「お姉ちゃん、学校でいじめられてるんだって…」小1の弟から衝撃の一言。「隠してた？」4年間も笑顔の裏に隠されていた娘の残酷な秘密【作者に聞く】

「お姉ちゃん、学校でいじめられてるんだって…」小1の弟から衝撃の一言。「隠してた？」4年間も笑顔の裏に隠されていた娘の残酷な秘密【作者に聞く】