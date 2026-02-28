エールディヴィジ 25/26の第25節 テルスターとNACブレダの試合が、2月28日04:00にブコ・シュタディオンにて行われた。

テルスターはヨヘム・リターファンデカンプ（DF）、ネックビー・ソーリソン（FW）、セム・ファンデュイン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するNACブレダはアンドレ・アユー（MF）、アミン・サラマ（MF）、モハメド・ナッソー（MF）らが先発に名を連ねた。

38分に試合が動く。テルスターのネックビー・ソーリソン（FW）のアシストからヨヘム・リターファンデカンプ（DF）がヘディングシュートを決めてテルスターが先制。

ここで前半が終了。1-0とテルスターがリードしてハーフタイムを迎えた。

NACブレダは後半の頭から3人が交代。アミン・サラマ（MF）、クリント・レーマンス（MF）、ルイス・ホルトビー（MF）に代わりボイド・ルカッセン（DF）、リオ・ヒレン（DF）、ペパイン・レーレン（FW）がピッチに入る。

73分、NACブレダが選手交代を行う。マックス・バラール（MF）からラウル・パウラ（MF）に交代した。

73分、テルスターが選手交代を行う。ネックビー・ソーリソン（FW）からパトリック・ブルーワー（MF）に交代した。

80分、テルスターが選手交代を行う。ジェラ・アルダース（DF）からタイリース・ノスリン（DF）に交代した。

83分テルスターに貴重な追加点が入る。パトリック・ブルーワー（MF）のアシストからヨヘム・リターファンデカンプ（DF）がゴールを決めて2-0。2点差に広げる。

さらに85分テルスターが追加点。パトリック・ブルーワー（MF）がゴールで3-0。3点差となる。

その後もテルスターの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、テルスターが3-0で勝利した。

なお、テルスターは64分にフース・オッフェルハウス（DF）に、またNACブレダは26分にクリント・レーマンス（MF）、71分にリオ・ヒレン（DF）、74分にモハメド・ナッソー（MF）、79分にペパイン・レーレン（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-28 06:00:29 更新