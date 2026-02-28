TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

きのうは全国的に雲が多く、西日本で雨が降りましたが、きょうは太平洋側を中心に天気が回復する見込みです。日中は広く4月並みの暖かさになるでしょう。東海から西日本は朝から晴れる所が多くなります。関東では朝、雲の残る所がありますが、午後は晴れの範囲が広がる見込みです。北海道は低気圧の影響で湿った雪や雨が降りますが、午後は次第に止むでしょう。山陰から東北の日本海側は雲が多く、所々で雨が降る見込みです。

【きょうの各地の予想最高気温】
札幌　： 6℃　釧路： 5℃
青森　： 8℃　盛岡：12℃
仙台　：15℃　新潟：11℃
長野　：12℃　金沢：11℃
名古屋：17℃　東京：20℃
大阪　：14℃　岡山：15℃
広島　：18℃　松江：12℃
高知　：19℃　福岡：16℃
鹿児島：20℃　那覇：23℃

あすは全国的に晴れて、春の暖かさが続きます。その後は天気が周期的に変わり、月曜日は西日本で本降りの雨の範囲が広がります。東日本や東北も火曜日は広く雨が降り、太平洋側で雨脚が強まるでしょう。関東は火曜日、冷たい雨になりそうです。