：16℃

鹿児島：20℃ 那覇：23℃

あすは全国的に晴れて、春の暖かさが続きます。その後は天気が周期的に変わり、月曜日は西日本で本降りの雨の範囲が広がります。東日本や東北も火曜日は広く雨が降り、太平洋側で雨脚が強まるでしょう。関東は火曜日、冷たい雨になりそうです。