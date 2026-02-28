水崎綾女、篠田麻里子、矢吹奈子がトリプル主演を務める連続ドラマ『サレタ側の復讐～同盟を結んだ妻たち～』が、4月1日よりテレビ東京の水ドラ25枠で放送されることが決定した。

参考：茅島みずき、橘優輝、矢吹奈子、鈴木仁ら、『素晴らしき哉、先生！』注目の生徒役キャスト

本作は、作画をきら、原作を雙葉葵が務め、累計280万以上のダウンロード数を記録した同名漫画を実写連続ドラマ化したドロ沼不倫復讐劇。不倫した夫への復讐を果たすため、「夫」「復讐」への思いの深さや性格が異なる3人の“サレ妻”たちが「復讐同盟」を結んで復讐劇を繰り広げていく。

モラハラ夫の不倫現場を偶然目撃し、復讐を決心する岸本奈津子役を演じるのは、『シティーハンター』（Netflix）や『できても、できなくても』（テレ東系）などの水崎。本作がドラマ初主演となる。

奈津子の大学時代の友人であり、夫の不倫に激しい怒りを感じ、「復讐同盟」の発起人となる遠藤佳乃役を、『離婚しない男―サレ夫と悪嫁の騙し愛―』（テレビ朝日系）の篠田が演じる。

そして奈津子の大学時代の後輩であり、夢見ていた玉の輿結婚を叶えたものの、夫に複数の女性と不倫される早乙女麗奈役を、『君がトクベツ』（MBS）や『御上先生』（TBS系）などの矢吹が務める。矢吹は本作がテレ東ドラマ初出演＆初主演となる。

主婦の岸本奈津子（岸本奈津子）は、結婚後にモラハラ夫へと変貌してしまった義隆と生活する日々に心が擦り切れていた。こんな生活から抜け出したいと思う反面、一人で生きていく自信も経歴もなく、未来に希望を見いだせずにいた。そんなある日、奈津子は夫の義隆が不倫相手を家に連れ込んでいたところに鉢合わせしてしまい、2人が行為をしている姿を目撃してしまう。いてもたってもいられず家を飛び出す奈津子の元に、突然大学時代の友人である遠藤佳乃（篠田麻里子）から連絡が。呼び出された先には、大学時代の後輩・早乙女麗奈（矢吹奈子）も居合わせ、彼女たちも皆、夫の「不倫」という裏切りに直面していた。3人は「復讐同盟」を結成。それぞれの夫への“交換復讐”を誓うのだった。「復讐同盟」のルールは3つ。ルール1「秘密厳守」 復讐同盟のことは口外禁止。ルール2「足抜け禁止」 全員が復讐を終えるまで、脱退は許さない。ルール3「全面協力」 仲間の復讐のためには手段を選ばず、全員で協力しあって手を汚すこと。すべての復讐が遂行されるまで、裏切りは許されない。しかし、復讐が進むうちに、3人の思惑は外れ、復讐劇は思わぬ方向へ……。

なお、監督は『テレビショッピングの女王 青池春香の事件チャンネル』などの白川士らが務め、脚本は『25時、赤坂で Season2』（テレ東系）の青塚美穂らが手がける。

コメント水崎綾女（岸本奈津子役）漫画原作のドラマ『サレタ側の復讐』で、主演の岸本奈津子を演じさせていただきます。この作品は、裏切られた側の痛みや怒り、そしてその先にある選択がとてもリアルに描かれており、強く心を動かされました。奈津子は、ただ復讐をする女性ではなく、傷つきながらも自分の尊厳を守り、一人の女性として人生を取り戻そうとする人物です。親友3人で協力し合いながら、どのように復讐していくのか。スリリングでありながら共感していただける作品を、ぜひ楽しみにしていてください。

篠田麻里子（遠藤佳乃役）復讐同盟の発起人であり、知性的で行動力のある佳乃を演じます。彼女が、仲間の妻たちと「鉄の掟」を交わし、不倫夫たちを地獄へ堕としていく姿は、私自身にとっても今までにない刺激的な挑戦となります。全ての復讐が終わるまで、誰一人逃さない。そんな覚悟で臨みますので、皆様もぜひ、この壮絶な私刑執行の目撃者になってください！ どんな復讐をしていくのか今からワクワクしています笑

矢吹奈子（早乙女麗奈役）台本を読ませていただき、胸が苦しくなるような感覚と、復讐へと向かうゾクゾク感を味わい、自然と感情移入していました。復讐を誓う3人の中でも私が演じる麗奈は、意外と冷静で誰よりも感情を読んでから行動する戦略的なキャラクターだと感じました。可愛い後輩・妻でありながらも、冷静に丁寧に演じられたらと思います。人との関わり方を見つめ直せる作品にもなっています。お楽しみに！

きら（作画）

自分では思いつくことのできない刺激的で魅力的なストーリーでしたので、作画を担当させて頂き光栄でした。ふとした目や手の動き、ちょっとした言葉遣いなどに「人となり」が表れるものだと思うので、愛すべきキャラはより愛らしく、憎むべきキャラはとことん憎らしく感じてもらえるように工夫するのは楽しい作業でした。原作にはインパクトのあるシーンがいくつもあるので、実際に映像で見られることがとても嬉しいです！

雙葉葵（原作）『サレタ側の復讐～同盟を結んだ妻たち～』は、今回原作者として初めて実写ドラマ化して頂けることになった作品なので、実際に様々なものが決定していくにつれて、「あのキャラたちが本当にテレビで生きるんだ...！」と、喜びと期待がどんどん膨らんでいます。性格・生き方・夫婦関係のバックボーンが全く異なった三人が挑む、自分たちを裏切ったパートナーへの復讐劇。同じ境遇から意気投合して始まった熱い友情は次第に歪に形を変え、やがて漫画で描かれなかったもう一つの復讐劇が素晴らしい脚本の元、新たなドラマでご用意されています。スタッフ陣・出演者の皆様による新しい『サレタ側の復讐～同盟を結んだ妻たち～』、是非お楽しみください！

森田昇（テレビ東京 ドラマ制作部 番組チーフプロデューサー）不倫・復讐モノと呼ばれるジャンルがヒットしています。それは、主人公が虐げられているストーリーと、何とかしてその境遇から脱却しようとする姿に視聴者が共感するからではないかと思われます。今回も主人公の女性は酷い裏切りに遭い傷付きどん底まで落ちます。その同じく傷付いた女性が 3 人集まり同じ目標のために共闘する...というタイトルからも伺える王道の不倫・復讐ストーリーです。映像・演出的にも、主人公の怒りを視聴者の皆さんに共感できるよう、情事に耽る男女の行動を生々しく粘質に映します。またエンターテインメントとして復讐行動を苛烈で刺激的に描きます。そして何より今回の作品の特徴は、勧善懲悪の復讐モノかと思いきや、ストーリーが進むにつれとんでもない方向に展開していきます。復讐する側の人間ドラマを含め思いもよらぬサスペンスフルな展開になりアッと驚くラストに向かいます。見た方は必ずや不倫された妻たちに共感し、復讐を応援し、意外な展開に驚愕しながら最後まで一気見してしまうことでしょう。（文＝リアルサウンド編集部）