ソシエダのウイング獲得は久保移籍の“予兆”なのか。番記者が今夏の去就を占う「タケはサイクルを終えようと…」【現地発】

ソシエダのウイング獲得は久保移籍の“予兆”なのか。番記者が今夏の去就を占う「タケはサイクルを終えようと…」【現地発】